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В Крыму 6-летний ребенок проглотил иглу в детском саду
В Крыму 6-летний ребенок проглотил иглу в детском саду - РИА Новости Крым, 02.11.2023
В Крыму 6-летний ребенок проглотил иглу в детском саду
Следователи крымского главка СК РФ и прокуратура проверяют информацию о происшествии в детском саду Керчи, где ребенок проглотил иглу. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T18:06
2023-11-02T18:06
2023-11-02T18:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Следователи крымского главка СК РФ и прокуратура проверяют информацию о происшествии в детском саду Керчи, где ребенок проглотил иглу. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.По информации правоохранителей, в социальных сетях появилась информация о том, что шестилетний мальчик в одной из комнат дошкольного учреждения нашел на полу иголку и, оставшись без должного присмотра воспитателей, проглотил ее. Уточняется, что ребенку была своевременно оказана медицинская помощь, сейчас он в больнице. Его жизни и здоровью ничего не угрожаетПрокуратура Крыма также организовала проверку по данному факту, в ходе которой даст оценку тому, как обеспечивается безопасность несовершеннолетних в данном детсаду.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком занялся инцидентом на детской площадке в СевастополеСмерть подростка в Крыму: СК и прокуратура проводят проверкуДетский лагерь Севастополя проверит прокуратура
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происшествия, дети, керчь, крымский следком, прокуратура республики крым, новости крыма, крым
В Крыму 6-летний ребенок проглотил иглу в детском саду
В Керчи 6-летний ребенок проглотил иглу в детском саду: прокуратура и СК проводят проверку
18:06 02.11.2023 (обновлено: 18:14 02.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Следователи крымского главка СК РФ и прокуратура проверяют информацию о происшествии в детском саду Керчи, где ребенок проглотил иглу. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.
По информации правоохранителей, в социальных сетях появилась информация о том, что шестилетний мальчик в одной из комнат дошкольного учреждения нашел на полу иголку и, оставшись без должного присмотра воспитателей, проглотил ее.
Уточняется, что ребенку была своевременно оказана медицинская помощь, сейчас он в больнице. Его жизни и здоровью ничего не угрожает
"Следствие тщательным образом проверит изложенные сведения, при их подтверждении будет дана оценка действиям персонала дошкольного учреждения на предмет соблюдения интересов и мер безопасности малолетних. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение", - говорится в сообщении главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
Прокуратура Крыма также организовала проверку по данному факту, в ходе которой даст оценку тому, как обеспечивается безопасность несовершеннолетних в данном детсаду.
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