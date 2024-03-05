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Новый эколого-просветительский маршрут "Алимова балка" открыт в Крыму - РИА Новости Крым, 05.03.2024
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Новый эколого-просветительский маршрут "Алимова балка" открыт в Крыму
Новый эколого-просветительский маршрут "Алимова балка" открыт в Крыму - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Новый эколого-просветительский маршрут "Алимова балка" открыт в Крыму
Новый эколого-просветительский маршрут под названием "Алимова балка" открыт в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщает министерство экологии Республики... РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T21:32
2024-03-05T21:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Новый эколого-просветительский маршрут под названием "Алимова балка" открыт в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщает министерство экологии Республики Крым.По информации Минэкологии РК, маршрут подходит как для взрослых, так и для детей, которые ценят историю и любят посещать достопримечательности.Сотрудники Бахчисарайского лесхоза провели работы по благоустройству сложных участков: установили ограждения, поручни, деревянный настил, мост, оборудовали места отдыха.В открытии нового маршрута участвовала министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Славгородская. По ее мнению, экологический туризм – одно из важнейших направлений, которое необходимо развивать.По словам Ольги Славгородской, при обустройстве новых маршрутов учитываются два принципа: сохранность природы и комфорт туристов.В конце декабря прошлого года министр экологии РК сообщила о появлении новых экологических маршрутов в Крыму. В частности, был открыт джип-маршрут для автомобилей повышенной проходимости на территории горы Демерджи (Большая Алушта).Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму еще три природные территории станут особо охраняемыми"Заповедный Крым": сохранить природу, популяризируя КрымВ Ялте восстановят самую старую тропу здоровья в мире
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крым, новости крыма, туризм в крыму, бахчисарайский район, минэкономики крыма, алимова балка, экология, ольга славгородская
Новый эколого-просветительский маршрут "Алимова балка" открыт в Крыму

Новый эколого-просветительский маршрут открыт в Бахчисарайском районе Крыма

21:32 05.03.2024
 
© Пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики КрымНовый эколого-просветительский маршрут "Алимова балка" открыт в Крыму
Новый эколого-просветительский маршрут Алимова балка открыт в Крыму
© Пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Новый эколого-просветительский маршрут под названием "Алимова балка" открыт в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщает министерство экологии Республики Крым.

"Маршрут протяженностью 1 километр проходит по территории ландшафтно-рекреационного парка "Бахчисарай" в урочище Алимова балка. В основу положена уже существующая дорожно-тропиночная сеть", – говорится в сообщении на сайте министерства.

По информации Минэкологии РК, маршрут подходит как для взрослых, так и для детей, которые ценят историю и любят посещать достопримечательности.
Сотрудники Бахчисарайского лесхоза провели работы по благоустройству сложных участков: установили ограждения, поручни, деревянный настил, мост, оборудовали места отдыха.
В открытии нового маршрута участвовала министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Славгородская. По ее мнению, экологический туризм – одно из важнейших направлений, которое необходимо развивать.

"По особо охраняемым природным территориям регионального значения в Крыму сейчас проходит 70 экологических экскурсионных маршрутов: пешеходные, велосипедные, автомобильные, конные и водные. В дальнейшем планируем работать над созданием новых маршрутов", – заявила министр экологии Крыма.

По словам Ольги Славгородской, при обустройстве новых маршрутов учитываются два принципа: сохранность природы и комфорт туристов.
В конце декабря прошлого года министр экологии РК сообщила о появлении новых экологических маршрутов в Крыму. В частности, был открыт джип-маршрут для автомобилей повышенной проходимости на территории горы Демерджи (Большая Алушта).
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