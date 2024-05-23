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Задержаны 17 участников массовой драки в Симферополе - РИА Новости Крым, 23.05.2024
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Задержаны 17 участников массовой драки в Симферополе
Задержаны 17 участников массовой драки в Симферополе - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Задержаны 17 участников массовой драки в Симферополе
В Симферополе сотрудники полиции задержали 17 участников потасовки, произошедшей накануне на одной из улиц города. Об этом сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T13:23
2024-05-23T14:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе сотрудники полиции задержали 17 участников потасовки, произошедшей накануне на одной из улиц города. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Накануне в полицию г. Симферополя поступило сообщение от граждан о том, что на одной из улиц Симферополя между молодыми людьми произошел конфликт. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники патрульно-постовой службы, на момент прибытия полицейских участники конфликта покинули место происшествия. По информации правоохранителей, причиной инцидента послужил бытовой конфликт между братьями. В отношении всех участников составлено 16 протоколов за нарушение общественного порядка и нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних.Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту массовой драки и предоставить доклад.Читайте также на РИА Новости Крым:Мигранты избили парня в Севастополе: Бастрыкин поручил возбудить делоВ Крыму 14-летний школьник жестоко избил 17-летнего знакомогоС пистолетом и монтировкой: в Севастополе сцепились дальнобойщики
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Задержаны 17 участников массовой драки в Симферополе

Полиция задержала 17 участников массовой драки в Симферополе

13:23 23.05.2024 (обновлено: 14:03 23.05.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе сотрудники полиции задержали 17 участников потасовки, произошедшей накануне на одной из улиц города. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Накануне в полицию г. Симферополя поступило сообщение от граждан о том, что на одной из улиц Симферополя между молодыми людьми произошел конфликт. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники патрульно-постовой службы, на момент прибытия полицейских участники конфликта покинули место происшествия.

"В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали лиц, участвовавших в конфликте, видео которого было опубликовано в социальных сетях. Задержаны 17 человек, семь из которых несовершеннолетние, все – жители крымской столицы", - рассказали в полиции.

По информации правоохранителей, причиной инцидента послужил бытовой конфликт между братьями.
В отношении всех участников составлено 16 протоколов за нарушение общественного порядка и нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних.
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту массовой драки и предоставить доклад.
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