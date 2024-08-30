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Турпоток в Крым превысил 4,5 миллиона человек – Аксенов - РИА Новости Крым, 30.08.2024
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Турпоток в Крым превысил 4,5 миллиона человек – Аксенов
Турпоток в Крым превысил 4,5 миллиона человек – Аксенов - РИА Новости Крым, 30.08.2024
Турпоток в Крым превысил 4,5 миллиона человек – Аксенов
За январь – август 2024 года Крым посетили более 4,5 миллионов туристов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T17:23
2024-08-30T17:34
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. За январь – август 2024 года Крым посетили более 4,5 миллионов туристов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.64,4% гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 24,5% – по железной дороге, 11,1% – через исторические регионы России, перечислил глава республики.Больше всего туристов было на Южном берегу – 54% от общего количества. Западное побережье выбрали 20,3% гостей, восточное – 14,3%, Симферопольский и Бахчисарайский районы – 11,4%, продолжил глава региона.Средняя загрузка коллективных средств размещения в июне – августе составила 60,7% – на 23% больше, чем в 2023 году, уточнил Аксенов.Продажи на осенний период превышают прошлогодние на 50%, а в некоторых сегментах и на 100%, подчеркнул Аксенов. Глубина бронирования достигает новогодних праздников. В приоритет сейчас выходит оздоровительный, пешеходный, культурно-познавательный туризм, перечислил глава региона.Ранее эксперты оценили туристический поток в Крым этим летом, завив, что по сравнению с предыдущим годом он увеличился до 35%. А вице-президент АТОР по вопросам внутреннего туризма, генеральный директор крупнейшего туроператора Сергей Ромашкин сообщил, что в России, в том числе в Крыму, существует проблема с получением данных о турпотоках в государственную информационную систему (ГИС) "Электронная путевка" по ряду причин, одна из которых – неподъемные для региональных компаний цены за аттестацию рабочих мест и работу программистов.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Севастополя оценивают турпоток 2024 года не ниже прошлогоднегоВ Крыму бархатный сезон продлится до декабряВ Крыму назвали особенность турпотока в 2024 году
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сергей аксенов, туризм в крыму, отдых в крыму, крым курортный, новости, новости крыма, крым, туризм
Турпоток в Крым превысил 4,5 миллиона человек – Аксенов

С начала года Крым посетили более 4,5 миллионов туристов – Аксенов

17:23 30.08.2024 (обновлено: 17:34 30.08.2024)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваОтдых в Крыму
Отдых в Крыму
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. За январь – август 2024 года Крым посетили более 4,5 миллионов туристов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"За январь – август 2024 года турпоток в Крым составил более 4 миллионов 595 тысяч туристов. Это на 20% выше уровня аналогичного периода 2023 года. За лето в республике отдохнуло более 3 миллионов 270 тысяч человек, что на 26% больше, чем в прошлом году", – говорится в сообщении.

64,4% гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 24,5% – по железной дороге, 11,1% – через исторические регионы России, перечислил глава республики.
Больше всего туристов было на Южном берегу – 54% от общего количества. Западное побережье выбрали 20,3% гостей, восточное – 14,3%, Симферопольский и Бахчисарайский районы – 11,4%, продолжил глава региона.
Средняя загрузка коллективных средств размещения в июне – августе составила 60,7% – на 23% больше, чем в 2023 году, уточнил Аксенов.
"Рост спроса на Крым стал главной тенденцией уходящего лета на Черноморском побережье нашей страны. Впереди бархатный сезон и сезон здоровья. Гостиницы, санатории, пансионаты и пляжи продолжают свою работу", – подчеркнул глава республики.
Продажи на осенний период превышают прошлогодние на 50%, а в некоторых сегментах и на 100%, подчеркнул Аксенов. Глубина бронирования достигает новогодних праздников. В приоритет сейчас выходит оздоровительный, пешеходный, культурно-познавательный туризм, перечислил глава региона.
Ранее эксперты оценили туристический поток в Крым этим летом, завив, что по сравнению с предыдущим годом он увеличился до 35%. А вице-президент АТОР по вопросам внутреннего туризма, генеральный директор крупнейшего туроператора Сергей Ромашкин сообщил, что в России, в том числе в Крыму, существует проблема с получением данных о турпотоках в государственную информационную систему (ГИС) "Электронная путевка" по ряду причин, одна из которых – неподъемные для региональных компаний цены за аттестацию рабочих мест и работу программистов.
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