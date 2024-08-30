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Турпоток в Крым превысил 4,5 миллиона человек – Аксенов

Турпоток в Крым превысил 4,5 миллиона человек – Аксенов - РИА Новости Крым, 30.08.2024

Турпоток в Крым превысил 4,5 миллиона человек – Аксенов

За январь – август 2024 года Крым посетили более 4,5 миллионов туристов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T17:23

2024-08-30T17:23

2024-08-30T17:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. За январь – август 2024 года Крым посетили более 4,5 миллионов туристов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.64,4% гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 24,5% – по железной дороге, 11,1% – через исторические регионы России, перечислил глава республики.Больше всего туристов было на Южном берегу – 54% от общего количества. Западное побережье выбрали 20,3% гостей, восточное – 14,3%, Симферопольский и Бахчисарайский районы – 11,4%, продолжил глава региона.Средняя загрузка коллективных средств размещения в июне – августе составила 60,7% – на 23% больше, чем в 2023 году, уточнил Аксенов.Продажи на осенний период превышают прошлогодние на 50%, а в некоторых сегментах и на 100%, подчеркнул Аксенов. Глубина бронирования достигает новогодних праздников. В приоритет сейчас выходит оздоровительный, пешеходный, культурно-познавательный туризм, перечислил глава региона.Ранее эксперты оценили туристический поток в Крым этим летом, завив, что по сравнению с предыдущим годом он увеличился до 35%. А вице-президент АТОР по вопросам внутреннего туризма, генеральный директор крупнейшего туроператора Сергей Ромашкин сообщил, что в России, в том числе в Крыму, существует проблема с получением данных о турпотоках в государственную информационную систему (ГИС) "Электронная путевка" по ряду причин, одна из которых – неподъемные для региональных компаний цены за аттестацию рабочих мест и работу программистов.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Севастополя оценивают турпоток 2024 года не ниже прошлогоднегоВ Крыму бархатный сезон продлится до декабряВ Крыму назвали особенность турпотока в 2024 году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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