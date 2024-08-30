https://crimea.ria.ru/20240830/otdykh-v-krymu-2024---eksperty-podveli-itogi-sezona-1139974176.html

Отдых в Крыму 2024 - эксперты подвели итоги сезона

Отдых в Крыму 2024 - эксперты подвели итоги сезона - РИА Новости Крым, 30.08.2024

Отдых в Крыму 2024 - эксперты подвели итоги сезона

Туристический поток в Крым этим летом по сравнению с предыдущим годом увеличился на 30-35 процентов. В целом курортный сезон состоялся и показал хороший... РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T06:35

2024-08-30T06:35

2024-08-30T06:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Туристический поток в Крым этим летом по сравнению с предыдущим годом увеличился на 30-35 процентов. В целом курортный сезон состоялся и показал хороший результат. Это единогласно отмечают эксперты отрасли в комментариях РИА Новости Крым и называют причины, по которым туристы возвращаются на полуостров.Выросший турпотокВице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин считает, что Крым показал в летнем сезоне-2024 выдающийся результат, хоть и не рекордный.По словам Сергея Ромашкина, примерно 80 процентов туристов прибыли на полуостров на личных автомобилях, порядка 20 процентов – железнодорожным транспортом."Растет количество поездок в Крым через новые регионы. Если в прошлом году эта дорога только начинала осваиваться туристами, то в этом около 7-8 процентов отдыхающих, которые едут на автомобилях, приехали через Мелитополь и Джанкой. Поэтому нагрузка на Крымский мост снизилась", - обратил внимание эксперт.Что касается предпочтений туристов, Ромашкин отмечает, что они особо не изменились. Традиционно наибольшей популярностью пользовался Южный берег Крыма, а также восток полуострова.В меньшей степени спросом пользовался Западный Крым, в том числе Евпатория. В Севастополь также ехали реже. Это, по мнению эксперта, произошло по двум причинам: из соображений безопасности и более длинной дороги для автотуристов.Меньше отдыхающих было в этом году в Коктебеле, так как там идет масштабная реконструкция набережной."В следующем году посмотрим, что получилось. Ждем с нетерпением открытия набережной и надеемся, что она будет одной из лучших в Крыму. Коктебель – это культовое место", - говорит о своем любимом месте на полуострове вице-президент АТОР.Что касается цен на отдых, эксперт отмечает, что среднесуточный чек на человека в минувшем сезоне был порядка 3400 рублей. За эти деньги можно было жить либо в хорошем отеле 3 звезды, либо в среднего уровня четырехзвездочном отеле."Массовый рынок ориентируется на сумму в 3 – 4 тысячи рублей в сутки. И основные места размещения в Крыму – это отели 3 звезды. Некоторые туристы выбирают отели 5 звезд, но таких немного", - говорит Сергей Ромашкин.Эксперт прогнозирует, что, при условии успешных оставшихся четырех месяцев, к концу года Крым может выйти на 6,5 миллионов туристов. В прошлом году полуостров посетили порядка 5 миллионов."Это не будет рекордом, но будет хороший среднегодовой результат за последние 10 лет", - отмечает эксперт.Почему турист возвращается в КрымВице-президент АТОР отмечает несколько причин, почему туристы в летнем сезоне-2024 снова вернулись в Крым. Одна из них – экономическая."Экономика поездки – очень важный фактор. Крым все лето был дешевле, чем Краснодарский край, процентов на 10. Например, Анапа резко подняла цены – процентов на 20, в Крыму, по сравнению с 2023 годом, цены выросли максимум на 7-8 процентов", - приводит данные эксперт.Часть туристов, которые хотели сэкономить, имели возможность отдохнуть на полуострове семьей 10 дней на 15 тысяч дешевле, чем на материке. Многих привлекают не такие перегруженные пляжи, как в Краснодарском крае. Помимо этого, давние поклонники Крыма едут сюда, несмотря ни на что, отмечает Ромашкин.Его мнение разделяет и руководитель Гостинично-туристской ассоциации в Крыму, член Общественного совета Валентина Марнопольская.По ее словам, владельцы мест отдыха действительно попали цель с ценовой политикой. Стоимость отдыха была адекватной его условиям. К тому же собственники гостиниц учли, что большинство туристов приезжают на машинах и хотят как можно больше узнать о Крыме, поэтому отдыхающим предоставили возможность брони на сутки.Также, по мнению Валентины Марнопольской, важно было создание информационного поля по общей безопасности отдыха в Крыму. Еще одна причина возвращения туриста – люди сравнили отдых по условиям, климату, экологии, качеству моря в других регионах и поняли, что хотят вернуться на полуостров.В Крыму бархатный сезон продлится до декабря >>"Анализ результатов этого сезона очень полезен для выстраивания динамики продаж на следующий сезон. Важно понимать, что повлияло на увеличение турпотока", - заметила Марнопольская.Эксперт в области туризма Людмила Бабий также называет одной из причин возвращения туриста в Крым ценовую политику отелей. При этом она отмечает, что стоимость питания возросла, но это связано с инфляцией в стране.Кроме того, эксперт подчеркивает, что у Крыма есть свои постоянные туристы. И они едут сюда даже не из-за стоимости отдыха, а прежде всего из-за природы, достопримечательностей, пляжей, атмосферы крымского отдыха, который имеет свою специфику."Крым как высшая каста среди туристических направлений. Здесь и культурно-познавательный туризм, и пешеходный, и пляжный, и гастрономический. Все, что желают различные категории туристов, все представлено в Крыму. И их не останавливает даже возросший трафик на Крымском мосту", - отмечает Людмила Бабий.Эксперт также считает, что сезон в Крыму однозначно состоялся и в этом году он был существенно лучше, чем в прошлом.Читайте также на РИА Новости Крым:Бархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертовМинистр курортов Крыма: каждый второй турист хочет вернуться сюдаКрым вошел в ТОП-5 самых популярных направлений летнего отдыха

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https://crimea.ria.ru/20240827/tseny-na-kurortakh-v-krymu-snizyatsya-chego-zhdat-ot-barkhatnogo-sezona-1139910273.html

https://crimea.ria.ru/20240819/rossiyane-broniruyut-zimu-v-krymu-chto-s-otelyami-i-barkhatnym-sezonom-1139606153.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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