https://crimea.ria.ru/20240827/tseny-na-kurortakh-v-krymu-snizyatsya-chego-zhdat-ot-barkhatnogo-sezona-1139910273.html

Цены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезона

Цены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезона - РИА Новости Крым, 27.08.2024

Цены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезона

В Крыму цены на отдых в бархатный сезон будут ниже по сравнению с курортами Краснодарского края. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма... РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T17:19

2024-08-27T17:19

2024-08-27T17:19

сергей ганзий

минкурортов крыма

новости крыма

туризм

туризм в крыму

отдых в крыму

цены в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1e/1123387191_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4a0bb6d17e5f3b1c6e051460c2c85e19.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму цены на отдых в бархатный сезон будут ниже по сравнению с курортами Краснодарского края. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма Республики Сергей Ганзий.По словам министра, цены на отдых в Крыму останутся на уровне прошлого года."В вип-сегменте падение цен будет порядка 10%. Если мы говорим о среднем сегменте, то цены опустятся на 30%", - уточнил министр.Ранее министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий заявил, что в Крыму благодаря федеральным мерам поддержки с начала 2022 года модернизированы более 180 отелей и санаториев, а за 10 лет в составе РФ на полуострове построили более 70 новых гостиниц и санаториев и модернизировали 560.Введение нулевого налога на добавленную стоимость, который будет продлен до 2030 года, позволило также в ряде случаев сдержать рост цен на отдых и санаторно-курортное лечение в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым: Россияне "бронируют зиму" в Крыму: что с отелями и бархатным сезономТропа Палласа: в Крыму открыт новый туристический маршрутКрым может стать здравницей для участников СВО и их семей со всей России

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей ганзий, минкурортов крыма, новости крыма, туризм, туризм в крыму, отдых в крыму, цены в крыму