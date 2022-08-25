https://crimea.ria.ru/20220825/sledkom-vozbudil-delo-ob-unesennom-banane-v-krymu-1124290859.html

Следком возбудил дело об унесенном "банане" в Крыму

Следком возбудил дело об унесенном "банане" в Крыму - РИА Новости Крым, 25.08.2022

Следком возбудил дело об унесенном "банане" в Крыму

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении владельца "банана" из-за происшествия с унесенными к дикому берегу отдыхающими, сообщает пресс-служба СК. РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T14:44

2022-08-25T14:44

2022-08-25T14:44

крымский следком

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396420_0:46:1901:1115_1920x0_80_0_0_9256ba7af98b0b5e98757691bcc25ed3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении владельца "банана" из-за происшествия с унесенными к дикому берегу отдыхающими, сообщает пресс-служба СК.Инцидент произошел накануне в Партените. В море на "банане" вышли 10 человек, в том числе пятеро детей. В результате шторма его отнесло к берегу, откуда граждане были эвакуированы силами МЧС.Как уточняют в Следкоме, владельца водного аттракциона подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе расследования случившемуся дадут принципиальную оценку и в целом проверят законность организации работы аттракциона, чтобы не допустить подобных ситуаций впредь.Ранее сообщалось, что детали этого происшествия также выясняет прокуратура.

https://crimea.ria.ru/20220825/prokuratura-vyyasnyaet-detali-proisshestviya-s-unesennym--bananom-v-krymu-1124289791.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский следком, происшествия