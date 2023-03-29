https://crimea.ria.ru/20230329/stalo-plokho-iz-za-nagruzki-podrobnosti-tragedii-v-shkole-simferopolya-1127834531.html

Стало плохо из-за нагрузки: подробности трагедии в школе Симферополя

Стало плохо из-за нагрузки: подробности трагедии в школе Симферополя - РИА Новости Крым, 29.03.2023

Стало плохо из-за нагрузки: подробности трагедии в школе Симферополя

Уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности возбуждено из-за трагедии в школе Симферополя, где после урока физкультуры скончался подросток. Об... РИА Новости Крым, 29.03.2023

2023-03-29T11:32

2023-03-29T11:32

2023-03-29T11:32

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности возбуждено из-за трагедии в школе Симферополя, где после урока физкультуры скончался подросток. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления Следкома России.ЧП произошло накануне в школе № 10. Во время занятия физкультурой самочувствие одного из учеников 9-го класса ухудшилось. Ребенка госпитализировали в учреждение здравоохранения, где была констатирована его смерть. Прокуратура начала проверку по факту происшествия. Сейчас стало известно о возбуждении уголовного дела.В рамках расследования уголовного дела следователи выяснят, имелся ли у мальчика официальный допуск или медотвод от уроков физкультуры, оповещалось ли образовательное учреждение родителями юноши о его заболевании сердца. Также правоохранителям предстоит изучить обстановку в семье и дать оценку действиям медперсонала при оказании помощи несовершеннолетнему.Ход расследования уголовного дела поставлен руководством крымского Следкома на личный контроль.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе на уроке физкультуры умер девятиклассникВ крымской школе на уроке скончался десятиклассникВ школе Симферополя от приступа астмы умер ребенок

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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