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"Таврия" взяла золотые медали в Премьер-лиге Крымского футбольного союза - РИА Новости Крым, 10.11.2024
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"Таврия" взяла золотые медали в Премьер-лиге Крымского футбольного союза
"Таврия" взяла золотые медали в Премьер-лиге Крымского футбольного союза - РИА Новости Крым, 10.11.2024
"Таврия" взяла золотые медали в Премьер-лиге Крымского футбольного союза
Симферопольская "Таврия" взяла золото на чемпионате Премьер-лиги Крымского футбольного союза. Об этом сообщил глава городской администрации Симферополя Михаил... РИА Новости Крым, 10.11.2024
2024-11-10T19:25
2024-11-10T19:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Симферопольская "Таврия" взяла золото на чемпионате Премьер-лиги Крымского футбольного союза. Об этом сообщил глава городской администрации Симферополя Михаил Афанасьев.Это шестой трофей главной команды города за последние три года, рассказал Афанасьев. Его члены команды завоевали в 18-матчевой беспроигрышной серии, которая длится с начала лета.Пловцы из Севастополя завоевали две золотых и две бронзовых медали на Кубке России по плаванию для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. А спортсменка из Севастополя Елена Гапешина завоевала серебряную медаль на Чемпионате России по боксу. Об этом ранее в воскресенье сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Артур Айвазян оценил будущее "среднего пола" на Олимпийских играхКрымские каратисты завоевали 10 медалей на международных соревнованияхПланы и победы: боксер Бакши оценил будущее крымского спорта
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крымский футбольный союз (кфс), крымский футбол, новости крыма, крым, спорт, михаил афанасьев, награды
"Таврия" взяла золотые медали в Премьер-лиге Крымского футбольного союза

В чемпионате Премьер-лиги Крымского футбольного союза "Таврия" завоевала золотые медали

19:25 10.11.2024
 
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваВ чемпионате Премьер-лиги Крымского футбольного союза "Таврия" завоевала золотые медали
В чемпионате Премьер-лиги Крымского футбольного союза Таврия завоевала золотые медали
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Симферопольская "Таврия" взяла золото на чемпионате Премьер-лиги Крымского футбольного союза. Об этом сообщил глава городской администрации Симферополя Михаил Афанасьев.
"Поздравляю "Таврию" с золотом чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза", – написал он в своем Telegram-канале.
Это шестой трофей главной команды города за последние три года, рассказал Афанасьев. Его члены команды завоевали в 18-матчевой беспроигрышной серии, которая длится с начала лета.
Пловцы из Севастополя завоевали две золотых и две бронзовых медали на Кубке России по плаванию для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. А спортсменка из Севастополя Елена Гапешина завоевала серебряную медаль на Чемпионате России по боксу. Об этом ранее в воскресенье сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
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Крымский футбольный союз (КФС)Крымский футболНовости КрымаКрымСпортМихаил АфанасьевНаграды
 
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