https://crimea.ria.ru/20240731/krym-mozhet-stat-zdravnitsey-dlya-uchastnikov-svo-i-ikh-semey-so-vsey-rossii-1139241194.html
Крым может стать здравницей для участников СВО и их семей со всей России
Крым может стать здравницей для участников СВО и их семей со всей России - РИА Новости Крым, 31.07.2024
Крым может стать здравницей для участников СВО и их семей со всей России
Крым обещает стать всероссийской здравницей для реабилитации участников СВО и их семей и самым популярным регионом на юге России для всех с учетом изменения... РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T09:08
2024-07-31T09:08
2024-07-31T09:08
радио "спутник в крыму"
крым
ветераны сво
герои сво
новости крыма
алексей волков
общество
отдых в крыму
отдых
туризм в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/01/1138487951_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9584f6084fb0f5a6d2c2b38b3aa8aa60.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Крым обещает стать всероссийской здравницей для реабилитации участников СВО и их семей и самым популярным регионом на юге России для всех с учетом изменения тенденций внутреннего туризма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Алексей Волков.По словам Волкова, сегодня гостиницы и пляжи Геленджика, Анапы и Сочи "испытывают колоссальные перегрузы", тогда как в Крыму ситуация значительно лучше. Многие туристы начинают это понимать и выбирают полуостров для отдыха, потому что здесь "сервис обеспечивает все необходимое", при этом "чище пляжи" и "больше места".Загрузка отелей в Евпатории на данный момент составляет 70-80%, что, по словам Волкова, "очень позитивно". Аналогичная ситуация в Феодосии, еще лучше на Южном берегу Крыма (ЮБК)."На улицах и в парках Евпатории огромное число людей – это гости, кажется, со всей страны. В Феодосии тоже хорошо с турпотоком: около 80% загрузка отелей. На ЮБК некоторые отели показывают 90-100%. При этом на юге и юго-востоке, даже с учетом большого потока туристов – больше, чем в прошлом году в это время – все равно есть места на пляжах, свободные шезлонги и вода чистая", – поделился эксперт.При этом в августе средняя загрузка мест размещения в Крыму в разных регионах вырастет до 80-90%, уверен он."Потому что самый высокий сезон – это начало августа. А уже к концу августа спадет туристический поток, это связано со школой, институтами, окончанием отпусков. Но, думаю, в целом показатели будут сравнимы с прошлым годом. И совокупно 5 миллионов туристов в год у нас точно будет", – поделился прогнозом эксперт.Он отметил, что для отдыха в Крыму в межсезонье также созданы все условия, и полуостров в это время ждет много гостей, в том числе из новых регионов РФ.Также круглогодично в Крыму все чаще предпочитают отдыхать семьи участников специальной военной операции, что, по словам Волкова, доказывает и растущую популярность Крыма, и его определенную новую миссию.Ранее, в июне, министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий заявил, что в Крыму благодаря федеральным мерам поддержки с начала 2022 года модернизированы более 180 отелей и санаториев, а за 10 лет в составе РФ на полуострове построили более 70 новых гостиниц и санаториев и модернизировали 560. Читайте также на РИА Новости Крым:Города и поселки ЮБК стали курортами федерального значения В Крыму и грязи целебные: как осваивают Сакское озеро Какие природные заповедники в Крыму открыты для туристов
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/01/1138487951_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ed01fac1f8dea03c954b8e3fbe378eb1.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, ветераны сво, герои сво, новости крыма, алексей волков, общество, отдых в крыму, отдых, туризм в крыму, внутренний туризм
Крым может стать здравницей для участников СВО и их семей со всей России
Крым может стать здравницей для участников СВО и их семей со всей России – Волков
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым.
Крым обещает стать всероссийской здравницей для реабилитации участников СВО и их семей и самым популярным регионом на юге России для всех с учетом изменения тенденций внутреннего туризма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Алексей Волков.
По словам Волкова, сегодня гостиницы и пляжи Геленджика, Анапы и Сочи "испытывают колоссальные перегрузы", тогда как в Крыму ситуация значительно лучше. Многие туристы начинают это понимать и выбирают полуостров для отдыха, потому что здесь "сервис обеспечивает все необходимое", при этом "чище пляжи" и "больше места".
Загрузка отелей в Евпатории на данный момент составляет 70-80%, что, по словам Волкова, "очень позитивно". Аналогичная ситуация в Феодосии, еще лучше на Южном берегу Крыма (ЮБК).
"На улицах и в парках Евпатории огромное число людей – это гости, кажется, со всей страны. В Феодосии тоже хорошо с турпотоком: около 80% загрузка отелей. На ЮБК некоторые отели показывают 90-100%. При этом на юге и юго-востоке, даже с учетом большого потока туристов – больше, чем в прошлом году в это время – все равно есть места на пляжах, свободные шезлонги и вода чистая", – поделился эксперт.
При этом в августе средняя загрузка мест размещения в Крыму в разных регионах вырастет до 80-90%, уверен он.
"Потому что самый высокий сезон – это начало августа. А уже к концу августа спадет туристический поток, это связано со школой, институтами, окончанием отпусков. Но, думаю, в целом показатели будут сравнимы с прошлым годом. И совокупно 5 миллионов туристов в год у нас точно будет", – поделился прогнозом эксперт.
Он отметил, что для отдыха в Крыму в межсезонье также созданы все условия, и полуостров в это время ждет много гостей, в том числе из новых регионов РФ.
"Сами крымчане последние два года хорошо отдыхают в Крыму. И из новых субъектов России едут, большой туристический поток сейчас идет именно оттуда", – уточнил Волков.
Также круглогодично в Крыму все чаще предпочитают отдыхать семьи участников специальной военной операции, что, по словам Волкова, доказывает и растущую популярность Крыма, и его определенную новую миссию.
"Сейчас у нас много отдыхают семьи участников СВО. И, я думаю, что Крым может стать местом для реабилитации участников специальной военной операции и для отдыха их семей. Для тех, кто хочет подышать нашим целебным воздухом", – заключил Волков.
Ранее, в июне, министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий заявил
, что в Крыму благодаря федеральным мерам поддержки с начала 2022 года модернизированы более 180 отелей и санаториев, а за 10 лет в составе РФ на полуострове построили более 70 новых гостиниц и санаториев и модернизировали 560.
Читайте также на РИА Новости Крым: