https://crimea.ria.ru/20230702/kak-vybrat-bezopasnyy-attraktsion-dlya-rebenka-1129727957.html

Как выбрать безопасный аттракцион для ребенка

Как выбрать безопасный аттракцион для ребенка - РИА Новости Крым, 02.07.2023

Как выбрать безопасный аттракцион для ребенка

Проверить срок технического обслуживания аттракциона, а также убедиться в его безопасности можно при помощи смартфона прямо на кассе. На что обращать внимание... РИА Новости Крым, 02.07.2023

2023-07-02T08:45

2023-07-02T08:45

2023-07-02T08:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Проверить срок технического обслуживания аттракциона, а также убедиться в его безопасности можно при помощи смартфона прямо на кассе. На что обращать внимание перед тем, как отправить ребенка на карусели, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук.Надо требовать документыАттракционы повышенного риска должны иметь сертификат соответствия. Его можно запросить прямо на кассе."Эти документы выдаются только аккредитованными органами и на сайте федеральной службы по аккредитации есть реестр всех деклараций и сертификатов. Можно по номеру и наименованию проверить, выдавался ли такой сертификат", - говорит она и уточняет: это можно сделать при помощи телефона с мобильным интернетом прямо на кассе.Для потребителя есть и более удобный способ проверки пригодности и безопасности аттракциона – это удостоверение и регистрационный номер. Он должен быть указан на информационной табличке перед аттракционом.Кроме регистрационного номера на каждом аттракционе должна быть информация о дате последнего технического облуживания и сроке его действия. Если предприниматели не могут предоставить этих данных, то это "стопроцентное показание, чтобы не пользоваться таким аттракционом и не пускать на него ребенка", подчеркнула Анельчук.Ежедневный контроль и осмотрКроме ежегодного технического обследования аттракционов, сам предприниматель ежедневно должен осматривать их и осуществлять "холостой пуск" и каждый день записывать результаты в журнал."Родитель должен не только проверить документы на аттракцион, но и понять: подходит ли он его ребенку. На информационной табличке должна быть информация о росте, весе, возрасте ребенка, который может быть допущен", - напоминает Анельчук.Более того, у предпринимателя должны быть приборы для измерения роста и веса ребенка.В случае, если причинен существенный вред здоровью или кто-то погиб на аттракционе, предусмотрено наказание по статье 238 УК об оказании услуг, несоответствующих требованию безопасности."Обычно такие вопросы заканчиваются возбуждением уголовных дел и привлечением исполнителей к ответственности. Если же речь идет о причинении имущественного вреда, то такие вопросы решаются в судебном порядке", - говорит Анельчук. И добавляет: если речь идет о причинении вреда здоровью, следует документально подтвердить, что травмы были причинены именно на аттракционе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Анапе 20 человек на час зависли в воздухе из-за поломки аттракционаВ Евпатории подростка зажало в детской каруселиВ Сочи ребенку отрезало палец детской каруселью

https://crimea.ria.ru/20230506/v-simferopole-otkryli-samyy-bolshoy-v-krymu-verevochnyy-park-1128583547.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, безопасность, совет эксперта, надежда анельчук, дети, детский отдых, новости