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Севастопольские футболисты забрали победу при закрытии сезона - РИА Новости Крым, 16.11.2024
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Севастопольские футболисты забрали победу при закрытии сезона
Севастопольские футболисты забрали победу при закрытии сезона - РИА Новости Крым, 16.11.2024
Севастопольские футболисты забрали победу при закрытии сезона
Футбольный клуб "Севастополь" одержал победу в заключительном матче сезона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.11.2024
2024-11-16T18:43
2024-11-16T18:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Футбольный клуб "Севастополь" одержал победу в заключительном матче сезона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.С лета прошлого года севастопольская команда вышла на новый уровень, участвуя в ФНЛ-2. В этом сезоне команда провела по 16 домашних и выездных игр, забила 47 забитых голов, уточнил Развожаев."Также в этом сезоне в нашей Спортивной школе №3 мы создали систему подготовки спортивного резерва для нашей городской команды, ключевым звеном которой стал ФК "Севастополь-2", в который могут попасть лучшие молодые футболисты города-героя", - отметил он.Губернатор поблагодарил футболистов и тренерский состав за сезон и массу незабываемых эмоций от побед.Ранее глава городской администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщил, что симферопольская Ранее "Таврия" взяла золото на чемпионате Премьер-лиги Крымского футбольного союза.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:УЕФА просят допустить клубы из Крыма к участию в Лиге конференцийБудут ли клубы из Крыма участвовать в чемпионате России по футболуВ футбольном чемпионате Премьер-лиги Крыма увеличится число участников
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новости, михаил развожаев, севастополь, крым, спорт, крымский футбол, футбол
Севастопольские футболисты забрали победу при закрытии сезона

Футбольный клуб "Севастополь" одержал победу в заключительном матче сезона

18:43 16.11.2024 (обновлено: 18:47 16.11.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевФутбольный клуб "Севастополь" одержал победу в заключительном матче сезона
Футбольный клуб Севастополь одержал победу в заключительном матче сезона
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Футбольный клуб "Севастополь" одержал победу в заключительном матче сезона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Футбольный клуб "Севастополь" одержал победу в заключительном матче сезона. ФК "Севастополь" принял на домашнем поле футбольный клуб "Победа" из города Хасавюрт, матч завершился со счетом 2:0", - написал он.
С лета прошлого года севастопольская команда вышла на новый уровень, участвуя в ФНЛ-2. В этом сезоне команда провела по 16 домашних и выездных игр, забила 47 забитых голов, уточнил Развожаев.
"Также в этом сезоне в нашей Спортивной школе №3 мы создали систему подготовки спортивного резерва для нашей городской команды, ключевым звеном которой стал ФК "Севастополь-2", в который могут попасть лучшие молодые футболисты города-героя", - отметил он.
Губернатор поблагодарил футболистов и тренерский состав за сезон и массу незабываемых эмоций от побед.
Ранее глава городской администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщил, что симферопольская Ранее "Таврия" взяла золото на чемпионате Премьер-лиги Крымского футбольного союза.
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