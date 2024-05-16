https://crimea.ria.ru/20240516/v-sevastopole-treteklassnitsa-umerla-na-uroke-fizkultury--1137340276.html

В Севастополе третьеклассница умерла на уроке физкультуры

В Севастополе третьеклассница умерла на уроке физкультуры - РИА Новости Крым, 16.05.2024

В Севастополе третьеклассница умерла на уроке физкультуры

В одной из школ Севастополя 10-летняя ученица умерла во время урока физкультуры, крымский главк СК РФ проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T17:07

2024-05-16T17:07

2024-05-16T17:10

севастополь

дети

школа

крымский следком

происшествия

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136918723_0:1:2436:1371_1920x0_80_0_0_1de25bca04385aa456b713caf1128755.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. В одной из школ Севастополя 10-летняя ученица умерла во время урока физкультуры, крымский главк СК РФ проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.В рамках процессуальной проверки назначена и проведена медицинская экспертиза, следователи выясняют все обстоятельства, а также возможные факты противоправных действий в отношении несовершеннолетней, отметили в СК. "В ходе проверки также будет дана оценка действиям должностных лиц учебного учреждения и органов профилактической работы. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение", - добавили в ведомстве.Ход и результаты проверки находятся на контроле руководителя Главного следственного управления Владимира Терентьева.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало плохо из-за нагрузки: подробности трагедии в школе СимферополяВ школе Симферополя от приступа астмы умер ребенок

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, дети, школа, крымский следком, происшествия, новости крыма