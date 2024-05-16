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В Севастополе третьеклассница умерла на уроке физкультуры - РИА Новости Крым, 16.05.2024
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В Севастополе третьеклассница умерла на уроке физкультуры
В Севастополе третьеклассница умерла на уроке физкультуры - РИА Новости Крым, 16.05.2024
В Севастополе третьеклассница умерла на уроке физкультуры
В одной из школ Севастополя 10-летняя ученица умерла во время урока физкультуры, крымский главк СК РФ проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T17:07
2024-05-16T17:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. В одной из школ Севастополя 10-летняя ученица умерла во время урока физкультуры, крымский главк СК РФ проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.В рамках процессуальной проверки назначена и проведена медицинская экспертиза, следователи выясняют все обстоятельства, а также возможные факты противоправных действий в отношении несовершеннолетней, отметили в СК. "В ходе проверки также будет дана оценка действиям должностных лиц учебного учреждения и органов профилактической работы. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение", - добавили в ведомстве.Ход и результаты проверки находятся на контроле руководителя Главного следственного управления Владимира Терентьева.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало плохо из-за нагрузки: подробности трагедии в школе СимферополяВ школе Симферополя от приступа астмы умер ребенок
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севастополь, дети, школа, крымский следком, происшествия, новости крыма
В Севастополе третьеклассница умерла на уроке физкультуры

В Севастополе третьеклассница умерла во время урока физкультуры - СК

17:07 16.05.2024 (обновлено: 17:10 16.05.2024)
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. В одной из школ Севастополя 10-летняя ученица умерла во время урока физкультуры, крымский главк СК РФ проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
"Следователями следственного отдела по Ленинскому району г. Севастополя Главного следственного управления выясняются обстоятельства инцидента, связанного со смертью во время занятий физкультурой 10-летней девочки – ученицы 3 класса одной из школ Севастополя", - говорится в сообщении.
В рамках процессуальной проверки назначена и проведена медицинская экспертиза, следователи выясняют все обстоятельства, а также возможные факты противоправных действий в отношении несовершеннолетней, отметили в СК.
"В ходе проверки также будет дана оценка действиям должностных лиц учебного учреждения и органов профилактической работы. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение", - добавили в ведомстве.
Ход и результаты проверки находятся на контроле руководителя Главного следственного управления Владимира Терентьева.
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