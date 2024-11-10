https://crimea.ria.ru/20241110/elena-gapeshina-iz-sevastopolya-stala-vitse-chempionkoy-rossii-1141739943.html

Елена Гапешина из Севастополя стала вице-чемпионкой России

Елена Гапешина из Севастополя стала вице-чемпионкой России - РИА Новости Крым, 10.11.2024

Елена Гапешина из Севастополя стала вице-чемпионкой России

Спортсменка из Севастополя Елена Гапешина завоевала серебряную медаль на Чемпионате России по боксу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 10.11.2024

2024-11-10T10:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Спортсменка из Севастополя Елена Гапешина завоевала серебряную медаль на Чемпионате России по боксу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Этой победой спортсменка обеспечила себе место в национальной сборной России на следующий год. Она выступала в весовой категории 75 кг и провела три встречи.В первом поединке Елена одержала победу нокдауном против Анастасии Маловой из Владимира, второй бой она провела с Оксаной Чиляковой из Челябинской области. Он завершился победой по единогласному решению судей.В апреле 2024 года воспитанница спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе Елена Гапешина стала чемпионкой Европы по боксу. Она одержала победу в финале над хорватской спортсменкой Люсией Билобрк.Читайте также на РИА Новости Крым:Артур Айвазян оценил будущее "среднего пола" на Олимпийских играхКрымские каратисты завоевали 10 медалей на международных соревнованияхПланы и победы: боксер Бакши оценил будущее крымского спорта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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