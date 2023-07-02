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Как выбрать безопасный аттракцион для ребенка
Как выбрать безопасный аттракцион для ребенка - РИА Новости Крым, 02.07.2023
Как выбрать безопасный аттракцион для ребенка
Проверить срок технического обслуживания аттракциона, а также убедиться в его безопасности можно при помощи смартфона прямо на кассе. На что обращать внимание... РИА Новости Крым, 02.07.2023
2023-07-02T08:45
2023-07-02T08:45
2023-07-02T08:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Проверить срок технического обслуживания аттракциона, а также убедиться в его безопасности можно при помощи смартфона прямо на кассе. На что обращать внимание перед тем, как отправить ребенка на карусели, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук.Надо требовать документыАттракционы повышенного риска должны иметь сертификат соответствия. Его можно запросить прямо на кассе."Эти документы выдаются только аккредитованными органами и на сайте федеральной службы по аккредитации есть реестр всех деклараций и сертификатов. Можно по номеру и наименованию проверить, выдавался ли такой сертификат", - говорит она и уточняет: это можно сделать при помощи телефона с мобильным интернетом прямо на кассе.Для потребителя есть и более удобный способ проверки пригодности и безопасности аттракциона – это удостоверение и регистрационный номер. Он должен быть указан на информационной табличке перед аттракционом.Кроме регистрационного номера на каждом аттракционе должна быть информация о дате последнего технического облуживания и сроке его действия. Если предприниматели не могут предоставить этих данных, то это "стопроцентное показание, чтобы не пользоваться таким аттракционом и не пускать на него ребенка", подчеркнула Анельчук.Ежедневный контроль и осмотрКроме ежегодного технического обследования аттракционов, сам предприниматель ежедневно должен осматривать их и осуществлять "холостой пуск" и каждый день записывать результаты в журнал."Родитель должен не только проверить документы на аттракцион, но и понять: подходит ли он его ребенку. На информационной табличке должна быть информация о росте, весе, возрасте ребенка, который может быть допущен", - напоминает Анельчук.Более того, у предпринимателя должны быть приборы для измерения роста и веса ребенка.В случае, если причинен существенный вред здоровью или кто-то погиб на аттракционе, предусмотрено наказание по статье 238 УК об оказании услуг, несоответствующих требованию безопасности."Обычно такие вопросы заканчиваются возбуждением уголовных дел и привлечением исполнителей к ответственности. Если же речь идет о причинении имущественного вреда, то такие вопросы решаются в судебном порядке", - говорит Анельчук. И добавляет: если речь идет о причинении вреда здоровью, следует документально подтвердить, что травмы были причинены именно на аттракционе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Анапе 20 человек на час зависли в воздухе из-за поломки аттракционаВ Евпатории подростка зажало в детской каруселиВ Сочи ребенку отрезало палец детской каруселью
https://crimea.ria.ru/20230506/v-simferopole-otkryli-samyy-bolshoy-v-krymu-verevochnyy-park-1128583547.html
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крым, общество, безопасность, совет эксперта, надежда анельчук, дети, детский отдых, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым
. Проверить срок технического обслуживания аттракциона, а также убедиться в его безопасности можно при помощи смартфона прямо на кассе. На что обращать внимание перед тем, как отправить ребенка на карусели, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук.
Надо требовать документы
Аттракционы повышенного риска должны иметь сертификат соответствия. Его можно запросить прямо на кассе.
"Эти документы выдаются только аккредитованными органами и на сайте федеральной службы по аккредитации есть реестр всех деклараций и сертификатов. Можно по номеру и наименованию проверить, выдавался ли такой сертификат", - говорит она и уточняет: это можно сделать при помощи телефона с мобильным интернетом прямо на кассе.
Для потребителя есть и более удобный способ проверки пригодности и безопасности аттракциона – это удостоверение и регистрационный номер. Он должен быть указан на информационной табличке перед аттракционом.
"Он чем-то похож на автомобильный номер – металлический, состоит из определенного набора букв и цифр, также есть QR-код, наведя на который смартфон, можно перейти в реестр удостоверений и убедиться в том, что у данного аттракциона есть допуск", - отметила эксперт.
Кроме регистрационного номера на каждом аттракционе должна быть информация о дате последнего технического облуживания и сроке его действия. Если предприниматели не могут предоставить этих данных, то это "стопроцентное показание, чтобы не пользоваться таким аттракционом и не пускать на него ребенка", подчеркнула Анельчук.
"В ходе рейдов органов гостехнадзора, проведенных совместно с прокуратурой в Керчи, Ленинском районе и Феодосии, оказалось, что в Феодосии из 12 аттракционов, которые были обследованы, семь признаны несоответствующими", - сообщила Анельчук.
Ежедневный контроль и осмотр
Кроме ежегодного технического обследования аттракционов, сам предприниматель ежедневно должен осматривать их и осуществлять "холостой пуск" и каждый день записывать результаты в журнал.
"Родитель должен не только проверить документы на аттракцион, но и понять: подходит ли он его ребенку. На информационной табличке должна быть информация о росте, весе, возрасте ребенка, который может быть допущен", - напоминает Анельчук.
Более того, у предпринимателя должны быть приборы для измерения роста и веса ребенка.
"Безопасность – это безусловное право потребителя любого товара или любой услуги, гарантировано в нашей стране законом о защите прав потребителей. Ответственность за любое причинение вреда лежит на лице, которое оказывает эти услуги", - напоминает она.
В случае, если причинен существенный вред здоровью или кто-то погиб на аттракционе, предусмотрено наказание по статье 238 УК об оказании услуг, несоответствующих требованию безопасности.
"Обычно такие вопросы заканчиваются возбуждением уголовных дел и привлечением исполнителей к ответственности. Если же речь идет о причинении имущественного вреда, то такие вопросы решаются в судебном порядке", - говорит Анельчук. И добавляет: если речь идет о причинении вреда здоровью, следует документально подтвердить, что травмы были причинены именно на аттракционе.
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