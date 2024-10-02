https://crimea.ria.ru/20241002/fakt-smerti-novorozhdennoy-v-kerchi-proverit-sledkom-1140803659.html

Факт смерти новорожденной в Керчи проверит Следком

Факт смерти новорожденной в Керчи проверит Следком - РИА Новости Крым, 02.10.2024

Факт смерти новорожденной в Керчи проверит Следком

Глава Следственного комитета РФ поручил провести проверку по факту смерти новорожденной в Керчи. Об этом сообщает СК. РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T15:26

2024-10-02T15:26

2024-10-02T15:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета РФ поручил провести проверку по факту смерти новорожденной в Керчи. Об этом сообщает СК.Жительница города обратились в его приемную "ВКонтакте" и сообщила о некачественном оказании медицинской помощи ее дочери в перинатальном центре.Со слов матери ребенка, трагедия могла произойти из-за того, что врачи не выявили патологию, несмотря на наличие в отделении необходимого высокоточного оборудования.По данному факту в Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводилась процессуальная проверка. По ее итогам в возбуждении уголовного дела было отказано.После полученного обращения матери погибшего ребенка председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о результатах процессуальной проверки и основаниях принятого решения об отказе в возбуждении уголовного делаИсполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:После смерти ребенка в больнице Симферополя возбуждено уголовное делоЧП в Симферополе: в больнице умерла 12-летняя школьницаВ Севастополе за смерть 8-летнего ребенка больница заплатит штраф 3 млн

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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