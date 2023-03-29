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Стало плохо из-за нагрузки: подробности трагедии в школе Симферополя - РИА Новости Крым, 29.03.2023
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Стало плохо из-за нагрузки: подробности трагедии в школе Симферополя
Стало плохо из-за нагрузки: подробности трагедии в школе Симферополя - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Стало плохо из-за нагрузки: подробности трагедии в школе Симферополя
Уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности возбуждено из-за трагедии в школе Симферополя, где после урока физкультуры скончался подросток. Об... РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T11:32
2023-03-29T11:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности возбуждено из-за трагедии в школе Симферополя, где после урока физкультуры скончался подросток. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления Следкома России.ЧП произошло накануне в школе № 10. Во время занятия физкультурой самочувствие одного из учеников 9-го класса ухудшилось. Ребенка госпитализировали в учреждение здравоохранения, где была констатирована его смерть. Прокуратура начала проверку по факту происшествия. Сейчас стало известно о возбуждении уголовного дела.В рамках расследования уголовного дела следователи выяснят, имелся ли у мальчика официальный допуск или медотвод от уроков физкультуры, оповещалось ли образовательное учреждение родителями юноши о его заболевании сердца. Также правоохранителям предстоит изучить обстановку в семье и дать оценку действиям медперсонала при оказании помощи несовершеннолетнему.Ход расследования уголовного дела поставлен руководством крымского Следкома на личный контроль.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе на уроке физкультуры умер девятиклассникВ крымской школе на уроке скончался десятиклассникВ школе Симферополя от приступа астмы умер ребенок
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РИА Новости Крым
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происшествия, симферополь, дети, крымский следком, крым, новости крыма, образование в крыму и севастополе, общество
Стало плохо из-за нагрузки: подробности трагедии в школе Симферополя

Следком: уголовное дело возбуждено после смерти ребенка на уроке в школе Симферополя

11:32 29.03.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности возбуждено из-за трагедии в школе Симферополя, где после урока физкультуры скончался подросток. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления Следкома России.
ЧП произошло накануне в школе № 10. Во время занятия физкультурой самочувствие одного из учеников 9-го класса ухудшилось. Ребенка госпитализировали в учреждение здравоохранения, где была констатирована его смерть. Прокуратура начала проверку по факту происшествия. Сейчас стало известно о возбуждении уголовного дела.
"На данный момент установлено, что 28 марта текущего года 15-летнему ученику одной из школ стало плохо на уроке физкультуры на фоне избыточной физической нагрузки, которая юноше была запрещена. Ученик потерял сознание и был оперативно доставлен в республиканскую детскую клиническую больницу, где была констатирована его смерть", - говорится в сообщении СК.
В рамках расследования уголовного дела следователи выяснят, имелся ли у мальчика официальный допуск или медотвод от уроков физкультуры, оповещалось ли образовательное учреждение родителями юноши о его заболевании сердца. Также правоохранителям предстоит изучить обстановку в семье и дать оценку действиям медперсонала при оказании помощи несовершеннолетнему.
Ход расследования уголовного дела поставлен руководством крымского Следкома на личный контроль.
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