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С пистолетом и монтировкой: в Севастополе сцепились дальнобойщики
С пистолетом и монтировкой: в Севастополе сцепились дальнобойщики - РИА Новости Крым, 20.07.2023
С пистолетом и монтировкой: в Севастополе сцепились дальнобойщики
Конфликт двух водителей фур в Севастополе, ожидавших очереди на разгрузку, перерос в драку с применением оружия – оба ранены и теперь находятся в больнице. Об... РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T15:06
2023-07-20T15:06
2023-07-20T15:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Конфликт двух водителей фур в Севастополе, ожидавших очереди на разгрузку, перерос в драку с применением оружия – оба ранены и теперь находятся в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по городу.Инцидент произошел на Северной стороне Севастополя, на территории микрорайона Авлита, где 13 июля собралась значительная очередь из фур на разгрузку товара.Конфликт завязался между 49-летним жителем Крыма, машина которого была в конце очереди, и водителем подъехавшего следом грузового автомобиля. Пропускать его крымчанин отказался, подумав, что тот хочет проехать без очереди. В разгар перепалки вступил третий – 39-летний житель Липецка, сопровождавший товарища на грузовике.Оба участника инцидента в тот день поступили в приемное отделение горбольницы №1 им. Н. И. Пирогова, уточнили в ведомстве.В данный момент орган дознания ОМВД России по Нахимовскому району проводит проверку, которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана надлежащая оценка действиям участников, заключили МВД.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту: сколько ждать досмотр Один стрелял, двое прятали: в Крыму наказали убийцу и его сообщников ВСУ обокрали водителя фуры с гуманитаркой на Херсонщине
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севастополь, происшествия, крым, новости крыма, умвд россии по севастополю
С пистолетом и монтировкой: в Севастополе сцепились дальнобойщики
В Крыму поссорившиеся в очереди дальнобойщики взялись за оружие и попали в больницу
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Конфликт двух водителей фур в Севастополе, ожидавших очереди на разгрузку, перерос в драку с применением оружия – оба ранены и теперь находятся в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по городу.
Инцидент произошел на Северной стороне Севастополя, на территории микрорайона Авлита, где 13 июля собралась значительная очередь из фур на разгрузку товара.
Конфликт завязался между 49-летним жителем Крыма, машина которого была в конце очереди, и водителем подъехавшего следом грузового автомобиля. Пропускать его крымчанин отказался, подумав, что тот хочет проехать без очереди. В разгар перепалки вступил третий – 39-летний житель Липецка, сопровождавший товарища на грузовике.
"39-летний мужчина достал находившееся при нем пневматическое оружие, а 49-летний водитель фуры взялся за монтировку. В результате конфликта водитель фуры из Крыма получил непроникающее пулевое ранение правой половины грудной клетки, а у жителя Липецка, вступившегося за товарища, в результате удара монтировкой по голове диагностирована закрытая черепно-мозговая травма", – рассказали в полиции.
Оба участника инцидента в тот день поступили в приемное отделение горбольницы №1 им. Н. И. Пирогова, уточнили в ведомстве.
В данный момент орган дознания ОМВД России по Нахимовскому району проводит проверку, которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана надлежащая оценка действиям участников, заключили МВД.
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