В Крыму открыли новую трассу до Евпатории
В Крыму торжественно открыли движение по новой трассе Симферополь - Евпатория - Мирный
12:00 20.08.2024 (обновлено: 12:07 20.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Крыму открыли движение по трассе Симферополь - Евпатория - Мирный, протяженность второй очереди составляет 61,2 километра. В торжественной обстановке красную ленточку перерезал глава Республики Крым Сергей Аксенов, после чего, по традиции, по новой дороге проехала колонна строительной техники.
"Благодаря этой дороге мы уйдем от пробок, у нас стандартно каждое лето в районе города Саки собиралась большая пробка. Сейчас мы уйдем от этой ситуации", - сказал Аксенов.
Эта дорога первой технической категории. Она включает 17 развязок, включая восемь двухуровневых проездов для пропуска сельскохозяйственной техники. Средняя расчетная скорость движения по новой трассе - 100 км/ч, сказал генеральный директор АО "ВАД" Валерий Абрамов.
"Дорога четырехполосная на протяжении 55 километров, и около пяти - двухполосная. Она позволяет значительно сократить время в пути. Мы сейчас от Симферополя до Евпатории доезжаем за 25 минут", - сказал он.
Дорога начинается от трассы "Таврида" в районе старого терминала аэропорта Симферополя и идет до трассы на Мирный в обход города Саки и озера Сасык-Сиваш. Первый этап трассы протяженностью 25 километров открыли в конце 2021 года. Новый маршрут позволит значительно сократить время пути и разгрузить дорожную инфраструктуру Сак и Евпатории от транзитного движения. Стоимость строительства составила более 48 миллиардов рублей.
В ближайшие несколько лет в Крыму реализуются несколько крупных амбициозных дорожных объектов. В 2025 году будут завершены работы по строительству 2-го этапа южно-восточного обхода г.Симферополя (трасса Донское−Перевальное), в 2026 году будет построена дорога в объезд МДЦ "Артек" и завершены работы по обустройству инженерной защиты дороги Бахчисарай-Ялта. В 2027 году будут завершены работы по строительству обхода Алушты через с. Изобильное и автомобильной дороги Льговка-Грушевка-Судак.
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