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Факт смерти новорожденной в Керчи проверит Следком
Факт смерти новорожденной в Керчи проверит Следком - РИА Новости Крым, 02.10.2024
Факт смерти новорожденной в Керчи проверит Следком
Глава Следственного комитета РФ поручил провести проверку по факту смерти новорожденной в Керчи. Об этом сообщает СК. РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T15:26
2024-10-02T15:26
2024-10-02T15:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета РФ поручил провести проверку по факту смерти новорожденной в Керчи. Об этом сообщает СК.Жительница города обратились в его приемную "ВКонтакте" и сообщила о некачественном оказании медицинской помощи ее дочери в перинатальном центре.Со слов матери ребенка, трагедия могла произойти из-за того, что врачи не выявили патологию, несмотря на наличие в отделении необходимого высокоточного оборудования.По данному факту в Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводилась процессуальная проверка. По ее итогам в возбуждении уголовного дела было отказано.После полученного обращения матери погибшего ребенка председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о результатах процессуальной проверки и основаниях принятого решения об отказе в возбуждении уголовного делаИсполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:После смерти ребенка в больнице Симферополя возбуждено уголовное делоЧП в Симферополе: в больнице умерла 12-летняя школьницаВ Севастополе за смерть 8-летнего ребенка больница заплатит штраф 3 млн
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РИА Новости Крым
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Факт смерти новорожденной в Керчи проверит Следком
Проверка факта смерти новорожденной в Керчи на контроле у Следственного комитета РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета РФ поручил провести проверку по факту смерти новорожденной в Керчи. Об этом сообщает СК.
Жительница города обратились в его приемную "ВКонтакте" и сообщила о некачественном оказании медицинской помощи ее дочери в перинатальном центре.
"В ноябре прошлого года она родила девочку, которой провели экстренную операцию, однако спустя десять дней новорожденная скончалась", - говорится в сообщении СК.
Со слов матери ребенка, трагедия могла произойти из-за того, что врачи не выявили патологию, несмотря на наличие в отделении необходимого высокоточного оборудования.
По данному факту в Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводилась процессуальная проверка. По ее итогам в возбуждении уголовного дела было отказано.
После полученного обращения матери погибшего ребенка председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о результатах процессуальной проверки и основаниях принятого решения об отказе в возбуждении уголовного дела
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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