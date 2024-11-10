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Елена Гапешина из Севастополя стала вице-чемпионкой России - РИА Новости Крым, 10.11.2024
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Елена Гапешина из Севастополя стала вице-чемпионкой России
Елена Гапешина из Севастополя стала вице-чемпионкой России - РИА Новости Крым, 10.11.2024
Елена Гапешина из Севастополя стала вице-чемпионкой России
Спортсменка из Севастополя Елена Гапешина завоевала серебряную медаль на Чемпионате России по боксу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 10.11.2024
2024-11-10T10:33
2024-11-10T10:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Спортсменка из Севастополя Елена Гапешина завоевала серебряную медаль на Чемпионате России по боксу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Этой победой спортсменка обеспечила себе место в национальной сборной России на следующий год. Она выступала в весовой категории 75 кг и провела три встречи.В первом поединке Елена одержала победу нокдауном против Анастасии Маловой из Владимира, второй бой она провела с Оксаной Чиляковой из Челябинской области. Он завершился победой по единогласному решению судей.В апреле 2024 года воспитанница спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе Елена Гапешина стала чемпионкой Европы по боксу. Она одержала победу в финале над хорватской спортсменкой Люсией Билобрк.Читайте также на РИА Новости Крым:Артур Айвазян оценил будущее "среднего пола" на Олимпийских играхКрымские каратисты завоевали 10 медалей на международных соревнованияхПланы и победы: боксер Бакши оценил будущее крымского спорта
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спорт, бокс, новости, крым, новости крыма, севастополь, михаил развожаев
Елена Гапешина из Севастополя стала вице-чемпионкой России

Спортсменка из Севастополя завоевала серебро на чемпионате России

10:33 10.11.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевЕлена Гапешина завоевала "серебро" на Чемпионате России по боксу
Елена Гапешина завоевала серебро на Чемпионате России по боксу
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Спортсменка из Севастополя Елена Гапешина завоевала серебряную медаль на Чемпионате России по боксу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Юбилейный, 25-й чемпионат России среди женщин состоялся в Серпухове во Дворце спорта "Надежда". Всего в чемпионате страны приняли участие 172 спортсменки из 48 регионов страны", - говорится в сообщении.
Этой победой спортсменка обеспечила себе место в национальной сборной России на следующий год. Она выступала в весовой категории 75 кг и провела три встречи.
В первом поединке Елена одержала победу нокдауном против Анастасии Маловой из Владимира, второй бой она провела с Оксаной Чиляковой из Челябинской области. Он завершился победой по единогласному решению судей.

"В финальном поединке уступила Анастасии Шамоновой из Краснодарского края, с ней наша спортсменка встретилась на ринге уже третий раз. Поздравляю Лену и ее тренера Руслана Давиденко", - написал губернатор.

В апреле 2024 года воспитанница спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе Елена Гапешина стала чемпионкой Европы по боксу. Она одержала победу в финале над хорватской спортсменкой Люсией Билобрк.
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СпортБоксНовостиКрымНовости КрымаСевастопольМихаил Развожаев
 
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