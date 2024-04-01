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В Крыму ребенок выпал из окна квартиры на седьмом этаже

В Крыму ребенок выпал из окна квартиры на седьмом этаже - РИА Новости Крым, 01.04.2024

В Крыму ребенок выпал из окна квартиры на седьмом этаже

Восьмилетняя школьница выпала из окна квартиры на седьмом этаже одного из домов в Симферополе, ребенок находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Об... РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T16:14

2024-04-01T16:14

2024-04-01T16:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Восьмилетняя школьница выпала из окна квартиры на седьмом этаже одного из домов в Симферополе, ребенок находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.По факту произошедшего следствие проводит проверку. По данным ведомства, семья, в которой воспитывается школьница, на учете в органах профилактики не состоит, характеризуется положительно.Также проверку проводит прокуратура Крыма, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. В ходе проверки будут установлены причины произошедшего, дана оценка действиям родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию ребенка.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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