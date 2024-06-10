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Группа неизвестных избила подростка в парке Севастополя
Группа неизвестных избила подростка в парке Севастополя - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Группа неизвестных избила подростка в парке Севастополя
Полиция Севастополя проверяет информацию о конфликте в одном из центральных парков города, в ходе которого был избит подросток. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T12:23
2024-06-10T12:23
2024-06-10T12:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя проверяет информацию о конфликте в одном из центральных парков города, в ходе которого был избит подросток. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Инцидент произошел накануне вечером в одном из центральных парков с детскими аттракционами.В тот же день информация о случившемся, включая фото с места событий, разошлась в Telegram и местных соцсетях. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и личности участников происшествия. В рамках проверки будут изъяты видеозаписи и опрошены свидетели конфликта."По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение", – заявили в региональном УМВД.В мае полиция задержала 17 участников массовой драки в Симферополе, семь из которых – несовершеннолетние. Читайте также на РИА Новости Крым:Керчанин до смерти избил сожительницу из ревности В Крыму 14-летнего школьника будут судить за жестокое избиение юноши Двое подростков избили участника СВО в парке на Кубани - они задержаны
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия, полиция севастополя, новости крыма, закон и право
Группа неизвестных избила подростка в парке Севастополя
В парке Севастополя подростка избила группа неизвестных – полиция начала проверку
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя проверяет информацию о конфликте в одном из центральных парков города, в ходе которого был избит подросток. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел накануне вечером в одном из центральных парков с детскими аттракционами.
"В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району Севастополя обратился 16-летний местный житель с заявлением о том, что, когда он находился в Комсомольском парке им. Марии Байды, его избили неизвестные", – сообщили в полиции.
В тот же день информация о случившемся, включая фото с места событий, разошлась в Telegram и местных соцсетях. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и личности участников происшествия. В рамках проверки будут изъяты видеозаписи и опрошены свидетели конфликта.
"По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение", – заявили в региональном УМВД.
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