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Цены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезона
Цены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезона - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Цены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезона
В Крыму цены на отдых в бархатный сезон будут ниже по сравнению с курортами Краснодарского края. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма... РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T17:19
2024-08-27T17:19
2024-08-27T17:19
сергей ганзий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму цены на отдых в бархатный сезон будут ниже по сравнению с курортами Краснодарского края. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма Республики Сергей Ганзий.По словам министра, цены на отдых в Крыму останутся на уровне прошлого года."В вип-сегменте падение цен будет порядка 10%. Если мы говорим о среднем сегменте, то цены опустятся на 30%", - уточнил министр.Ранее министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий заявил, что в Крыму благодаря федеральным мерам поддержки с начала 2022 года модернизированы более 180 отелей и санаториев, а за 10 лет в составе РФ на полуострове построили более 70 новых гостиниц и санаториев и модернизировали 560.Введение нулевого налога на добавленную стоимость, который будет продлен до 2030 года, позволило также в ряде случаев сдержать рост цен на отдых и санаторно-курортное лечение в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым: Россияне "бронируют зиму" в Крыму: что с отелями и бархатным сезономТропа Палласа: в Крыму открыт новый туристический маршрутКрым может стать здравницей для участников СВО и их семей со всей России
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Цены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезона
Отдых в Крыму дешевле курортов Краснодарского края – Минкурортов