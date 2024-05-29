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ЧП в Симферополе: в больнице умерла 12-летняя школьница - РИА Новости Крым, 29.05.2024
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ЧП в Симферополе: в больнице умерла 12-летняя школьница
ЧП в Симферополе: в больнице умерла 12-летняя школьница - РИА Новости Крым, 29.05.2024
ЧП в Симферополе: в больнице умерла 12-летняя школьница
В Симферополе возбуждено уголовное дело по факту смерти 12-летней школьницы в медицинском учреждении. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по... РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T13:06
2024-05-29T13:09
симферополь
здравоохранение в крыму и севастополе
дети
крымский следком
прокуратура республики крым
общество
происшествия
республиканская детская клиническая больница (рдкб)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе возбуждено уголовное дело по факту смерти 12-летней школьницы в медицинском учреждении. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю."Установлено, что 13 мая 12-летняя жительница п. Октябрьское Красногвардейского района обратилась в медицинское учреждение Симферополя, где она проходила лечение, с воспалением и болями в ноге. 15 мая состояние несовершеннолетней резко ухудшилось, после чего она скончалась", - говорится в сообщении. Следователи провели осмотр места происшествия, изъята медицинская документация, назначены и проводятся необходимые экспертизы для установления причины смерти несовершеннолетней. Прокуратура Крыма организовала проверку по факту случившегося. По информации ведомства, ЧП произошло в Республиканской детской клинической больнице."В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при оказании медицинской помощи ребенку", - сообщили в прокуратуре.Читайте также на РИА Новости Крым:Сел на подоконник и упал: подробности ЧП с ребенком в школе СимферополяВ Крыму 13-летнего школьника убило током в трансформаторной подстанцииВ Севастополе третьеклассница умерла на уроке физкультуры
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РИА Новости Крым
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4.7
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симферополь, здравоохранение в крыму и севастополе, дети, крымский следком, прокуратура республики крым, общество, происшествия, республиканская детская клиническая больница (рдкб)
ЧП в Симферополе: в больнице умерла 12-летняя школьница

В Симферополе возбуждено уголовное дело по факту смерти в больнице 12-летней девочки

13:06 29.05.2024 (обновлено: 13:09 29.05.2024)
 
© РИА Новости КрымВ республиканской клинической больнице Крыма после капремонта открыли четыре отделения
В республиканской клинической больнице Крыма после капремонта открыли четыре отделения - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе возбуждено уголовное дело по факту смерти 12-летней школьницы в медицинском учреждении. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что 13 мая 12-летняя жительница п. Октябрьское Красногвардейского района обратилась в медицинское учреждение Симферополя, где она проходила лечение, с воспалением и болями в ноге. 15 мая состояние несовершеннолетней резко ухудшилось, после чего она скончалась", - говорится в сообщении.
Следователи провели осмотр места происшествия, изъята медицинская документация, назначены и проводятся необходимые экспертизы для установления причины смерти несовершеннолетней.
Прокуратура Крыма организовала проверку по факту случившегося. По информации ведомства, ЧП произошло в Республиканской детской клинической больнице.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при оказании медицинской помощи ребенку", - сообщили в прокуратуре.
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СимферопольЗдравоохранение в Крыму и СевастополедетиКрымский СледкомПрокуратура Республики КрымОбществоПроисшествияРеспубликанская детская клиническая больница (РДКБ)
 
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