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В Крыму подростки избили ребенка - видео попало в соцсети
В Крыму подростки избили ребенка - видео попало в соцсети - РИА Новости Крым, 17.08.2023
В Крыму подростки избили ребенка - видео попало в соцсети
Прокуратура Крыма проводит проверку информации об инциденте в Кировском районе, где подростки избили 12-летнего мальчика. Как сообщили в надзорном ведомстве,... РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T11:20
2023-08-17T11:20
2023-08-17T11:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма проводит проверку информации об инциденте в Кировском районе, где подростки избили 12-летнего мальчика. Как сообщили в надзорном ведомстве, соответствующая запись появилась в социальных сетях,."На размещенной видеозаписи подростки применяют насилие в отношении 12-летнего мальчика. Предварительно, семьи несовершеннолетних на учетах не состоят", - сказано в сообщении.Прокуратура занялась установлением обстоятельства происшествия, после чего оценит исполнение требований законодательства органами системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, по данному факту принято заявление от отца потерпевшего ребенка, участники конфликта установлены и опрошены, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести телесных повреждений.Процессуальную проверку сведений о нанесении ребенку побоев группой подростков также проводит Следственный комитет.Читайте также на РИА Новости Крым:Как травля в школе формирует судьбу ее участников – мнение психологаПришла на уроки с ножом: ЧП в начальной школе в СевастополеИзбили и ограбили: двое крымчан пойдут под суд за нападение на подростка
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РИА Новости Крым
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происшествия, новости крыма, крым, дети, прокуратура республики крым, мвд по республике крым, крымский следком, общество
В Крыму подростки избили ребенка - видео попало в соцсети
Прокуратура Крыма: в Кировском районе подростки нанесли травмы 12-летнему ребенку
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма проводит проверку информации об инциденте в Кировском районе, где подростки избили 12-летнего мальчика. Как сообщили в надзорном ведомстве, соответствующая запись появилась в социальных сетях,.
"На размещенной видеозаписи подростки применяют насилие в отношении 12-летнего мальчика. Предварительно, семьи несовершеннолетних на учетах не состоят", - сказано в сообщении.
Прокуратура занялась установлением обстоятельства происшествия, после чего оценит исполнение требований законодательства органами системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, по данному факту принято заявление от отца потерпевшего ребенка, участники конфликта установлены и опрошены, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести телесных повреждений.
"В отношении 16-летнего подростка будут составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.24, 20.1, 6.1.1 КоАП. Проверочные мероприятия продолжаются. По итогам проведенной проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", - сообщили в полиции.
Процессуальную проверку сведений о нанесении ребенку побоев группой подростков также проводит Следственный комитет.
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