https://crimea.ria.ru/20230720/s-pistoletom-i-montirovkoy-v-sevastopole-stsepilis-dalnoboyschiki-1130193867.html

С пистолетом и монтировкой: в Севастополе сцепились дальнобойщики

С пистолетом и монтировкой: в Севастополе сцепились дальнобойщики - РИА Новости Крым, 20.07.2023

С пистолетом и монтировкой: в Севастополе сцепились дальнобойщики

Конфликт двух водителей фур в Севастополе, ожидавших очереди на разгрузку, перерос в драку с применением оружия – оба ранены и теперь находятся в больнице. Об... РИА Новости Крым, 20.07.2023

2023-07-20T15:06

2023-07-20T15:06

2023-07-20T15:06

севастополь

происшествия

крым

новости крыма

умвд россии по севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Конфликт двух водителей фур в Севастополе, ожидавших очереди на разгрузку, перерос в драку с применением оружия – оба ранены и теперь находятся в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по городу.Инцидент произошел на Северной стороне Севастополя, на территории микрорайона Авлита, где 13 июля собралась значительная очередь из фур на разгрузку товара.Конфликт завязался между 49-летним жителем Крыма, машина которого была в конце очереди, и водителем подъехавшего следом грузового автомобиля. Пропускать его крымчанин отказался, подумав, что тот хочет проехать без очереди. В разгар перепалки вступил третий – 39-летний житель Липецка, сопровождавший товарища на грузовике.Оба участника инцидента в тот день поступили в приемное отделение горбольницы №1 им. Н. И. Пирогова, уточнили в ведомстве.В данный момент орган дознания ОМВД России по Нахимовскому району проводит проверку, которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана надлежащая оценка действиям участников, заключили МВД.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту: сколько ждать досмотр Один стрелял, двое прятали: в Крыму наказали убийцу и его сообщников ВСУ обокрали водителя фуры с гуманитаркой на Херсонщине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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