https://crimea.ria.ru/20241113/zhile-posutochno-v-krymu-spros-i-tsena-etoy-osenyu-1141806384.html

Жилье посуточно в Крыму: спрос и цена этой осенью

Жилье посуточно в Крыму: спрос и цена этой осенью - РИА Новости Крым, 13.11.2024

Жилье посуточно в Крыму: спрос и цена этой осенью

Спрос на посуточную аренду квартир в Крыму вырос более чем в два с половиной раза за последний год. Таковы данные исследования сервиса "Авито. Путешествия". РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T06:55

2024-11-13T06:55

2024-11-13T06:55

жилье в крыму

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аренда жилья

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цены в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Спрос на посуточную аренду квартир в Крыму вырос более чем в два с половиной раза за последний год. Таковы данные исследования сервиса "Авито. Путешествия".В целом по России в октябре количество бронирований посуточных квартир увеличилось на 86% по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными направлениями октября стали Краснодарский край и Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Татарстан, Ростовская и Свердловская области.Средняя по России стоимость посуточной аренды квартиры в октябре составила 3,1 тысячи рублей. Дешевле всего квартиры посуточно сдают в Челябинской и Тюменской областях – по 2,5 тысяч рублей в сутки. В Волгоградской, Иркутской, Воронежской областях и Башкортостане – по 2,6 тысяч рублей. Крым в этом списке оказался на третьей позиции.Крым попал в число регионов с низкой доступностью жилья для долгосрочной аренды. Сайт РИА Новости ранее предоставил данные, в которых указано, что Крым по доступности аренды жилья находится на 79 месте из 85. По мнению экспертов, одной из причин дефицита арендного жилья в Республике Крым являются сезонные наплывы туристов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Портрет туриста: жители каких регионов выбирают отдых в КрымуКрым вошел в топ-5 Национального туристического рейтинга РоссииСимферополь хотят сделать центром экскурсионного туризма

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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