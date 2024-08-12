https://crimea.ria.ru/20240812/tropa-pallasa-v-krymu-otkryt-novyy-turisticheskiy-marshrut-1139539589.html

Тропа Палласа: в Крыму открыт новый туристический маршрут

Тропа Палласа: в Крыму открыт новый туристический маршрут - РИА Новости Крым, 12.08.2024

Тропа Палласа: в Крыму открыт новый туристический маршрут

Новый туристический маршрут "Тропа Палласа" открыт на Южном берегу Крыма, сообщает пресс-служба учреждения "Заповедный Крым". РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T19:02

2024-08-12T19:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Новый туристический маршрут "Тропа Палласа" открыт на Южном берегу Крыма, сообщает пресс-служба учреждения "Заповедный Крым".Уточняется, что маршрут доступен для всех желающих. По данным пресс-службы правительства Крыма, протяженность тропы составляет более четырех километров. Новый маршрут начинается немного выше остановки "Сосняк" и заканчивается у Никитской расселины. На маршруте установили беседки и смотровые площадки, качели, арт-объекты и информационные стенды.На территории ландшафтно-рекреационного парка "Бахчисарай" ранее открыли новый эколого-просветительский маршрут "Алимова балка". Маршрут подходит как для взрослых, так и для детей, которые ценят историю и любят посещать достопримечательности. Сотрудники Бахчисарайского лесхоза провели работы по благоустройству сложных участков: установили ограждения, поручни, деревянный настил, мост, оборудовали места отдыха.Читайте также на РИА Новости Крым:Пешком, верхом и за рулем – самые популярные турмаршруты КрымаКакие природные заповедники в Крыму открыты для туристовНа Ай-Петри благоустроили и закольцевали туристический маршрут

https://crimea.ria.ru/20240810/v-sevastopole-sozdadut-vinnuyu-dorogu-1139478158.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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