Рейтинг@Mail.ru
Цены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезона - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240827/tseny-na-kurortakh-v-krymu-snizyatsya-chego-zhdat-ot-barkhatnogo-sezona-1139910273.html
Цены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезона
Цены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезона - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Цены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезона
В Крыму цены на отдых в бархатный сезон будут ниже по сравнению с курортами Краснодарского края. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма... РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T17:19
2024-08-27T17:19
сергей ганзий
минкурортов крыма
новости крыма
туризм
туризм в крыму
отдых в крыму
цены в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1e/1123387191_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4a0bb6d17e5f3b1c6e051460c2c85e19.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму цены на отдых в бархатный сезон будут ниже по сравнению с курортами Краснодарского края. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма Республики Сергей Ганзий.По словам министра, цены на отдых в Крыму останутся на уровне прошлого года."В вип-сегменте падение цен будет порядка 10%. Если мы говорим о среднем сегменте, то цены опустятся на 30%", - уточнил министр.Ранее министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий заявил, что в Крыму благодаря федеральным мерам поддержки с начала 2022 года модернизированы более 180 отелей и санаториев, а за 10 лет в составе РФ на полуострове построили более 70 новых гостиниц и санаториев и модернизировали 560.Введение нулевого налога на добавленную стоимость, который будет продлен до 2030 года, позволило также в ряде случаев сдержать рост цен на отдых и санаторно-курортное лечение в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым: Россияне "бронируют зиму" в Крыму: что с отелями и бархатным сезономТропа Палласа: в Крыму открыт новый туристический маршрутКрым может стать здравницей для участников СВО и их семей со всей России
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1e/1123387191_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_be2b89e4de985e4f7fdaee2186ab6449.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей ганзий, минкурортов крыма, новости крыма, туризм, туризм в крыму, отдых в крыму, цены в крыму
Цены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезона

Отдых в Крыму дешевле курортов Краснодарского края – Минкурортов

17:19 27.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Ялты
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму цены на отдых в бархатный сезон будут ниже по сравнению с курортами Краснодарского края. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма Республики Сергей Ганзий.
"По сравнению с высоким туристским сезоном цены снизятся на 10-30%, это, безусловно, одно из главных преимуществ. И надо сказать, что санаторно-курортное лечение – это тот фактор, который всегда манит гостей", - отметил Ганзий.
По словам министра, цены на отдых в Крыму останутся на уровне прошлого года.
"В вип-сегменте падение цен будет порядка 10%. Если мы говорим о среднем сегменте, то цены опустятся на 30%", - уточнил министр.
Ранее министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий заявил, что в Крыму благодаря федеральным мерам поддержки с начала 2022 года модернизированы более 180 отелей и санаториев, а за 10 лет в составе РФ на полуострове построили более 70 новых гостиниц и санаториев и модернизировали 560.
Введение нулевого налога на добавленную стоимость, который будет продлен до 2030 года, позволило также в ряде случаев сдержать рост цен на отдых и санаторно-курортное лечение в Крыму.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россияне "бронируют зиму" в Крыму: что с отелями и бархатным сезоном
Тропа Палласа: в Крыму открыт новый туристический маршрут
Крым может стать здравницей для участников СВО и их семей со всей России
 
Сергей ГанзийМинкурортов КрымаНовости КрымаТуризмТуризм в КрымуОтдых в КрымуЦены в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:37В Севастополе ученикам выплатят по 50 тысяч рублей за 100 баллов по ЕГЭ
18:11Запер в комнате и бил ножом: сын хотел убить мать в Севастополе
18:03Все закончится диалогом: Зеленский о завершении конфликта
17:49Землю в Крыму смогут получить участники СВО из любого региона РФ – закон
17:33В Крыму стартовала вакцинация от гриппа
17:27В Севастополе закрыт рейд
17:19Цены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезона
17:13Белоусов поручил обеспечить бойцов в приграничье связью и бронетехникой
17:02В Воронежской области огонь с травы перекинулся на жилые дома
16:50Украина не продлит договор с РФ о транзите газа в Европу – Зеленский
16:43Проект реконструкции парка Гагарина в Симферополе представят в этом году
16:20Евпатория частично осталась без света из-за аварии на сетях
16:04Гросси оценил масштабы возможной катастрофы после удара по Курской АЭС
16:01Когда перекроют "горбатый" мост в Симферополе
15:55Дешевая капуста и дорогие помидоры: обзор цен на продукты в Симферополе
15:43На Крым идут грозы с градом и шквал - объявлено штормовое предупреждение
15:34ФАС возбудила дела на мобильных операторов за плату в Крыму
15:29В Курской области возникла опасность ядерного инцидента - Гросси
15:08Ароматные и румяные: в Крыму начали сбор яблок
14:52Роспотребнадзор в Крыму отобрал пробы воздуха после масштабного пожара
Лента новостейМолния