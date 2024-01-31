https://crimea.ria.ru/20240131/v-sevastopole-rebenok-slomal-nogu-na-defektnoy-karuseli--vozbuzhdeno-delo-1134586962.html

В Севастополе ребенок сломал ногу на карусели во дворе – возбуждено дело

В Севастополе ребенок сломал ногу на карусели во дворе – возбуждено дело - РИА Новости Крым, 31.01.2024

В Севастополе ребенок сломал ногу на карусели во дворе – возбуждено дело

В Севастополе второклассник сломал ногу, катаясь на неисправной карусели на детской площадке. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении... РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T14:59

2024-01-31T14:59

2024-01-31T15:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе второклассник сломал ногу, катаясь на неисправной карусели на детской площадке. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении сотрудников управляющей компании. Об этом сообщает главное следственное управление СК по региону.По данным ведомства, в июне прошлого года управляющая компания получила заключение технической экспертизы о наличии критических дефектов карусели, установленной на детской площадке по улице Косарева. Специалисты рекомендовали ее демонтировать, но должностные лица не только не выполнили это предписание, но и не приняли необходимые меры безопасности.В результате в сентябре во время катания на карусели второклассник получил перелом ноги со смещением.Нарушения были выявлены в ходе проверки, проведенной прокуратурой Гагаринского района. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасное детство: кто отвечает за состояние игровых площадок в КрымуТрагедия в аквапарке Севастополя: директор идет под судКак выбрать безопасный аттракцион для ребенка

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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