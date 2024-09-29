https://crimea.ria.ru/20240929/vsu-poteryali-pochti-2000-boevikov-i-12-skladov-boepripasov-za-sutki-1140720238.html

ВСУ потеряли почти 2000 боевиков и 12 складов боеприпасов за сутки

ВСУ потеряли почти 2000 боевиков и 12 складов боеприпасов за сутки - РИА Новости Крым, 29.09.2024

ВСУ потеряли почти 2000 боевиков и 12 складов боеприпасов за сутки

Армия России за минувшие сутки в зоне спецоперации заняла более выгодные рубежи и улучшила свои позиции на ряде направлений, Киев потерял 1965 боевиков. Сожжены РИА Новости Крым, 29.09.2024

2024-09-29T13:25

2024-09-29T13:25

2024-09-29T13:28

новости сво

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1f/1136168755_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_65c5497d923823922676df7ea217f2b7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Армия России за минувшие сутки в зоне спецоперации заняла более выгодные рубежи и улучшила свои позиции на ряде направлений, Киев потерял 1965 боевиков. Сожжены 12 складов с боеприпасами ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.На Липцовском и Волчанском направлениях бойцы группировки "Север" нанесли противнику возле Волчанска и Липцев Харьковской области. Противник недосчитался 70 боевиков, а также четырех автомобилей.Подразделения группировки войск "Запад" взяли под контроль село Макеевка в ЛНР и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Купянска, Григоровки и Торского. ВС РФ отразили контратаку штурмового подразделения ВСУ."Потери противника составили до 450 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, 155-мм гаубица М198 производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании. Уничтожены три склада боеприпасов", - говорится в сводке.Более выгодные рубежи заняли подразделения "Южной" группировки войск, российские военные нанесли поражение врагу возле Константиновки и Северска, а также отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ.На этом направлении ВСУ потеряли до 610 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм британскую гаубицу FH-70, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубицу "Мста-Б", три 122-мм гаубицы Д-30, две 105-мм британские гаубицы L-119 и станцию РЭБ "Буковель-AD". Сожжены четыре склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение нанесли поражение живой силе и технике ВСУв районах населенных пунктов Александро-Калиново, Даченское, Горняк, Тарасовка, Курахово и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Российские военные отразили четыре контратаки украинских штурмовых групп."Потери противника составили до 620 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубица "Мста-Б", четыре 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад боеприпасов", - утонили в оборонном ведомстве.На восточной линии фронта врагу нанесено поражение возле Доброволья и Великой Новоселки. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ. На этом направлении ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, танк, БМП, девять автомобилей, 155-мм гаубицу "Caesar", поставленную режиму Зеленского из Франции. Также уничтожен склад с боеприпасами.Бойцы группировки "Днепр" нанесено поражение формированиям противника возле Копани, Малой Токмачки и Котлярево.Украинские вооруженные формирования потеряли до 80 военнослужащих, танк, БМП, четыре автомобиля и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса "IRIS-T" производства ФРГ. Уничтожены три склада боеприпасов.Ранее в воскресенье сообщалось, что два объекта топливной инфраструктуры и центр радиотехнической разведки уничтожены в зоне проведения спецоперации за минувшие сутки.Накануне в Минобороны России рапортовали, что за сутки в зоне спецоперации ВСУ потеряли 1990 боевиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские войска в Курской области потеряли более 370 боевиков за суткиРоссийские военные освободили Макеевку в ЛНРВСУ пять раз за сутки пытались прорвать границу России

https://crimea.ria.ru/20240929/unichtozheny-obekty-toplivnoy-infrastruktury-i-razvedtsentr-vsu-1140720078.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости