https://crimea.ria.ru/20220825/sledkom-vozbudil-delo-ob-unesennom-banane-v-krymu-1124290859.html
Следком возбудил дело об унесенном "банане" в Крыму
Следком возбудил дело об унесенном "банане" в Крыму - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Следком возбудил дело об унесенном "банане" в Крыму
В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении владельца "банана" из-за происшествия с унесенными к дикому берегу отдыхающими, сообщает пресс-служба СК. РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T14:44
2022-08-25T14:44
2022-08-25T14:44
крымский следком
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении владельца "банана" из-за происшествия с унесенными к дикому берегу отдыхающими, сообщает пресс-служба СК.Инцидент произошел накануне в Партените. В море на "банане" вышли 10 человек, в том числе пятеро детей. В результате шторма его отнесло к берегу, откуда граждане были эвакуированы силами МЧС.Как уточняют в Следкоме, владельца водного аттракциона подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе расследования случившемуся дадут принципиальную оценку и в целом проверят законность организации работы аттракциона, чтобы не допустить подобных ситуаций впредь.Ранее сообщалось, что детали этого происшествия также выясняет прокуратура.
https://crimea.ria.ru/20220825/prokuratura-vyyasnyaet-detali-proisshestviya-s-unesennym--bananom-v-krymu-1124289791.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крымский следком, происшествия
Следком возбудил дело об унесенном "банане" в Крыму
На владельца унесенного в Крыму "банана" завели уголовное дело
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении владельца "банана" из-за происшествия с унесенными к дикому берегу отдыхающими, сообщает пресс-служба СК.
Инцидент произошел накануне в Партените. В море на "банане" вышли 10 человек, в том числе пятеро детей. В результате шторма его отнесло к берегу, откуда граждане были эвакуированы силами МЧС.
Как уточняют в Следкоме, владельца водного аттракциона подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе расследования случившемуся дадут принципиальную оценку и в целом проверят законность организации работы аттракциона, чтобы не допустить подобных ситуаций впредь.
Ранее сообщалось
, что детали этого происшествия также выясняет прокуратура.