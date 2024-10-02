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Три попытки прорыва через границу: что происходит в Курской области - РИА Новости Крым, 02.10.2024
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Три попытки прорыва через границу: что происходит в Курской области
Три попытки прорыва через границу: что происходит в Курской области - РИА Новости Крым, 02.10.2024
Три попытки прорыва через границу: что происходит в Курской области
Российские бойцы за прошедшие сутки отразили три попытки украинских войск прорваться через государственную границу в Курской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T14:41
2024-10-02T14:42
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
вооруженные силы россии
россия
украина
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Российские бойцы за прошедшие сутки отразили три попытки украинских войск прорваться через государственную границу в Курской области, сообщает Минобороны РФ.По данным ведомства, противник потерял около 50 боевиков убитыми и ранеными. Также уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен.В Курской области продолжается наступление подразделений группировки войск "Север". По информации Минобороны, российские военные нанесли поражение формированиям девяти бригад ВСУ, нацгвардии и теробороны в районах населенных пунктов Любимовка, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.Кроме того, за сутки бойцы ВС РФ отразили пять контратак в направлении Плехово и сорвали попытки атак ВСУ в направлении населенных пунктов Ольговка, Черкасское и Поречное. В результате противник потерял до 30 человек убитыми и ранеными.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше сотни боевиков ВСУ уничтожены в Курской области за суткиУничтожены объекты топливной инфраструктуры и разведцентр ВСУВ Воронеже и Курске при атаке БПЛА повреждены квартиры в многоэтажках
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РИА Новости Крым
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96
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, вооруженные силы россии, россия, украина, потери всу
Три попытки прорыва через границу: что происходит в Курской области

Армия России отразила три попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области

14:41 02.10.2024 (обновлено: 14:42 02.10.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Российские бойцы за прошедшие сутки отразили три попытки украинских войск прорваться через государственную границу в Курской области, сообщает Минобороны РФ.
"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, противник потерял около 50 боевиков убитыми и ранеными. Также уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен.
В Курской области продолжается наступление подразделений группировки войск "Север". По информации Минобороны, российские военные нанесли поражение формированиям девяти бригад ВСУ, нацгвардии и теробороны в районах населенных пунктов Любимовка, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.
Кроме того, за сутки бойцы ВС РФ отразили пять контратак в направлении Плехово и сорвали попытки атак ВСУ в направлении населенных пунктов Ольговка, Черкасское и Поречное. В результате противник потерял до 30 человек убитыми и ранеными.
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Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУНовостиВооруженные силы РоссииРоссияУкраинаПотери ВСУ
 
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