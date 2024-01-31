https://crimea.ria.ru/20240131/v-sevastopole-rebenok-slomal-nogu-na-defektnoy-karuseli--vozbuzhdeno-delo-1134586962.html
В Севастополе ребенок сломал ногу на карусели во дворе – возбуждено дело
В Севастополе ребенок сломал ногу на карусели во дворе – возбуждено дело - РИА Новости Крым, 31.01.2024
В Севастополе ребенок сломал ногу на карусели во дворе – возбуждено дело
В Севастополе второклассник сломал ногу, катаясь на неисправной карусели на детской площадке. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T14:59
2024-01-31T14:59
2024-01-31T15:02
крым
севастополь
крымский следком
происшествия
дети
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/12/1132882887_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_67b044d859dfea8b3d8183cdfea2693c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе второклассник сломал ногу, катаясь на неисправной карусели на детской площадке. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении сотрудников управляющей компании. Об этом сообщает главное следственное управление СК по региону.По данным ведомства, в июне прошлого года управляющая компания получила заключение технической экспертизы о наличии критических дефектов карусели, установленной на детской площадке по улице Косарева. Специалисты рекомендовали ее демонтировать, но должностные лица не только не выполнили это предписание, но и не приняли необходимые меры безопасности.В результате в сентябре во время катания на карусели второклассник получил перелом ноги со смещением.Нарушения были выявлены в ходе проверки, проведенной прокуратурой Гагаринского района. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасное детство: кто отвечает за состояние игровых площадок в КрымуТрагедия в аквапарке Севастополя: директор идет под судКак выбрать безопасный аттракцион для ребенка
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/12/1132882887_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_4527986f0b8ff5d11e0e34e2c6f23c66.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, севастополь, крымский следком, происшествия, дети, общество, новости крыма
В Севастополе ребенок сломал ногу на карусели во дворе – возбуждено дело
В Севастополе возбудили уголовное дело после травмирования ребенка на неисправной карусели
14:59 31.01.2024 (обновлено: 15:02 31.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе второклассник сломал ногу, катаясь на неисправной карусели на детской площадке. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении сотрудников управляющей компании. Об этом сообщает главное следственное управление СК по региону.
По данным ведомства, в июне прошлого года управляющая компания получила заключение технической экспертизы о наличии критических дефектов карусели, установленной на детской площадке по улице Косарева. Специалисты рекомендовали ее демонтировать, но должностные лица не только не выполнили это предписание, но и не приняли необходимые меры безопасности.
В результате в сентябре во время катания на карусели второклассник получил перелом ноги со смещением.
"Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами государственного унитарного предприятия Севастополя "Управляющая компания Гагаринского района №2" своих обязанностей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего", – говорится в сообщении.
Нарушения были выявлены в ходе проверки, проведенной прокуратурой Гагаринского района. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.
Читайте также на РИА Новости Крым: