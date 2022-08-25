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Следком возбудил дело об унесенном "банане" в Крыму - РИА Новости Крым, 25.08.2022
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Следком возбудил дело об унесенном "банане" в Крыму
Следком возбудил дело об унесенном "банане" в Крыму - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Следком возбудил дело об унесенном "банане" в Крыму
В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении владельца "банана" из-за происшествия с унесенными к дикому берегу отдыхающими, сообщает пресс-служба СК. РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T14:44
2022-08-25T14:44
крымский следком
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении владельца "банана" из-за происшествия с унесенными к дикому берегу отдыхающими, сообщает пресс-служба СК.Инцидент произошел накануне в Партените. В море на "банане" вышли 10 человек, в том числе пятеро детей. В результате шторма его отнесло к берегу, откуда граждане были эвакуированы силами МЧС.Как уточняют в Следкоме, владельца водного аттракциона подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе расследования случившемуся дадут принципиальную оценку и в целом проверят законность организации работы аттракциона, чтобы не допустить подобных ситуаций впредь.Ранее сообщалось, что детали этого происшествия также выясняет прокуратура.
https://crimea.ria.ru/20220825/prokuratura-vyyasnyaet-detali-proisshestviya-s-unesennym--bananom-v-krymu-1124289791.html
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крымский следком, происшествия
Следком возбудил дело об унесенном "банане" в Крыму

На владельца унесенного в Крыму "банана" завели уголовное дело

14:44 25.08.2022
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюУголовный кодекс
Уголовный кодекс
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении владельца "банана" из-за происшествия с унесенными к дикому берегу отдыхающими, сообщает пресс-служба СК.
Инцидент произошел накануне в Партените. В море на "банане" вышли 10 человек, в том числе пятеро детей. В результате шторма его отнесло к берегу, откуда граждане были эвакуированы силами МЧС.
Как уточняют в Следкоме, владельца водного аттракциона подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе расследования случившемуся дадут принципиальную оценку и в целом проверят законность организации работы аттракциона, чтобы не допустить подобных ситуаций впредь.
Ранее сообщалось, что детали этого происшествия также выясняет прокуратура.
На ЮБК спасатели эвакуировали отдыхающих, которых вынесло на банане на каменистый дикий пляж
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Прокуратура выясняет детали происшествия с унесенным "бананом" в Крыму
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