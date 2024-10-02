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Три попытки прорыва через границу: что происходит в Курской области

Три попытки прорыва через границу: что происходит в Курской области - РИА Новости Крым, 02.10.2024

Три попытки прорыва через границу: что происходит в Курской области

Российские бойцы за прошедшие сутки отразили три попытки украинских войск прорваться через государственную границу в Курской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T14:41

2024-10-02T14:41

2024-10-02T14:42

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

вооруженные силы россии

россия

украина

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Российские бойцы за прошедшие сутки отразили три попытки украинских войск прорваться через государственную границу в Курской области, сообщает Минобороны РФ.По данным ведомства, противник потерял около 50 боевиков убитыми и ранеными. Также уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен.В Курской области продолжается наступление подразделений группировки войск "Север". По информации Минобороны, российские военные нанесли поражение формированиям девяти бригад ВСУ, нацгвардии и теробороны в районах населенных пунктов Любимовка, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.Кроме того, за сутки бойцы ВС РФ отразили пять контратак в направлении Плехово и сорвали попытки атак ВСУ в направлении населенных пунктов Ольговка, Черкасское и Поречное. В результате противник потерял до 30 человек убитыми и ранеными.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше сотни боевиков ВСУ уничтожены в Курской области за суткиУничтожены объекты топливной инфраструктуры и разведцентр ВСУВ Воронеже и Курске при атаке БПЛА повреждены квартиры в многоэтажках

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россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, вооруженные силы россии, россия, украина, потери всу