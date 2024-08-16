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В Севастополе женщине грозит срок за истязания ребенка

В Севастополе женщине грозит срок за истязания ребенка - РИА Новости Крым, 16.08.2024

В Севастополе женщине грозит срок за истязания ребенка

В Севастополе полиция изъяла троих детей у матери, которая истязала одного из них и не заботилась об остальных. Об этом сообщили в пресс-службе полиции... РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T11:35

2024-08-16T11:35

2024-08-16T11:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе полиция изъяла троих детей у матери, которая истязала одного из них и не заботилась об остальных. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Севастополя.В ведомство поступило сообщение от местных жителей о том, что проживающая по соседству 29-летняя женщина ненадлежащим образом воспитывает своих детей, а одного из них истязает. Когда сотрудники полиции прибыли по указанному адресу, то обнаружили в жилище троих малолетних детей.По данным полиции, женщина не заботилась о физическом и психическом здоровье своих детей: злоупотребляла алкоголем, вела асоциальный образ жизни, наносила побои своей дочери, а также тратила детские пособия на собственные нужды.После проверки в отношении женщины возбуждено уголовное дело за истязания и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственный орган.Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи прокуратура и СК проверяют факт избиения подростка в сквереГруппа неизвестных избила подростка в парке СевастополяВ Крыму школьнику вынесли приговор за жестокое избиение юноши

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, общество, умвд россии по севастополю, новости крыма, закон и право, дети