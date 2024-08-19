https://crimea.ria.ru/20240819/rossiyane-broniruyut-zimu-v-krymu-chto-s-otelyami-i-barkhatnym-sezonom-1139606153.html
Россияне "бронируют зиму" в Крыму: что с отелями и бархатным сезоном
Россияне "бронируют зиму" в Крыму: что с отелями и бархатным сезоном - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Россияне "бронируют зиму" в Крыму: что с отелями и бархатным сезоном
Российские туристы с середины лета, за полгода, активно бронируют отели в Крыму на новогодние праздники, и тому есть несколько причин. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T06:25
2024-08-19T06:25
2024-08-19T06:25
отдых в крыму
радио "спутник в крыму"
крым
людмила бабий
туризм в крыму
новогодние каникулы в крыму
новый год в крыму
бархатный сезон в крыму
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Как туристы в Крыму "бронирую зиму" и чего ждать от бархатного сезона
Как туристы в Крыму "бронирую зиму" и чего ждать от бархатного сезона
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Российские туристы с середины лета, за полгода, активно бронируют отели в Крыму на новогодние праздники, и тому есть несколько причин. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эксперт в области туризма Людмила Бабий.Жаркая "бронь" зимыСчитается, что раннее бронирование, за полгода и более, свойственно тем категориям отдыхающих, которые абсолютно уверены в себе и строят планы загодя, сказала эксперт. Для туризма это очень хорошие клиенты, так как помогают владельцам отелей и туроператорам корректировать ценовую политику и строить прогнозы, добавила эксперт.По ее словам, в этом году раннее бронирование мест размещения в Крыму на осень и даже зиму наблюдается более активно, чем в прошлом. И связано это, по мнению эксперта, не только с ценами, которые сейчас в крымских отелях прошлогодние."У нас по-прежнему проблемы с транспортной доступностью. Всем понятно, чем это вызвано. И чтобы забронировать гарантировано билеты на поезда – конечно, лучше уже иметь и какие-то брони на отели", – сказала специалист.Кроме того, россияне охотно пользуются акцией "туры в рассрочку", которые предлагают крупные отечественные банки, добавила она.Еще одна веская причина купить тур в Крым за несколько месяцев до поездки – небольшое количество тех отелей, которые могут предложить гостям максимальный востребованный набор услуг в холодное время года.По словам эксперта, специфика зимнего отдыха в Крыму – это развлечения в условиях, когда море холодное, а снега в горах практически нет. А значит, наиболее востребованы отели не только с красивыми видами, но и теплыми бассейнами и спа-зонами, хорошей анимацией для взрослых и детей, яркими новогодними программами, вкусной едой и приятными ценами на все это, сказала эксперт.Традиционно очень популярны отели Южного берега Крыма, в районе Большой Ялты и Алушты, сказала она. Есть спрос и на гостевые дома в горах в других регионах республики, особенно на осень.Бархатный сезон обещает быть роскошнымВообще на сентябрь очень высокий спрос везде, что не удивительно, отмечает Бабий. Цены на проживание в Крыму в этом году на 40-50% ниже, чем в соседнем Краснодарском крае, говорит эксперт. При этом бархатный сезон ждет здесь роскошный во всех смыслах.Меняется контингент отдыхающих: родители с детьми уезжают, наступает "пора бархатных платьев" – более спокойного отдыха, продолжает она. Также подоспели к столу большое количество дешевых и качественных фруктов и овощей, подчеркивает эксперт.Военным, властям и всем крымчанам – большой респектПри этом Крым в текущем году принимает значительно больше туристов, чем в прошлом и позапрошлом, и утверждать это можно уже сейчас, считает Бабий."В министерствах еще проведут свои подсчеты, но уже сейчас невооруженным глазом видно количество машин с материка, на нашей трассе через Ангарский перевал доминируют машины не с крымскими номерами. И, честно, мне как работнику отрасли это греет душу. Потому что я понимаю: это как раз едут те гости, которые проголосовали за Крым", – сказала эксперт.И подчеркнула, что это результат усилий всех ветвей власти и особенно военных, которые обеспечили безопасность региона в условиях текущей ситуации.Ранее сообщалось, что на горном плато Ай-Петри в Крыму появился новый арт-объект, а на Южном берегу Крыма открыли новый четырехкилометровый туристический маршрут.Читайте также на РИА Новости Крым:Билеты на плацкартные места в Крым подешевеютВ Севастополе создадут "Винную дорогу"Тропа Палласа: в Крыму открыт новый туристический маршрут
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отдых в крыму, крым, людмила бабий, туризм в крыму, новогодние каникулы в крыму, новый год в крыму, бархатный сезон в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым.
Российские туристы с середины лета, за полгода, активно бронируют отели в Крыму на новогодние праздники, и тому есть несколько причин. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала эксперт в области туризма Людмила Бабий.
Жаркая "бронь" зимы
Считается, что раннее бронирование, за полгода и более, свойственно тем категориям отдыхающих, которые абсолютно уверены в себе и строят планы загодя, сказала эксперт. Для туризма это очень хорошие клиенты, так как помогают владельцам отелей и туроператорам корректировать ценовую политику и строить прогнозы, добавила эксперт.
"Это клиенты, которые всем нужны. И в наше время нестабильных моментов, у нас все-таки существуют клиенты, которые "бронируют зиму" и абсолютно уверены, что в новый год они приедут в Крым", – поделилась Бабий.
По ее словам, в этом году раннее бронирование мест размещения в Крыму на осень и даже зиму наблюдается более активно, чем в прошлом. И связано это, по мнению эксперта, не только с ценами, которые сейчас в крымских отелях прошлогодние.
"У нас по-прежнему проблемы с транспортной доступностью. Всем понятно, чем это вызвано. И чтобы забронировать гарантировано билеты на поезда – конечно, лучше уже иметь и какие-то брони на отели", – сказала специалист.
Кроме того, россияне охотно пользуются акцией "туры в рассрочку", которые предлагают крупные отечественные банки, добавила она.
"Это достаточно выгодно. Вы можете хорошо спланировать свои новогодние каникулы, условно купив тур за 50 тысяч, но платя каждый месяц около 8-9 тысяч, что не так сильно влияет на ваш бюджет", – отметила Бабий.
Еще одна веская причина купить тур в Крым за несколько месяцев до поездки – небольшое количество тех отелей, которые могут предложить гостям максимальный востребованный набор услуг в холодное время года.
По словам эксперта, специфика зимнего отдыха в Крыму – это развлечения в условиях, когда море холодное, а снега в горах практически нет. А значит, наиболее востребованы отели не только с красивыми видами, но и теплыми бассейнами и спа-зонами, хорошей анимацией для взрослых и детей, яркими новогодними программами, вкусной едой и приятными ценами на все это, сказала эксперт.
"Это стандартные наши отели 3-4 звезды. И таких в Крыму по-прежнему очень мало. Несмотря на все старания профильных министерств построить 3 тысячи койко-мест, мы пока еще ждем линейку новых отелей. Поэтому хорошие отели надо бронировать сейчас, так как их по пальцам посчитать", – сказала Бабий.
Традиционно очень популярны отели Южного берега Крыма, в районе Большой Ялты и Алушты, сказала она. Есть спрос и на гостевые дома в горах в других регионах республики, особенно на осень.
Бархатный сезон обещает быть роскошным
Вообще на сентябрь очень высокий спрос везде, что не удивительно, отмечает Бабий. Цены на проживание в Крыму в этом году на 40-50% ниже, чем в соседнем Краснодарском крае, говорит эксперт. При этом бархатный сезон ждет здесь роскошный во всех смыслах.
"Это прекрасное время, когда можно еще насладиться морем и не такими загруженными пляжами, какие были в период высокого сезона. Еще тепло, синоптики нам обещают комфортную погоду, море прогрелось", – поделилась мнением Бабий.
Меняется контингент отдыхающих: родители с детьми уезжают, наступает "пора бархатных платьев" – более спокойного отдыха, продолжает она. Также подоспели к столу большое количество дешевых и качественных фруктов и овощей, подчеркивает эксперт.
Военным, властям и всем крымчанам – большой респект
При этом Крым в текущем году принимает значительно больше туристов, чем в прошлом и позапрошлом, и утверждать это можно уже сейчас, считает Бабий.
"В министерствах еще проведут свои подсчеты, но уже сейчас невооруженным глазом видно количество машин с материка, на нашей трассе через Ангарский перевал доминируют машины не с крымскими номерами. И, честно, мне как работнику отрасли это греет душу. Потому что я понимаю: это как раз едут те гости, которые проголосовали за Крым", – сказала эксперт.
И подчеркнула, что это результат усилий всех ветвей власти и особенно военных, которые обеспечили безопасность региона в условиях текущей ситуации.
"И, конечно, большой респект всем крымчанам и работникам индустрии и туризма, которые сохранили рабочие места и продолжают выдавать качественный продукт по приемлемым ценам", – подытожила Бабий.
Ранее сообщалось, что на горном плато Ай-Петри в Крыму появился
новый арт-объект, а на Южном берегу Крыма открыли
новый четырехкилометровый туристический маршрут.
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