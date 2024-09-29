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Больше сотни боевиков ВСУ уничтожены в Курской области за сутки

Больше сотни боевиков ВСУ уничтожены в Курской области за сутки - РИА Новости Крым, 29.09.2024

Больше сотни боевиков ВСУ уничтожены в Курской области за сутки

Украинские вооруженные формирования в Курской области потеряли убитыми и ранеными до 110 боевиков, еще пятеро сдались в плен за истекшие сутки. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 29.09.2024

2024-09-29T13:56

2024-09-29T13:56

2024-09-29T14:29

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Украинские вооруженные формирования в Курской области потеряли убитыми и ранеными до 110 боевиков, еще пятеро сдались в плен за истекшие сутки. Об этом сообщает Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" продолжают выдавливать врага из Курской области. В ходе боев украинским вооруженным формированиям нанесено поражение возле Любимовки, Дарьино, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.Также армия России отразила шесть попыток врага прорваться через российскую границу в направлении населенного пункта Новый Путь. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до полусотни человек. Также сожжены танк, четыре боевые бронемашины и автомобиль. Кроме того, пять украинских боевиков сдались в плен.Российская авиация и артиллерия ударили по скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Гуево, Дарьино, Ивашковский, Колмаков, Кругленькое, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Медвежье, Мирный, Новый Путь, Новая Сорочина, Орловка, Плехово, Правда, Толстый Луг и Черкасское Поречное.Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Бояро-Лежичи, Ворожба, Вишенки, Глухов, Журавка, Кучеровка, Мирополье, Приволье, Павловка, Ревякино, Речки, Сумы, Червонопрапорное, Шалыгино и Хотень, перечислили в пресс-службе российского оборонного ведомства.Всего за время боев на Курском направлении ВСУ потеряли более 18560 военнослужащих, 133 танка, 64 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 850 боевых бронемашин.Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины за сутки в Курской области потеряли более 370 боевиков и восемь единиц бронетехники, включая танк и две БМП Bradley.6 августа подразделения ВСУ прорвались через российскую границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украинойпосле того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.Также глава государства заявил, что киевский режим предпринял в Курской области провокацию, целью которой является попытка остановить наступление российских войск в Донбассе. Однако этой цели курская провокация не достигла, подчеркнул российский лидер.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли почти 2000 боевиков и 12 складов боеприпасов за суткиРоссийские военные освободили Макеевку в ЛНРВСУ пять раз за сутки пытались прорвать границу России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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