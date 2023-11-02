https://crimea.ria.ru/20231102/v-krymu-6-letniy-rebenok-proglotil-iglu-v-detskom-sadu-1132528373.html

В Крыму 6-летний ребенок проглотил иглу в детском саду

В Крыму 6-летний ребенок проглотил иглу в детском саду - РИА Новости Крым, 02.11.2023

В Крыму 6-летний ребенок проглотил иглу в детском саду

Следователи крымского главка СК РФ и прокуратура проверяют информацию о происшествии в детском саду Керчи, где ребенок проглотил иглу. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 02.11.2023

2023-11-02T18:06

2023-11-02T18:06

2023-11-02T18:14

происшествия

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керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Следователи крымского главка СК РФ и прокуратура проверяют информацию о происшествии в детском саду Керчи, где ребенок проглотил иглу. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.По информации правоохранителей, в социальных сетях появилась информация о том, что шестилетний мальчик в одной из комнат дошкольного учреждения нашел на полу иголку и, оставшись без должного присмотра воспитателей, проглотил ее. Уточняется, что ребенку была своевременно оказана медицинская помощь, сейчас он в больнице. Его жизни и здоровью ничего не угрожаетПрокуратура Крыма также организовала проверку по данному факту, в ходе которой даст оценку тому, как обеспечивается безопасность несовершеннолетних в данном детсаду.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком занялся инцидентом на детской площадке в СевастополеСмерть подростка в Крыму: СК и прокуратура проводят проверкуДетский лагерь Севастополя проверит прокуратура

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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