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В Крыму подростки избили ребенка - видео попало в соцсети

В Крыму подростки избили ребенка - видео попало в соцсети - РИА Новости Крым, 17.08.2023

В Крыму подростки избили ребенка - видео попало в соцсети

Прокуратура Крыма проводит проверку информации об инциденте в Кировском районе, где подростки избили 12-летнего мальчика. Как сообщили в надзорном ведомстве,... РИА Новости Крым, 17.08.2023

2023-08-17T11:20

2023-08-17T11:20

2023-08-17T11:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма проводит проверку информации об инциденте в Кировском районе, где подростки избили 12-летнего мальчика. Как сообщили в надзорном ведомстве, соответствующая запись появилась в социальных сетях,."На размещенной видеозаписи подростки применяют насилие в отношении 12-летнего мальчика. Предварительно, семьи несовершеннолетних на учетах не состоят", - сказано в сообщении.Прокуратура занялась установлением обстоятельства происшествия, после чего оценит исполнение требований законодательства органами системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, по данному факту принято заявление от отца потерпевшего ребенка, участники конфликта установлены и опрошены, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести телесных повреждений.Процессуальную проверку сведений о нанесении ребенку побоев группой подростков также проводит Следственный комитет.Читайте также на РИА Новости Крым:Как травля в школе формирует судьбу ее участников – мнение психологаПришла на уроки с ножом: ЧП в начальной школе в СевастополеИзбили и ограбили: двое крымчан пойдут под суд за нападение на подростка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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