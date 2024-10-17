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Высокий спрос: на новогодние праздники в Крым пустят дополнительный поезд
Высокий спрос: на новогодние праздники в Крым пустят дополнительный поезд - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Высокий спрос: на новогодние праздники в Крым пустят дополнительный поезд
В связи с высоким спросом на новогодние праздники из Москвы в Симферополь назначат дополнительный поезд. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T18:27
2024-10-17T18:27
2024-10-17T18:27
крым
гранд сервис экспресс
поезд
поезд "таврия"
железные дороги крыма
расписание поездов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В связи с высоким спросом на новогодние праздники из Москвы в Симферополь назначат дополнительный поезд. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".По информации "Гранд Сервис Экспресса", поезд №165/166 сообщением Москва – Симферополь будет отправляться с Павелецкого вокзала 23, 24, 28, 29 декабря 2024 года, 2, 3, 7, 8, 12 января 2025 года в 17:45 и прибывать в Симферополь через день в 11:40.Из Симферополя поезд будет уходить 21, 22, 26, 27, 31 декабря 2024 года, 1, 5, 6, 10 января 2025 в 12:30 и прибывать в Москву через день в 5:35. Маршрут пройдет через Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань.В состав поезда входят плацкартные и купейные одноэтажные вагоны.В сентябре перевозчик сообщал, что с 15 декабря начнет ежедневно курсировать новый поезд сообщением Санкт-Петербург – Симферополь. Также в декабре начнет действовать новое расписание движения поездов в Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезонВ Крым едут чаще всего туристы из Челябинска и МурманскаВ Крыму назвали особенность турпотока в 2024 году
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Высокий спрос: на новогодние праздники в Крым пустят дополнительный поезд
Дополнительный поезд в Крым назначат на новогодние праздники из-за высокого спроса
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В связи с высоким спросом на новогодние праздники из Москвы в Симферополь назначат дополнительный поезд. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
"С учетом дополнительного поезда №165/166 из Москвы в Симферополь в предновогодние дни будут курсировать шесть поездов в день. Продажа билетов уже открыта", - говорится в Telegram-канале перевозчика.
По информации "Гранд Сервис Экспресса", поезд №165/166 сообщением Москва – Симферополь будет отправляться с Павелецкого вокзала 23, 24, 28, 29 декабря 2024 года, 2, 3, 7, 8, 12 января 2025 года в 17:45 и прибывать в Симферополь через день в 11:40.
Из Симферополя поезд будет уходить 21, 22, 26, 27, 31 декабря 2024 года, 1, 5, 6, 10 января 2025 в 12:30 и прибывать в Москву через день в 5:35. Маршрут пройдет через Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань.
В состав поезда входят плацкартные и купейные одноэтажные вагоны.
В сентябре перевозчик сообщал, что с 15 декабря начнет ежедневно курсировать новый поезд сообщением Санкт-Петербург – Симферополь
. Также в декабре начнет действовать
новое расписание движения поездов в Крым.
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