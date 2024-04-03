https://crimea.ria.ru/20240403/v-krymu-14-letnego-shkolnika-budut-sudit-za-zhestokoe-izbienie-yunoshi-1136250347.html

В Крыму 14-летнего школьника будут судить за жестокое избиение юноши

В Крыму 14-летнего школьника будут судить за жестокое избиение юноши - РИА Новости Крым, 03.04.2024

В Крыму 14-летнего школьника будут судить за жестокое избиение юноши

14-летний школьник из Феодосии предстанет перед судом за нанесение тяжких телесных повреждений 17-летнему юноше, сообщает главное следственное управление СК... РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T11:28

2024-04-03T11:28

2024-04-03T11:28

крымский следком

закон и право

феодосия

происшествия

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. 14-летний школьник из Феодосии предстанет перед судом за нанесение тяжких телесных повреждений 17-летнему юноше, сообщает главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю.Потерпевшего доставили в больницу в бессознательном состоянии с множеством телесных повреждений, в том числе тяжких.Подросток свою вину признал, раскаялся в содеянном и принес извинения пострадавшему. В ходе следствия 14-летний школьник находился под домашним арестом.Как отметили в ведомстве, следователи установили иные факты противоправного поведения подростков, которые применяли насилие к сверстникам. Всем эпизодам дадут правовую оценку.Расследование уголовного дела завершено. Прокуратура Феодосии утвердила обвинительное заключение. Дело направят в суд для рассмотрения по существу.Ранее в Севастополе привлекли к уголовной ответственности 19-летнего местного жителя, который оскорблял и угрожал избить водителя автобуса.Читайте также на РИА Новости Крым:Не поделили наследство: москвича подозревают в ограблении отчима в КерчиДва года за три удара сковородкой: в Севастополе задержали мужчинуИзбили за неоплаченный ремонт – Следком проверяет инцидент в Севастополе

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский следком, закон и право, феодосия, происшествия, дети, прокуратура республики крым, новости крыма