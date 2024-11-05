Почему в Крыму высокие цены на аренду жилья
В Крыму не сдерживают рост цен на аренду жилья для "мягкого" подорожания к сезону– эксперт
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанкОбъявления о сдаче жилья в поселках на южном берегу Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Высокая стоимость аренды жилья в Крыму обусловлена попыткой арендодателей поддерживать уровень цен, чтобы не повышать их в следующем сезоне. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель агентства недвижимости Максим Чурилов.
Крым попал в число регионов с низкой доступностью жилья для аренды. Сайт РИА Новости предоставил данные, в которых указано, что Крым по доступности аренды жилья находится на 79 месте из 85. По мнению экспертов, одной из причин дефицита арендного жилья в Республике Крым являются сезонные наплывы туристов.
По словам Чурилова, если не снижать цены на аренду недвижимости в Крыму, то в следующем году можно ожидать прироста стоимости всего на 10-15 процентов.
"Если они сейчас упадут в цене, условно, на 50 процентов, то повышать ее следующим летом и весной надо будет очень сильно. А если сейчас цене особо не падать, то повышать ее надо будет незначительно, рост составит 10-15 процентов", - сказал Чурилов.
Он отметил, что зимой полуостров посещают не так много туристов. Если понизить стоимость аренды сейчас, то больше людей от этого не станет.
"Арендодатели не пытаются сильно снижать арендные ставки, поскольку в Крым зимой на отдых ездит не так много людей. Если сейчас снижать цены, то от этого больше людей не станет, потому что в принципе идет спад общего турпотока", - отметил эксперт.
Крым с начала года посетили более 5,5 миллиона туристов, при этом спрос за отдых в регионе в зимние праздники вырос вдвое, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
При этом в бархатный сезон - сентябре и октябре – в Крыму отдохнули порядка миллиона человек. Это на 6% выше прошлогоднего уровня.
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