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Жилье посуточно в Крыму: спрос и цена этой осенью
Жилье посуточно в Крыму: спрос и цена этой осенью - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Жилье посуточно в Крыму: спрос и цена этой осенью
Спрос на посуточную аренду квартир в Крыму вырос более чем в два с половиной раза за последний год. Таковы данные исследования сервиса "Авито. Путешествия". РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T06:55
2024-11-13T06:55
2024-11-13T06:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Спрос на посуточную аренду квартир в Крыму вырос более чем в два с половиной раза за последний год. Таковы данные исследования сервиса "Авито. Путешествия".В целом по России в октябре количество бронирований посуточных квартир увеличилось на 86% по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными направлениями октября стали Краснодарский край и Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Татарстан, Ростовская и Свердловская области.Средняя по России стоимость посуточной аренды квартиры в октябре составила 3,1 тысячи рублей. Дешевле всего квартиры посуточно сдают в Челябинской и Тюменской областях – по 2,5 тысяч рублей в сутки. В Волгоградской, Иркутской, Воронежской областях и Башкортостане – по 2,6 тысяч рублей. Крым в этом списке оказался на третьей позиции.Крым попал в число регионов с низкой доступностью жилья для долгосрочной аренды. Сайт РИА Новости ранее предоставил данные, в которых указано, что Крым по доступности аренды жилья находится на 79 месте из 85. По мнению экспертов, одной из причин дефицита арендного жилья в Республике Крым являются сезонные наплывы туристов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Портрет туриста: жители каких регионов выбирают отдых в КрымуКрым вошел в топ-5 Национального туристического рейтинга РоссииСимферополь хотят сделать центром экскурсионного туризма
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РИА Новости Крым
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жилье в крыму, новости, аренда жилья, крым, цены в крыму
Жилье посуточно в Крыму: спрос и цена этой осенью
Спрос на посуточную аренду квартир в Крыму вырос в 2,6 раза
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Спрос на посуточную аренду квартир в Крыму вырос более чем в два с половиной раза за последний год. Таковы данные исследования сервиса "Авито. Путешествия".
"За год спрос на посуточную аренду квартир в Крыму вырос в 2,6 раза. В октябре 2024 года средняя стоимость квартиры для краткосрочной аренды в республике составила 2800 рублей в сутки", – сообщают эксперты.
В целом по России в октябре количество бронирований посуточных квартир увеличилось на 86% по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными направлениями октября стали Краснодарский край и Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Татарстан, Ростовская и Свердловская области.
Средняя по России стоимость посуточной аренды квартиры в октябре составила 3,1 тысячи рублей. Дешевле всего квартиры посуточно сдают в Челябинской и Тюменской областях – по 2,5 тысяч рублей в сутки. В Волгоградской, Иркутской, Воронежской областях и Башкортостане – по 2,6 тысяч рублей. Крым в этом списке оказался на третьей позиции.
Крым попал в число регионов с низкой доступностью жилья
для долгосрочной аренды. Сайт РИА Новости ранее предоставил данные, в которых указано, что Крым по доступности аренды жилья находится на 79 месте из 85. По мнению экспертов, одной из причин дефицита арендного жилья в Республике Крым являются сезонные наплывы туристов.
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