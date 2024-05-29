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После смерти ребенка в больнице Симферополя возбуждено уголовное дело
После смерти ребенка в больнице Симферополя возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 29.05.2024
После смерти ребенка в больнице Симферополя возбуждено уголовное дело
После гибели 12-летней девочки в больнице Симферополя возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает Следственный комитет России. РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T18:47
2024-05-29T18:47
2024-05-29T18:56
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происшествия
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здравоохранение в крыму и севастополе
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. После гибели 12-летней девочки в больнице Симферополя возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает Следственный комитет России.Предварительно установлено, что школьница из поселка Октябрьское Красногвардейского района обратилась в медицинское учреждение Симферополя 13 мая с жалобами на боль и воспаление в ноге. Спустя двое суток ее состояние резко ухудшилось и ребенок скончался.Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах.Читайте также на РИА Новости Крым:Сел на подоконник и упал: подробности ЧП с ребенком в школе СимферополяВ Крыму 13-летнего школьника убило током в трансформаторной подстанцииВ Севастополе третьеклассница умерла на уроке физкультуры
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крым, крымский следком, происшествия, дети, ск рф (следственный комитет российской федерации), здравоохранение в крыму и севастополе, симферополь, общество
После смерти ребенка в больнице Симферополя возбуждено уголовное дело
После гибели девочки в больнице Крыма открыто дело о причинении смерти по неосторожности
18:47 29.05.2024 (обновлено: 18:56 29.05.2024)