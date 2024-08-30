https://crimea.ria.ru/20240830/agentstva-vnutrennego-turizma-v-rossii-ne-speshat-otchityvatsya--prichiny-1139980272.html
Агентства внутреннего туризма в России не спешат отчитываться – причины
Агентства внутреннего туризма в России не спешат отчитываться – причины - РИА Новости Крым, 30.08.2024
Агентства внутреннего туризма в России не спешат отчитываться – причины
Данные о турпотоках в государственную информационную систему (ГИС) "Электронная путевка" на сегодняшний день направили не более 20% российских... РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T08:04
2024-08-30T08:04
2024-08-30T08:04
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сергей ромашкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Данные о турпотоках в государственную информационную систему (ГИС) "Электронная путевка" на сегодняшний день направили не более 20% российских компаний-операторов внутреннего туризма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил вице-президент АТОР по вопросам внутреннего туризма, генеральный директор крупнейшего туроператора Сергей Ромашкин.С 1 сентября туроператоры должны направлять данные в единую государственную информационную систему "Электронная путевка". Таким образом мера, действующая для операторов выездного туризма с прошлой осени, теперь распространится на внутренний и въездной туризм. По задумке, это должно обеспечить безопасность туристов и прозрачность оказания услуг.По словам Ромашкина, эта система инициирована государством, причем достаточно давно: ее разработка шла около десяти лет. Задача, которая была поставлена, заключалась в том, чтобы определять реальные объемы поездок туристов и привязывать эти цифры к страховой системе, действующей на отечественном рынке. Это нужно для того, чтобы сравнивать объем страховых денег с турпотоками.Если для крупных операторов, работающих на внешнем рынке – их всего около 340 – требование присутствовать в едином реестре и высылать данные большой проблемой не стало, то с малыми компаниями на внутреннем рынке картина другая, сказал эксперт. И на то есть три причины.Первая связана с отсутствием IT-специлистов в регионах, и в Крыму эта проблема также актуальна."Компании по внутреннему туризму – это, как правило, небольшие компании в отличие от огромных компаний по выезду. Часто там нет даже штатных IT-сотрудников. А подключение к системе, по нашему опыту, это квалифицированная работа программистов и айтишников, - объясняет Ромашкин. - Если в компании работают три человека, ну как они реализуют такое сложное техническое подключение?".По его словам, сейчас Минэк пытается сократить число записей в систему, после чего она станет более удобной, но "пока с этим проблемы".Вторая трудность – большой и избыточный объем информации, которую требуется вносить в ГИС, что опять-таки связано с малым количеством людей в штате компаний, сказал Ромашкин."К примеру, турист отправляется в Крым. Едет поездом, размещается в отеле и возвращается. Казалось бы, такая простая поездка. И она описывается в 50-60 пунктах в системе. Нужно знать паспортные данные туриста, турагента, полную стоимость турпродукта и массу других деталей. На укладку одной путевки в систему уходит 20-30 минут. То есть человек в день может занести 20-30 путевок. А если у вас сотни путевок?" – описал проблему Ромашкин.В таком случае необходимо реализовывать автоматическое подключение, добавил он, а это, как показала практика, несколько месяцев работы с привлечением все тех же программистов, как правило, сторонних, добавил эксперт.Третья, не менее важная причина, заключается в том, что работа в государственной системе требует так называемой аттестации рабочих мест для безопасности соединения, и "это тоже представляют собой техническую проблему и финансовую"."Это аттестация, которую должны пройти все до 1 ноября. Те компании, которые уполномочены аттестовать рабочие места, имеется в виду компьютеры и каналы связи, просят за эту работу 200-300 тысяч – за одно рабочее место. Для малых компаний это весомая сумма, и технически она тоже весьма сложна", – сказал Ромашин.В результате, по оценкам АТОР, на сегодняшний день к ГИС "Электронная путевка" подключились не более 15-20% компаний, работающих на внутреннем рынке туризма, заявил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезона Власти Севастополя оценивают турпоток 2024 года не ниже прошлогоднего
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крым, туризм в крыму, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), сергей ромашкин, мнения, россия, новости
Агентства внутреннего туризма в России не спешат отчитываться – причины
К ГИС "Электронная путевка" подключились 15-20% компаний рынка внутреннего туризма - АТОР
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым.
Данные о турпотоках в государственную информационную систему (ГИС) "Электронная путевка" на сегодняшний день направили не более 20% российских компаний-операторов внутреннего туризма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил вице-президент АТОР по вопросам внутреннего туризма, генеральный директор крупнейшего туроператора Сергей Ромашкин.
С 1 сентября туроператоры должны направлять данные в единую государственную информационную систему "Электронная путевка". Таким образом мера, действующая для операторов выездного туризма с прошлой осени, теперь распространится на внутренний и въездной туризм. По задумке, это должно обеспечить безопасность туристов и прозрачность оказания услуг.
По словам Ромашкина, эта система инициирована государством, причем достаточно давно: ее разработка шла около десяти лет. Задача, которая была поставлена, заключалась в том, чтобы определять реальные объемы поездок туристов и привязывать эти цифры к страховой системе, действующей на отечественном рынке. Это нужно для того, чтобы сравнивать объем страховых денег с турпотоками.
"Смысл в том, что государство видит тех туристов, которые путешествуют. Год назад в систему начали заноситься данные о выезде туристов за рубеж, а с 1 сентября – по России. Соответственно, можно будет оценить объемы туристов на тех или иных направлениях и те риски, которые несут участники рынка, занимающиеся туризмом. То есть это информационное подспорье для нашего регулятора – Министерства экономического развития. Ну и шире – для государства", – пояснил Ромашкин.
Если для крупных операторов, работающих на внешнем рынке – их всего около 340 – требование присутствовать в едином реестре и высылать данные большой проблемой не стало, то с малыми компаниями на внутреннем рынке картина другая, сказал эксперт. И на то есть три причины.
Первая связана с отсутствием IT-специлистов в регионах, и в Крыму эта проблема также актуальна.
"Компании по внутреннему туризму – это, как правило, небольшие компании в отличие от огромных компаний по выезду. Часто там нет даже штатных IT-сотрудников. А подключение к системе, по нашему опыту, это квалифицированная работа программистов и айтишников, - объясняет Ромашкин. - Если в компании работают три человека, ну как они реализуют такое сложное техническое подключение?".
По его словам, сейчас Минэк пытается сократить число записей в систему, после чего она станет более удобной, но "пока с этим проблемы".
Вторая трудность – большой и избыточный объем информации, которую требуется вносить в ГИС, что опять-таки связано с малым количеством людей в штате компаний, сказал Ромашкин.
"К примеру, турист отправляется в Крым. Едет поездом, размещается в отеле и возвращается. Казалось бы, такая простая поездка. И она описывается в 50-60 пунктах в системе. Нужно знать паспортные данные туриста, турагента, полную стоимость турпродукта и массу других деталей. На укладку одной путевки в систему уходит 20-30 минут. То есть человек в день может занести 20-30 путевок. А если у вас сотни путевок?" – описал проблему Ромашкин.
В таком случае необходимо реализовывать автоматическое подключение, добавил он, а это, как показала практика, несколько месяцев работы с привлечением все тех же программистов, как правило, сторонних, добавил эксперт.
Третья, не менее важная причина, заключается в том, что работа в государственной системе требует так называемой аттестации рабочих мест для безопасности соединения, и "это тоже представляют собой техническую проблему и финансовую".
"Это аттестация, которую должны пройти все до 1 ноября. Те компании, которые уполномочены аттестовать рабочие места, имеется в виду компьютеры и каналы связи, просят за эту работу 200-300 тысяч – за одно рабочее место. Для малых компаний это весомая сумма, и технически она тоже весьма сложна", – сказал Ромашин.
В результате, по оценкам АТОР, на сегодняшний день к ГИС "Электронная путевка" подключились не более 15-20% компаний, работающих на внутреннем рынке туризма, заявил он.
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