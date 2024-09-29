https://crimea.ria.ru/20240929/v-voronezhe-i-kurske-pri-atake-bpla-povrezhdeny-kvartiry-v-mnogoetazhkakh-1140719394.html
В Воронеже и Курске при атаке БПЛА повреждены квартиры в многоэтажках
В Воронеже и Курске при атаке БПЛА повреждены квартиры в многоэтажках - РИА Новости Крым, 29.09.2024
В Воронеже и Курске при атаке БПЛА повреждены квартиры в многоэтажках
Из-за вражеской атаки дронов в Воронеже и Курске получили повреждения несколько квартир в многоквартирных домах. Об этом сообщают руководители регионов в своих... РИА Новости Крым, 29.09.2024
2024-09-29T11:48
2024-09-29T11:48
2024-09-29T11:48
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
воронежская область
атака украинских беспилотников на воронеж
курск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Из-за вражеской атаки дронов в Воронеже и Курске получили повреждения несколько квартир в многоквартирных домах. Об этом сообщают руководители регионов в своих Telegram-каналах.Возгорания, в том числе почти все ландшафтные, были оперативно потушены. Существенные повреждения получило только одно жилое помещение. Временное жилье никому из собственников не потребовалось, уточнил он.Глава Воронежа Сергей Петрин сообщил, что в Коминтерновском районе города управа уже работает вместе с управляющей компанией.В Левобережном районе города также незначительно поврежден балкон одной из квартир.Также в результате внешнего воздействия пострадал многоквартирный дом в Курске, сообщил мэр города Игорь Куцак в своем Telegram-канале."Многоквартирный дом № 2/4 на Красной площади пострадал в результате внешнего воздействия... Пострадавших среди жильцов нет. Сейчас дом обследуют, после чего будет дана оценка характера повреждения. Затем управляющая компания приведёт в санитарное состояние территорию двора", - написал он.Позже будет оценен объем повреждений и определен ущерб. Силами Фонда капремонта Курской области будут заменены поврежденные окна в квартирах и местах общего пользования. Соответствующие документы будут подготовлены в короткое время, утонил он.Собственники получат компенсации для ремонта.Ранее сообщалось, что лесной пожар на площади 20 гектаров произошел в Ростовской области из-за падения вражеского беспилотика.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:125 украинских дронов перехватили над Азовским морем и семью регионами РФУкраинские войска в Курской области потеряли более 370 боевиков за сутки
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), воронежская область, атака украинских беспилотников на воронеж, курск
В Воронеже и Курске при атаке БПЛА повреждены квартиры в многоэтажках
Многоквартирные дома повреждены в результате атаки дронов ВСУ в Воронеже и Курске
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Из-за вражеской атаки дронов в Воронеже и Курске получили повреждения несколько квартир в многоквартирных домах. Об этом сообщают руководители регионов в своих Telegram-каналах.
"По результатам ночной атаки БПЛА в Воронежской области пострадавших нет. В Воронеже повреждены две квартиры, остекление одного дома и детская площадка, в районах региона — гараж, дачный дом и ограждения участков. Также повреждены несколько автомобилей", - сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Возгорания, в том числе почти все ландшафтные, были оперативно потушены. Существенные повреждения получило только одно жилое помещение. Временное жилье никому из собственников не потребовалось, уточнил он.
Глава Воронежа Сергей Петрин сообщил, что в Коминтерновском районе города управа уже работает вместе с управляющей компанией.
"В той квартире, где был пожар, сегодня планируют заменить два окна, а завтра есть договоренность по монтажу двери. Также завтра (с привлечением альпинистов) начнем замену кладки балкона. Что касается поврежденных автомобилей, то на данный момент их количество здесь возросло до 12", - написал он в своем Telegram-канале.
В Левобережном районе города также незначительно поврежден балкон одной из квартир.
Также в результате внешнего воздействия пострадал многоквартирный дом в Курске, сообщил мэр города Игорь Куцак в своем Telegram-канале.
"Многоквартирный дом № 2/4 на Красной площади пострадал в результате внешнего воздействия... Пострадавших среди жильцов нет. Сейчас дом обследуют, после чего будет дана оценка характера повреждения. Затем управляющая компания приведёт в санитарное состояние территорию двора", - написал он.
Позже будет оценен объем повреждений и определен ущерб. Силами Фонда капремонта Курской области будут заменены поврежденные окна в квартирах и местах общего пользования. Соответствующие документы будут подготовлены в короткое время, утонил он.
Собственники получат компенсации для ремонта.
Ранее сообщалось
, что лесной пожар на площади 20 гектаров произошел в Ростовской области из-за падения вражеского беспилотика.
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