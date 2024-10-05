https://crimea.ria.ru/20241005/vsu-proryvalis-cherez-granitsu-rossii-na-tanke-i-bronemashinakh-1140862371.html
ВСУ прорывались через границу России на танке и бронемашинах
ВСУ прорывались через границу России на танке и бронемашинах - РИА Новости Крым, 05.10.2024
ВСУ прорывались через границу России на танке и бронемашинах
30 украинских боевиков уничтожены при попытке прорваться через российскую границу в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 05.10.2024
2024-10-05T13:49
2024-10-05T13:49
2024-10-05T13:49
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. 30 украинских боевиков уничтожены при попытке прорваться через российскую границу в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что враг за минувшие сутки предпринял две попытки прорваться на российскую территорию в направлении населенного пункта Новый Путь.При этом двенадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен российским силам.Накануне боевики предприняли пять попыток прорыва через госграницу России, потеряв более 30 солдат.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 20 650 военнослужащих.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, обстрелы всу
ВСУ прорывались через границу России на танке и бронемашинах
30 боевиков уничтожены и 12 сдались в плен при попытке прорваться через границу России
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. 30 украинских боевиков уничтожены при попытке прорваться через российскую границу в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что враг за минувшие сутки предпринял две попытки прорваться на российскую территорию в направлении населенного пункта Новый Путь.
"Потери ВСУ составили более 30 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены танк, семь боевых бронированных машин, инженерная машина разграждения и бронированная ремонтно-эвакуационная машина", - сказано в сообщении.
При этом двенадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен российским силам.
Накануне боевики предприняли пять попыток прорыва
через госграницу России, потеряв более 30 солдат.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 20 650 военнослужащих.
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