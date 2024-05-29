https://crimea.ria.ru/20240529/posle-smerti-rebenka-v-bolnitse-simferopolya-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-1137697970.html

После смерти ребенка в больнице Симферополя возбуждено уголовное дело

После смерти ребенка в больнице Симферополя возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 29.05.2024

После смерти ребенка в больнице Симферополя возбуждено уголовное дело

После гибели 12-летней девочки в больнице Симферополя возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает Следственный комитет России. РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T18:47

2024-05-29T18:47

2024-05-29T18:56

крым

крымский следком

происшествия

дети

ск рф (следственный комитет российской федерации)

здравоохранение в крыму и севастополе

симферополь

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/02/1119639270_0:49:1620:960_1920x0_80_0_0_4b99f816da2665ee17c5dfb28f349d22.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. После гибели 12-летней девочки в больнице Симферополя возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает Следственный комитет России.Предварительно установлено, что школьница из поселка Октябрьское Красногвардейского района обратилась в медицинское учреждение Симферополя 13 мая с жалобами на боль и воспаление в ноге. Спустя двое суток ее состояние резко ухудшилось и ребенок скончался.Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах.Читайте также на РИА Новости Крым:Сел на подоконник и упал: подробности ЧП с ребенком в школе СимферополяВ Крыму 13-летнего школьника убило током в трансформаторной подстанцииВ Севастополе третьеклассница умерла на уроке физкультуры

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский следком, происшествия, дети, ск рф (следственный комитет российской федерации), здравоохранение в крыму и севастополе, симферополь, общество