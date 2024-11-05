https://crimea.ria.ru/20241105/pochemu-v-krymu-vysokie-tseny-na-arendu-zhilya-1141624994.html

Почему в Крыму высокие цены на аренду жилья

Почему в Крыму высокие цены на аренду жилья - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Почему в Крыму высокие цены на аренду жилья

Высокая стоимость аренды жилья в Крыму обусловлена попыткой арендодателей поддерживать уровень цен, чтобы не повышать их в следующем сезоне. Об этом РИА Новости РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T22:31

2024-11-05T22:31

2024-11-05T22:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Высокая стоимость аренды жилья в Крыму обусловлена попыткой арендодателей поддерживать уровень цен, чтобы не повышать их в следующем сезоне. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель агентства недвижимости Максим Чурилов.Крым попал в число регионов с низкой доступностью жилья для аренды. Сайт РИА Новости предоставил данные, в которых указано, что Крым по доступности аренды жилья находится на 79 месте из 85. По мнению экспертов, одной из причин дефицита арендного жилья в Республике Крым являются сезонные наплывы туристов.По словам Чурилова, если не снижать цены на аренду недвижимости в Крыму, то в следующем году можно ожидать прироста стоимости всего на 10-15 процентов.Он отметил, что зимой полуостров посещают не так много туристов. Если понизить стоимость аренды сейчас, то больше людей от этого не станет."Арендодатели не пытаются сильно снижать арендные ставки, поскольку в Крым зимой на отдых ездит не так много людей. Если сейчас снижать цены, то от этого больше людей не станет, потому что в принципе идет спад общего турпотока", - отметил эксперт.Крым с начала года посетили более 5,5 миллиона туристов, при этом спрос за отдых в регионе в зимние праздники вырос вдвое, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.При этом в бархатный сезон - сентябре и октябре – в Крыму отдохнули порядка миллиона человек. Это на 6% выше прошлогоднего уровня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму местные туристы должны иметь больше скидок – мнениеВысокий спрос: на новогодние праздники в Крым пустят дополнительный поездРоссияне выбирают Крым: турпоток на полуостров вырос - Чернышенко

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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