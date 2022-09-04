https://crimea.ria.ru/20220904/v-anape-20-chelovek-na-chas-zavisli-v-vozdukhe-iz-za-polomki-attraktsiona-1124398197.html

В Анапе 20 человек на час зависли в воздухе из-за поломки аттракциона

В Анапе 20 человек на час зависли в воздухе из-за поломки аттракциона - РИА Новости Крым, 04.09.2022

В Анапе 20 человек на час зависли в воздухе из-за поломки аттракциона

В одном из парков Анапы из-за поломки аттракциона двадцать человек оказались в ловушке на большой высоте, об этом сообщается в Telegram-канале отдела МВД России РИА Новости Крым, 04.09.2022

2022-09-04T16:02

2022-09-04T16:02

2022-09-04T16:02

кубань

происшествия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В одном из парков Анапы из-за поломки аттракциона двадцать человек оказались в ловушке на большой высоте, об этом сообщается в Telegram-канале отдела МВД России по городу.Отмечается, что происшествие случилось в субботу в центральном парке "Джунги". Из-за поломки аттракциона "Кондор" двадцать человек оставались в воздухе около часа. На месте работали спасатели МЧС и правоохранители, которые совместно проводили эвакуацию людей с аттракциона. О пострадавших не сообщается."Полиция по данному факту инициировала проведение проверки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — цитирует ресурс пресс-службу отдела МВД России по Анапе.Ранее в крымском поселке Партенит в море на "банане" вышли 10 человек, в том числе пятеро детей. В результате шторма его отнесло к скалистому берегу, откуда граждан пришлось эвакуировать спасателям МЧС. В отношении владельца "банана" из-за происшествия СК возбудил уголовное дело.

https://crimea.ria.ru/20220825/sledkom-vozbudil-delo-ob-unesennom-banane-v-krymu-1124290859.html

кубань

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2022

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кубань, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)