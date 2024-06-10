https://crimea.ria.ru/20240610/gruppa-neizvestnykh-izbila-podrostka-v-parke-sevastopolya-1137988415.html

Группа неизвестных избила подростка в парке Севастополя

Группа неизвестных избила подростка в парке Севастополя - РИА Новости Крым, 10.06.2024

Группа неизвестных избила подростка в парке Севастополя

Полиция Севастополя проверяет информацию о конфликте в одном из центральных парков города, в ходе которого был избит подросток. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T12:23

2024-06-10T12:23

2024-06-10T12:23

севастополь

происшествия

полиция севастополя

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя проверяет информацию о конфликте в одном из центральных парков города, в ходе которого был избит подросток. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Инцидент произошел накануне вечером в одном из центральных парков с детскими аттракционами.В тот же день информация о случившемся, включая фото с места событий, разошлась в Telegram и местных соцсетях. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и личности участников происшествия. В рамках проверки будут изъяты видеозаписи и опрошены свидетели конфликта."По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение", – заявили в региональном УМВД.В мае полиция задержала 17 участников массовой драки в Симферополе, семь из которых – несовершеннолетние. Читайте также на РИА Новости Крым:Керчанин до смерти избил сожительницу из ревности В Крыму 14-летнего школьника будут судить за жестокое избиение юноши Двое подростков избили участника СВО в парке на Кубани - они задержаны

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, полиция севастополя, новости крыма, закон и право