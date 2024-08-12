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Тропа Палласа: в Крыму открыт новый туристический маршрут - РИА Новости Крым, 12.08.2024
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Тропа Палласа: в Крыму открыт новый туристический маршрут
Тропа Палласа: в Крыму открыт новый туристический маршрут - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Тропа Палласа: в Крыму открыт новый туристический маршрут
Новый туристический маршрут "Тропа Палласа" открыт на Южном берегу Крыма, сообщает пресс-служба учреждения "Заповедный Крым". РИА Новости Крым, 12.08.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Новый туристический маршрут "Тропа Палласа" открыт на Южном берегу Крыма, сообщает пресс-служба учреждения "Заповедный Крым".Уточняется, что маршрут доступен для всех желающих. По данным пресс-службы правительства Крыма, протяженность тропы составляет более четырех километров. Новый маршрут начинается немного выше остановки "Сосняк" и заканчивается у Никитской расселины. На маршруте установили беседки и смотровые площадки, качели, арт-объекты и информационные стенды.На территории ландшафтно-рекреационного парка "Бахчисарай" ранее открыли новый эколого-просветительский маршрут "Алимова балка". Маршрут подходит как для взрослых, так и для детей, которые ценят историю и любят посещать достопримечательности. Сотрудники Бахчисарайского лесхоза провели работы по благоустройству сложных участков: установили ограждения, поручни, деревянный настил, мост, оборудовали места отдыха.Читайте также на РИА Новости Крым:Пешком, верхом и за рулем – самые популярные турмаршруты КрымаКакие природные заповедники в Крыму открыты для туристовНа Ай-Петри благоустроили и закольцевали туристический маршрут
https://crimea.ria.ru/20240810/v-sevastopole-sozdadut-vinnuyu-dorogu-1139478158.html
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туризм в крыму, фгбу "заповедный крым", новости крыма, крым, горы крыма
Тропа Палласа: в Крыму открыт новый туристический маршрут

В Крыму открыт новый туристический маршрут "Тропа Палласа"

19:02 12.08.2024 (обновлено: 19:22 12.08.2024)
 
© ФГБУ "Заповедный Крым"В Крыму открыт новый туристический маршрут "Тропа Палласа"
В Крыму открыт новый туристический маршрут Тропа Палласа
© ФГБУ "Заповедный Крым"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Новый туристический маршрут "Тропа Палласа" открыт на Южном берегу Крыма, сообщает пресс-служба учреждения "Заповедный Крым".

"Маршрут "Тропа Палласа" официально открыт и доступен для посещения", – сказано в сообщении.

Уточняется, что маршрут доступен для всех желающих. По данным пресс-службы правительства Крыма, протяженность тропы составляет более четырех километров. Новый маршрут начинается немного выше остановки "Сосняк" и заканчивается у Никитской расселины. На маршруте установили беседки и смотровые площадки, качели, арт-объекты и информационные стенды.
© ФГБУ "Заповедный Крым"В Крыму открыт новый туристический маршрут "Тропа Палласа"
В Крыму открыт новый туристический маршрут Тропа Палласа
1 из 4
В Крыму открыт новый туристический маршрут "Тропа Палласа"
© ФГБУ "Заповедный Крым"
© ФГБУ "Заповедный Крым"В Крыму открыт новый туристический маршрут "Тропа Палласа"
В Крыму открыт новый туристический маршрут Тропа Палласа
2 из 4
В Крыму открыт новый туристический маршрут "Тропа Палласа"
© ФГБУ "Заповедный Крым"
© ФГБУ "Заповедный Крым"В Крыму открыт новый туристический маршрут "Тропа Палласа"
В Крыму открыт новый туристический маршрут Тропа Палласа
3 из 4
В Крыму открыт новый туристический маршрут "Тропа Палласа"
© ФГБУ "Заповедный Крым"
© ФГБУ "Заповедный Крым"В Крыму открыт новый туристический маршрут "Тропа Палласа"
В Крыму открыт новый туристический маршрут Тропа Палласа
4 из 4
В Крыму открыт новый туристический маршрут "Тропа Палласа"
© ФГБУ "Заповедный Крым"
1 из 4
В Крыму открыт новый туристический маршрут "Тропа Палласа"
© ФГБУ "Заповедный Крым"
2 из 4
В Крыму открыт новый туристический маршрут "Тропа Палласа"
© ФГБУ "Заповедный Крым"
3 из 4
В Крыму открыт новый туристический маршрут "Тропа Палласа"
© ФГБУ "Заповедный Крым"
4 из 4
В Крыму открыт новый туристический маршрут "Тропа Палласа"
© ФГБУ "Заповедный Крым"
На территории ландшафтно-рекреационного парка "Бахчисарай" ранее открыли новый эколого-просветительский маршрут "Алимова балка". Маршрут подходит как для взрослых, так и для детей, которые ценят историю и любят посещать достопримечательности. Сотрудники Бахчисарайского лесхоза провели работы по благоустройству сложных участков: установили ограждения, поручни, деревянный настил, мост, оборудовали места отдыха.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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