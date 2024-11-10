Елена Гапешина из Севастополя стала вице-чемпионкой России
Спортсменка из Севастополя завоевала серебро на чемпионате России
© Telegram Михаил РазвожаевЕлена Гапешина завоевала "серебро" на Чемпионате России по боксу
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Спортсменка из Севастополя Елена Гапешина завоевала серебряную медаль на Чемпионате России по боксу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Юбилейный, 25-й чемпионат России среди женщин состоялся в Серпухове во Дворце спорта "Надежда". Всего в чемпионате страны приняли участие 172 спортсменки из 48 регионов страны", - говорится в сообщении.
Этой победой спортсменка обеспечила себе место в национальной сборной России на следующий год. Она выступала в весовой категории 75 кг и провела три встречи.
В первом поединке Елена одержала победу нокдауном против Анастасии Маловой из Владимира, второй бой она провела с Оксаной Чиляковой из Челябинской области. Он завершился победой по единогласному решению судей.
"В финальном поединке уступила Анастасии Шамоновой из Краснодарского края, с ней наша спортсменка встретилась на ринге уже третий раз. Поздравляю Лену и ее тренера Руслана Давиденко", - написал губернатор.
В апреле 2024 года воспитанница спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе Елена Гапешина стала чемпионкой Европы по боксу. Она одержала победу в финале над хорватской спортсменкой Люсией Билобрк.
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