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В Крыму ребенок выпал из окна квартиры на седьмом этаже - РИА Новости Крым, 01.04.2024
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В Крыму ребенок выпал из окна квартиры на седьмом этаже
В Крыму ребенок выпал из окна квартиры на седьмом этаже - РИА Новости Крым, 01.04.2024
В Крыму ребенок выпал из окна квартиры на седьмом этаже
Восьмилетняя школьница выпала из окна квартиры на седьмом этаже одного из домов в Симферополе, ребенок находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Об... РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T16:14
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крым
симферополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Восьмилетняя школьница выпала из окна квартиры на седьмом этаже одного из домов в Симферополе, ребенок находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.По факту произошедшего следствие проводит проверку. По данным ведомства, семья, в которой воспитывается школьница, на учете в органах профилактики не состоит, характеризуется положительно.Также проверку проводит прокуратура Крыма, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. В ходе проверки будут установлены причины произошедшего, дана оценка действиям родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию ребенка.
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крым, симферополь, происшествия, прокуратура республики крым, крымский следком, новости крыма
В Крыму ребенок выпал из окна квартиры на седьмом этаже

В Крыму 8-летняя девочка выпала из окна квартиры на седьмом этаже – СК проводит проверку

16:14 01.04.2024 (обновлено: 16:18 01.04.2024)
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Восьмилетняя школьница выпала из окна квартиры на седьмом этаже одного из домов в Симферополе, ребенок находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
"Происшествие случилось вечером 30 марта в доме по улице Балаклавская в момент, когда ребенок остался один в квартире: мама спустилась во двор на несколько минут, а девочка открыла окно, чтобы посмотреть на нее. В настоящее время пострадавшая находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
По факту произошедшего следствие проводит проверку. По данным ведомства, семья, в которой воспитывается школьница, на учете в органах профилактики не состоит, характеризуется положительно.
Также проверку проводит прокуратура Крыма, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. В ходе проверки будут установлены причины произошедшего, дана оценка действиям родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию ребенка.
КрымСимферопольПроисшествияПрокуратура Республики КрымКрымский СледкомНовости Крыма
 
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