https://crimea.ria.ru/20241016/rossiyane-vybirayut-krym-turpotok-na-poluostrov-vyros---chernyshenko-1141134296.html

Россияне выбирают Крым: турпоток на полуостров вырос - Чернышенко

Россияне выбирают Крым: турпоток на полуостров вырос - Чернышенко - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Россияне выбирают Крым: турпоток на полуостров вырос - Чернышенко

Крым вошел в число приоритетных направлений внутреннего туризма, летний турпоток на курорты республики вырос на 6% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T17:43

2024-10-16T17:43

2024-10-16T17:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Крым вошел в число приоритетных направлений внутреннего туризма, летний турпоток на курорты республики вырос на 6% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства в среду.В целом интерес граждан к путешествиям по стране растет. С мая по август в России совершено 35 миллионов турпоездок - это на 11% больше чем в прошлом году. В июле этого года впервые число туристов достигло 10 миллионов - этот рекорд повторили в августе. Ожидается, что к концу года число туристических поездок превысит 90 млн. При этом 53% россиян предпочитают путешествовать по стране на автомобилях - это на восемь процентов больше, чем в прошлом году.Министр транспорта РФ Роман Старовойт в свою очередь сообщил, что в частности, выросло число автомобильных поездок по Крымскому мосту."С 1 мая по 1 октября по Крымскому мосту в обоих направлениях проследовало почти 1,8 млн автомобилей и автобусов. Это на 23% больше, чем за аналогичный период 2023 года", - привел статистику глава минтранса.За январь – август 2024 года Крым посетили более 4,5 миллионов туристов, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов. Это на 20% выше уровня аналогичного периода 2023 года. За лето в республике отдохнуло более 3 миллионов 270 тысяч человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Севастополя оценивают турпоток 2024 года не ниже прошлогоднегоВ Крыму назвали особенность турпотока в 2024 годуРоссияне "бронируют зиму" в Крыму: что с отелями и бархатным сезоном

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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