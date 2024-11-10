https://crimea.ria.ru/20241110/tavriya-vzyala-zolotye-medali-v-premer-lige-krymskogo-futbolnogo-soyuza-1141749770.html

"Таврия" взяла золотые медали в Премьер-лиге Крымского футбольного союза

"Таврия" взяла золотые медали в Премьер-лиге Крымского футбольного союза - РИА Новости Крым, 10.11.2024

"Таврия" взяла золотые медали в Премьер-лиге Крымского футбольного союза

Симферопольская "Таврия" взяла золото на чемпионате Премьер-лиги Крымского футбольного союза. Об этом сообщил глава городской администрации Симферополя Михаил... РИА Новости Крым, 10.11.2024

2024-11-10T19:25

2024-11-10T19:25

2024-11-10T19:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Симферопольская "Таврия" взяла золото на чемпионате Премьер-лиги Крымского футбольного союза. Об этом сообщил глава городской администрации Симферополя Михаил Афанасьев.Это шестой трофей главной команды города за последние три года, рассказал Афанасьев. Его члены команды завоевали в 18-матчевой беспроигрышной серии, которая длится с начала лета.Пловцы из Севастополя завоевали две золотых и две бронзовых медали на Кубке России по плаванию для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. А спортсменка из Севастополя Елена Гапешина завоевала серебряную медаль на Чемпионате России по боксу. Об этом ранее в воскресенье сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Артур Айвазян оценил будущее "среднего пола" на Олимпийских играхКрымские каратисты завоевали 10 медалей на международных соревнованияхПланы и победы: боксер Бакши оценил будущее крымского спорта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский футбольный союз (кфс), крымский футбол, новости крыма, крым, спорт, михаил афанасьев, награды