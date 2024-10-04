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ВСУ пять раз пытались прорваться через границу России на бронемашинах - РИА Новости Крым, 04.10.2024
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ВСУ пять раз пытались прорваться через границу России на бронемашинах
ВСУ пять раз пытались прорваться через границу России на бронемашинах - РИА Новости Крым, 04.10.2024
ВСУ пять раз пытались прорваться через границу России на бронемашинах
Вооруженные силы России отразили пять новых попыток ВСУ прорваться через российскую границу в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны в пятницу. РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T14:41
2024-10-04T16:16
ситуация в курской области после нападения всу
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курская область
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили пять новых попыток ВСУ прорваться через российскую границу в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны в пятницу.Отмечается, что враг стремился попасть на российскую территорию в направлении населенного пункта Новый Путь. Боевики были остановлены бойцами подразделения "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии. Потери ВСУ составили более 30 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля", - уточнется в сообщении военного ведомства. Еще 30 боевиков враг потерял в двух безуспешных контратаках в направлении населенного пункта Любимовка, Ольговка и Плехово."Всего за минувшие сутки потери ВСУ превысили 350 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, включая французскую САУ Caesar и американскую буксируемую гаубицу М777, три автомобиля, три станции РЭБ и инженерная машина разграждения", - уточнили в Минобороны.Авиация и артиллеристы поразили скопления живой силы и техники противника в районах Богдановки, Бондаревки, Дарьино, Косицы, Колмаков, Княжьего 1-й, Локни, Любимовки, Лебедевки, Мартыновки, Николаево-Дарьино, Новоивановки, Нового Пути, Орловки, Плехово, Покровского, Правды, Русского Поречного, Свердликово и Черкасского Поречного. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения врага в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 20 200 военнослужащих, 135 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 870 боевых бронированных машин, 580 автомобилей, 165 артиллерийских орудий, 33 пусковых установки РСЗО, девять пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 43 станции РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 20 единиц инженерной и другой техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли больше 16,5 тысяч боевиков за неделюРоссийская армия отразила новые попытки прорыва границы в Курской областиТри попытки прорыва через границу: что происходит в Курской области
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РИА Новости Крым
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4.7
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ситуация в курской области после нападения всу, обстрелы курской области, курская область, новости сво, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, группировка войск "север", граница
ВСУ пять раз пытались прорваться через границу России на бронемашинах

30 боевиков ВСУ уничтожены в пяти провальных попытках прорваться через границу России

14:41 04.10.2024 (обновлено: 16:16 04.10.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области.
Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области. - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили пять новых попыток ВСУ прорваться через российскую границу в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны в пятницу.
Отмечается, что враг стремился попасть на российскую территорию в направлении населенного пункта Новый Путь. Боевики были остановлены бойцами подразделения "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии.
Потери ВСУ составили более 30 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля", - уточнется в сообщении военного ведомства.
Еще 30 боевиков враг потерял в двух безуспешных контратаках в направлении населенного пункта Любимовка, Ольговка и Плехово.
"Всего за минувшие сутки потери ВСУ превысили 350 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, включая французскую САУ Caesar и американскую буксируемую гаубицу М777, три автомобиля, три станции РЭБ и инженерная машина разграждения", - уточнили в Минобороны.
Авиация и артиллеристы поразили скопления живой силы и техники противника в районах Богдановки, Бондаревки, Дарьино, Косицы, Колмаков, Княжьего 1-й, Локни, Любимовки, Лебедевки, Мартыновки, Николаево-Дарьино, Новоивановки, Нового Пути, Орловки, Плехово, Покровского, Правды, Русского Поречного, Свердликово и Черкасского Поречного.
Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения врага в Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 20 200 военнослужащих, 135 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 870 боевых бронированных машин, 580 автомобилей, 165 артиллерийских орудий, 33 пусковых установки РСЗО, девять пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 43 станции РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 20 единиц инженерной и другой техники.
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