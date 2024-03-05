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Новый эколого-просветительский маршрут "Алимова балка" открыт в Крыму

Новый эколого-просветительский маршрут "Алимова балка" открыт в Крыму - РИА Новости Крым, 05.03.2024

Новый эколого-просветительский маршрут "Алимова балка" открыт в Крыму

Новый эколого-просветительский маршрут под названием "Алимова балка" открыт в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщает министерство экологии Республики... РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T21:32

2024-03-05T21:32

2024-03-05T21:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Новый эколого-просветительский маршрут под названием "Алимова балка" открыт в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщает министерство экологии Республики Крым.По информации Минэкологии РК, маршрут подходит как для взрослых, так и для детей, которые ценят историю и любят посещать достопримечательности.Сотрудники Бахчисарайского лесхоза провели работы по благоустройству сложных участков: установили ограждения, поручни, деревянный настил, мост, оборудовали места отдыха.В открытии нового маршрута участвовала министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Славгородская. По ее мнению, экологический туризм – одно из важнейших направлений, которое необходимо развивать.По словам Ольги Славгородской, при обустройстве новых маршрутов учитываются два принципа: сохранность природы и комфорт туристов.В конце декабря прошлого года министр экологии РК сообщила о появлении новых экологических маршрутов в Крыму. В частности, был открыт джип-маршрут для автомобилей повышенной проходимости на территории горы Демерджи (Большая Алушта).Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму еще три природные территории станут особо охраняемыми"Заповедный Крым": сохранить природу, популяризируя КрымВ Ялте восстановят самую старую тропу здоровья в мире

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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