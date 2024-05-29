https://crimea.ria.ru/20240529/chp-v-simferopole-v-bolnitse-umerla-12-letnyaya-shkolnitsa-1137686179.html

ЧП в Симферополе: в больнице умерла 12-летняя школьница

ЧП в Симферополе: в больнице умерла 12-летняя школьница - РИА Новости Крым, 29.05.2024

ЧП в Симферополе: в больнице умерла 12-летняя школьница

В Симферополе возбуждено уголовное дело по факту смерти 12-летней школьницы в медицинском учреждении. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по... РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T13:06

2024-05-29T13:06

2024-05-29T13:09

симферополь

здравоохранение в крыму и севастополе

дети

крымский следком

прокуратура республики крым

общество

происшествия

республиканская детская клиническая больница (рдкб)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе возбуждено уголовное дело по факту смерти 12-летней школьницы в медицинском учреждении. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю."Установлено, что 13 мая 12-летняя жительница п. Октябрьское Красногвардейского района обратилась в медицинское учреждение Симферополя, где она проходила лечение, с воспалением и болями в ноге. 15 мая состояние несовершеннолетней резко ухудшилось, после чего она скончалась", - говорится в сообщении. Следователи провели осмотр места происшествия, изъята медицинская документация, назначены и проводятся необходимые экспертизы для установления причины смерти несовершеннолетней. Прокуратура Крыма организовала проверку по факту случившегося. По информации ведомства, ЧП произошло в Республиканской детской клинической больнице."В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при оказании медицинской помощи ребенку", - сообщили в прокуратуре.Читайте также на РИА Новости Крым:Сел на подоконник и упал: подробности ЧП с ребенком в школе СимферополяВ Крыму 13-летнего школьника убило током в трансформаторной подстанцииВ Севастополе третьеклассница умерла на уроке физкультуры

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, здравоохранение в крыму и севастополе, дети, крымский следком, прокуратура республики крым, общество, происшествия, республиканская детская клиническая больница (рдкб)