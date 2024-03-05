https://crimea.ria.ru/20240305/novyy-ekologo-prosvetitelskiy-marshrut-alimova-balka-otkryt-v-krymu-1135418582.html
Новый эколого-просветительский маршрут "Алимова балка" открыт в Крыму
Новый эколого-просветительский маршрут "Алимова балка" открыт в Крыму - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Новый эколого-просветительский маршрут "Алимова балка" открыт в Крыму
Новый эколого-просветительский маршрут под названием "Алимова балка" открыт в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщает министерство экологии Республики... РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T21:32
2024-03-05T21:32
2024-03-05T21:32
крым
новости крыма
туризм в крыму
бахчисарайский район
минэкономики крыма
алимова балка
экология
ольга славгородская
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/05/1135429987_0:219:960:759_1920x0_80_0_0_f05b32bb1b3188b3de5742e4d7ca0178.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Новый эколого-просветительский маршрут под названием "Алимова балка" открыт в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщает министерство экологии Республики Крым.По информации Минэкологии РК, маршрут подходит как для взрослых, так и для детей, которые ценят историю и любят посещать достопримечательности.Сотрудники Бахчисарайского лесхоза провели работы по благоустройству сложных участков: установили ограждения, поручни, деревянный настил, мост, оборудовали места отдыха.В открытии нового маршрута участвовала министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Славгородская. По ее мнению, экологический туризм – одно из важнейших направлений, которое необходимо развивать.По словам Ольги Славгородской, при обустройстве новых маршрутов учитываются два принципа: сохранность природы и комфорт туристов.В конце декабря прошлого года министр экологии РК сообщила о появлении новых экологических маршрутов в Крыму. В частности, был открыт джип-маршрут для автомобилей повышенной проходимости на территории горы Демерджи (Большая Алушта).Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму еще три природные территории станут особо охраняемыми"Заповедный Крым": сохранить природу, популяризируя КрымВ Ялте восстановят самую старую тропу здоровья в мире
крым
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/05/1135429987_0:42:960:762_1920x0_80_0_0_910b47c15d2a58120965a35f191aab02.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, туризм в крыму, бахчисарайский район, минэкономики крыма, алимова балка, экология, ольга славгородская
Новый эколого-просветительский маршрут "Алимова балка" открыт в Крыму
Новый эколого-просветительский маршрут открыт в Бахчисарайском районе Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Новый эколого-просветительский маршрут под названием "Алимова балка" открыт в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщает министерство экологии Республики Крым.
"Маршрут протяженностью 1 километр проходит по территории ландшафтно-рекреационного парка "Бахчисарай" в урочище Алимова балка. В основу положена уже существующая дорожно-тропиночная сеть", – говорится в сообщении на сайте министерства.
По информации Минэкологии РК, маршрут подходит как для взрослых, так и для детей, которые ценят историю и любят посещать достопримечательности.
Сотрудники Бахчисарайского лесхоза провели работы по благоустройству сложных участков: установили ограждения, поручни, деревянный настил, мост, оборудовали места отдыха.
В открытии нового маршрута участвовала министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Славгородская. По ее мнению, экологический туризм – одно из важнейших направлений, которое необходимо развивать.
"По особо охраняемым природным территориям регионального значения в Крыму сейчас проходит 70 экологических экскурсионных маршрутов: пешеходные, велосипедные, автомобильные, конные и водные. В дальнейшем планируем работать над созданием новых маршрутов", – заявила министр экологии Крыма.
По словам Ольги Славгородской, при обустройстве новых маршрутов учитываются два принципа: сохранность природы и комфорт туристов.
В конце декабря прошлого года министр экологии РК сообщила
о появлении новых экологических маршрутов в Крыму. В частности, был открыт джип-маршрут для автомобилей повышенной проходимости на территории горы Демерджи (Большая Алушта).
Читайте также на РИА Новости Крым: