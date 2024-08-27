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В Крыму бархатный сезон продлится до декабря
В Крыму бархатный сезон продлится до декабря - РИА Новости Крым, 27.08.2024
В Крыму бархатный сезон продлится до декабря
В Крыму уровень бронирования отелей на бархатный сезон достиг 65 процентов. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма Республики Сергей... РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T14:31
2024-08-27T14:31
2024-08-27T14:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму уровень бронирования отелей на бархатный сезон достиг 65 процентов. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма Республики Сергей Ганзий.Высокому показателю бронирования способствовала в том числе и глубина бронирования железнодорожных перевозок, добавил Ганзий.По количеству туристов традиционно лидирует Южный берег - порядка 49 процентов всего турпотока приходится на этот район полуострова, отметил министр. Также популярностью гостей пользуется западное побережье Крыма.Уже за лето на поезда в Крым дополнительно добавили 2,6 миллионов билетов, в связи с беспрецедентно высоким спросом на железнодорожные поездки на юг России, сообщили ранее в РЖД.Эксперт в области туризма Людмила Бабий сообщала, что российские туристы с середины лета, за полгода, активно бронируют отели в Крыму на новогодние праздники.Одна из причин купить тур в Крым за несколько месяцев до поездки, по мнению эксперта, это отели, которые могут предложить гостям востребованный набор услуг в холодное время года. Особенно если присутствуют не только красивые виды, но и теплые бассейны и спа-зоны.Читайте также на РИА Новости Крым:Города и поселки ЮБК стали курортами федерального значенияСколько новых отелей будет построено в Крыму – министр курортовВ Крыму открыли новую трассу до Евпатории
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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минкурортов крыма, новости крыма, сергей ганзий, туризм в крыму, отдых в крыму, бархатный сезон в крыму, крым
В Крыму бархатный сезон продлится до декабря
Уровень бронирования в Крыму в бархатный сезон составил 65% - Минкурортов