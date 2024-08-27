Рейтинг@Mail.ru
В Крыму бархатный сезон продлится до декабря - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240827/v-krymu-barkhatnyy-sezon-prodlitsya-do-dekabrya-1139910906.html
В Крыму бархатный сезон продлится до декабря
В Крыму бархатный сезон продлится до декабря - РИА Новости Крым, 27.08.2024
В Крыму бархатный сезон продлится до декабря
В Крыму уровень бронирования отелей на бархатный сезон достиг 65 процентов. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма Республики Сергей... РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T14:31
2024-08-27T14:31
минкурортов крыма
новости крыма
сергей ганзий
туризм в крыму
отдых в крыму
бархатный сезон в крыму
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/05/1139367310_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8e1ddec1ec0a0a1ff77e9419417c2bb6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму уровень бронирования отелей на бархатный сезон достиг 65 процентов. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма Республики Сергей Ганзий.Высокому показателю бронирования способствовала в том числе и глубина бронирования железнодорожных перевозок, добавил Ганзий.По количеству туристов традиционно лидирует Южный берег - порядка 49 процентов всего турпотока приходится на этот район полуострова, отметил министр. Также популярностью гостей пользуется западное побережье Крыма.Уже за лето на поезда в Крым дополнительно добавили 2,6 миллионов билетов, в связи с беспрецедентно высоким спросом на железнодорожные поездки на юг России, сообщили ранее в РЖД.Эксперт в области туризма Людмила Бабий сообщала, что российские туристы с середины лета, за полгода, активно бронируют отели в Крыму на новогодние праздники.Одна из причин купить тур в Крым за несколько месяцев до поездки, по мнению эксперта, это отели, которые могут предложить гостям востребованный набор услуг в холодное время года. Особенно если присутствуют не только красивые виды, но и теплые бассейны и спа-зоны.Читайте также на РИА Новости Крым:Города и поселки ЮБК стали курортами федерального значенияСколько новых отелей будет построено в Крыму – министр курортовВ Крыму открыли новую трассу до Евпатории
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/05/1139367310_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fa605b1114e8ab44f15efa1bfc06a2d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минкурортов крыма, новости крыма, сергей ганзий, туризм в крыму, отдых в крыму, бархатный сезон в крыму, крым
В Крыму бархатный сезон продлится до декабря

Уровень бронирования в Крыму в бархатный сезон составил 65% - Минкурортов

14:31 27.08.2024
 
© РИА Новости КрымКазантип
Казантип - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму уровень бронирования отелей на бархатный сезон достиг 65 процентов. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма Республики Сергей Ганзий.
"Отдых в бархатный сезон активно пользуется спросом жителей Российской Федерации, уровень бронирования составляет порядка 65%, глубина бронирования достигает декабря", - уточнил министр.
Высокому показателю бронирования способствовала в том числе и глубина бронирования железнодорожных перевозок, добавил Ганзий.
По количеству туристов традиционно лидирует Южный берег - порядка 49 процентов всего турпотока приходится на этот район полуострова, отметил министр. Также популярностью гостей пользуется западное побережье Крыма.
Уже за лето на поезда в Крым дополнительно добавили 2,6 миллионов билетов, в связи с беспрецедентно высоким спросом на железнодорожные поездки на юг России, сообщили ранее в РЖД.
Эксперт в области туризма Людмила Бабий сообщала, что российские туристы с середины лета, за полгода, активно бронируют отели в Крыму на новогодние праздники.
Одна из причин купить тур в Крым за несколько месяцев до поездки, по мнению эксперта, это отели, которые могут предложить гостям востребованный набор услуг в холодное время года. Особенно если присутствуют не только красивые виды, но и теплые бассейны и спа-зоны.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Города и поселки ЮБК стали курортами федерального значения
Сколько новых отелей будет построено в Крыму – министр курортов
В Крыму открыли новую трассу до Евпатории
 
Минкурортов КрымаНовости КрымаСергей ГанзийТуризм в КрымуОтдых в КрымуБархатный сезон в КрымуКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:01Когда перекроют "горбатый" мост в Симферополе
15:55Дешевая капуста и дорогие помидоры: обзор цен на продукты в Симферополе
15:43На Крым идут грозы с градом и шквал - объявлено штормовое предупреждение
15:34ФАС возбудила дела на мобильных операторов за плату в Крыму
15:29В Курской области возникла опасность ядерного инцидента - Гросси
15:08Ароматные и румяные: в Крыму начали сбор яблок
14:52Роспотребнадзор в Крыму отобрал пробы воздуха после масштабного пожара
14:46Дрон ВСУ атаковал машину с семьей в Запорожской области - погиб ребенок
14:44Почти 7 тысяч солдат и более 70 танков: потери ВСУ в Курской области
14:38Пожар в пятиэтажном доме в Феодосии - эвакуировали 40 человек
14:37В Курской области отразили 11 атак украинских боевиков
14:31В Крыму бархатный сезон продлится до декабря
14:21"Игра с огнем": Лавров ­оценил дискуссию об ударах Storm Shadow по России
14:07Интеллектуальную транспортную систему создадут в Крыму
13:57Запад организует теракты против морской инфраструктуры РФ – Патрушев
13:44Школьные линейки на День знаний в Крыму пройдут в помещениях
13:41Доктрина применения Россией ядерного оружия уточняется - Лавров
13:08ВСУ за сутки потеряли более 2100 боевиков в зоне спецоперации
12:45В Крыму с начала 2024 года национализировали более 300 объектов
12:18Российские войска освободили Орловку в Донбассе
Лента новостейМолния