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В Севастополе женщине грозит срок за истязания ребенка
В Севастополе женщине грозит срок за истязания ребенка - РИА Новости Крым, 16.08.2024
В Севастополе женщине грозит срок за истязания ребенка
В Севастополе полиция изъяла троих детей у матери, которая истязала одного из них и не заботилась об остальных. Об этом сообщили в пресс-службе полиции... РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T11:35
2024-08-16T11:35
2024-08-16T11:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе полиция изъяла троих детей у матери, которая истязала одного из них и не заботилась об остальных. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Севастополя.В ведомство поступило сообщение от местных жителей о том, что проживающая по соседству 29-летняя женщина ненадлежащим образом воспитывает своих детей, а одного из них истязает. Когда сотрудники полиции прибыли по указанному адресу, то обнаружили в жилище троих малолетних детей.По данным полиции, женщина не заботилась о физическом и психическом здоровье своих детей: злоупотребляла алкоголем, вела асоциальный образ жизни, наносила побои своей дочери, а также тратила детские пособия на собственные нужды.После проверки в отношении женщины возбуждено уголовное дело за истязания и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственный орган.Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи прокуратура и СК проверяют факт избиения подростка в сквереГруппа неизвестных избила подростка в парке СевастополяВ Крыму школьнику вынесли приговор за жестокое избиение юноши
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РИА Новости Крым
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севастополь, общество, умвд россии по севастополю, новости крыма, закон и право, дети
В Севастополе женщине грозит срок за истязания ребенка
В Севастополе женщине грозит срок за неисполнение обязанностей по воспитанию
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе полиция изъяла троих детей у матери, которая истязала одного из них и не заботилась об остальных. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Севастополя.
В ведомство поступило сообщение от местных жителей о том, что проживающая по соседству 29-летняя женщина ненадлежащим образом воспитывает своих детей, а одного из них истязает. Когда сотрудники полиции прибыли по указанному адресу, то обнаружили в жилище троих малолетних детей.
"Поскольку они находились в социально-опасном положении, их изъяли и поместили в государственное учреждение. Кроме того, установлено, что старший ребенок – 10-летняя дочь – имеет следы истязания, она направлена в медицинское учреждение. В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает", - сказано в сообщении.
По данным полиции, женщина не заботилась о физическом и психическом здоровье своих детей: злоупотребляла алкоголем, вела асоциальный образ жизни, наносила побои своей дочери, а также тратила детские пособия на собственные нужды.
После проверки в отношении женщины возбуждено уголовное дело за истязания и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственный орган.
Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
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