https://crimea.ria.ru/20241116/sevastopolskie-futbolisty-zabrali-pobedu-pri-zakrytii-sezona-1141905957.html

Севастопольские футболисты забрали победу при закрытии сезона

Севастопольские футболисты забрали победу при закрытии сезона - РИА Новости Крым, 16.11.2024

Севастопольские футболисты забрали победу при закрытии сезона

Футбольный клуб "Севастополь" одержал победу в заключительном матче сезона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.11.2024

2024-11-16T18:43

2024-11-16T18:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Футбольный клуб "Севастополь" одержал победу в заключительном матче сезона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.С лета прошлого года севастопольская команда вышла на новый уровень, участвуя в ФНЛ-2. В этом сезоне команда провела по 16 домашних и выездных игр, забила 47 забитых голов, уточнил Развожаев."Также в этом сезоне в нашей Спортивной школе №3 мы создали систему подготовки спортивного резерва для нашей городской команды, ключевым звеном которой стал ФК "Севастополь-2", в который могут попасть лучшие молодые футболисты города-героя", - отметил он.Губернатор поблагодарил футболистов и тренерский состав за сезон и массу незабываемых эмоций от побед.Ранее глава городской администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщил, что симферопольская Ранее "Таврия" взяла золото на чемпионате Премьер-лиги Крымского футбольного союза.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:УЕФА просят допустить клубы из Крыма к участию в Лиге конференцийБудут ли клубы из Крыма участвовать в чемпионате России по футболуВ футбольном чемпионате Премьер-лиги Крыма увеличится число участников

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, михаил развожаев, севастополь, крым, спорт, крымский футбол, футбол