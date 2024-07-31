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Крым может стать здравницей для участников СВО и их семей со всей России

Крым может стать здравницей для участников СВО и их семей со всей России - РИА Новости Крым, 31.07.2024

Крым может стать здравницей для участников СВО и их семей со всей России

Крым обещает стать всероссийской здравницей для реабилитации участников СВО и их семей и самым популярным регионом на юге России для всех с учетом изменения... РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-31T09:08

2024-07-31T09:08

2024-07-31T09:08

радио "спутник в крыму"

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Крым обещает стать всероссийской здравницей для реабилитации участников СВО и их семей и самым популярным регионом на юге России для всех с учетом изменения тенденций внутреннего туризма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Алексей Волков.По словам Волкова, сегодня гостиницы и пляжи Геленджика, Анапы и Сочи "испытывают колоссальные перегрузы", тогда как в Крыму ситуация значительно лучше. Многие туристы начинают это понимать и выбирают полуостров для отдыха, потому что здесь "сервис обеспечивает все необходимое", при этом "чище пляжи" и "больше места".Загрузка отелей в Евпатории на данный момент составляет 70-80%, что, по словам Волкова, "очень позитивно". Аналогичная ситуация в Феодосии, еще лучше на Южном берегу Крыма (ЮБК)."На улицах и в парках Евпатории огромное число людей – это гости, кажется, со всей страны. В Феодосии тоже хорошо с турпотоком: около 80% загрузка отелей. На ЮБК некоторые отели показывают 90-100%. При этом на юге и юго-востоке, даже с учетом большого потока туристов – больше, чем в прошлом году в это время – все равно есть места на пляжах, свободные шезлонги и вода чистая", – поделился эксперт.При этом в августе средняя загрузка мест размещения в Крыму в разных регионах вырастет до 80-90%, уверен он."Потому что самый высокий сезон – это начало августа. А уже к концу августа спадет туристический поток, это связано со школой, институтами, окончанием отпусков. Но, думаю, в целом показатели будут сравнимы с прошлым годом. И совокупно 5 миллионов туристов в год у нас точно будет", – поделился прогнозом эксперт.Он отметил, что для отдыха в Крыму в межсезонье также созданы все условия, и полуостров в это время ждет много гостей, в том числе из новых регионов РФ.Также круглогодично в Крыму все чаще предпочитают отдыхать семьи участников специальной военной операции, что, по словам Волкова, доказывает и растущую популярность Крыма, и его определенную новую миссию.Ранее, в июне, министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий заявил, что в Крыму благодаря федеральным мерам поддержки с начала 2022 года модернизированы более 180 отелей и санаториев, а за 10 лет в составе РФ на полуострове построили более 70 новых гостиниц и санаториев и модернизировали 560. Читайте также на РИА Новости Крым:Города и поселки ЮБК стали курортами федерального значения В Крыму и грязи целебные: как осваивают Сакское озеро Какие природные заповедники в Крыму открыты для туристов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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