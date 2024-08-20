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В Крыму открыли новую трассу до Евпатории - РИА Новости Крым, 20.08.2024
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В Крыму открыли новую трассу до Евпатории
В Крыму открыли новую трассу до Евпатории - РИА Новости Крым, 20.08.2024
В Крыму открыли новую трассу до Евпатории
В Крыму открыли движение по трассе Симферополь - Евпатория - Мирный, протяженность второй очереди составляет 61,2 километра. В торжественной обстановке красную... РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T12:00
2024-08-20T12:07
ремонт и строительство дорог в крыму
дороги крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Крыму открыли движение по трассе Симферополь - Евпатория - Мирный, протяженность второй очереди составляет 61,2 километра. В торжественной обстановке красную ленточку перерезал глава Республики Крым Сергей Аксенов, после чего, по традиции, по новой дороге проехала колонна строительной техники. Эта дорога первой технической категории. Она включает 17 развязок, включая восемь двухуровневых проездов для пропуска сельскохозяйственной техники. Средняя расчетная скорость движения по новой трассе - 100 км/ч, сказал генеральный директор АО "ВАД" Валерий Абрамов. Дорога начинается от трассы "Таврида" в районе старого терминала аэропорта Симферополя и идет до трассы на Мирный в обход города Саки и озера Сасык-Сиваш. Первый этап трассы протяженностью 25 километров открыли в конце 2021 года. Новый маршрут позволит значительно сократить время пути и разгрузить дорожную инфраструктуру Сак и Евпатории от транзитного движения. Стоимость строительства составила более 48 миллиардов рублей.В ближайшие несколько лет в Крыму реализуются несколько крупных амбициозных дорожных объектов. В 2025 году будут завершены работы по строительству 2-го этапа южно-восточного обхода г.Симферополя (трасса Донское−Перевальное), в 2026 году будет построена дорога в объезд МДЦ "Артек" и завершены работы по обустройству инженерной защиты дороги Бахчисарай-Ялта. В 2027 году будут завершены работы по строительству обхода Алушты через с. Изобильное и автомобильной дороги Льговка-Грушевка-Судак. Читайте также на РИА Новости Крым:Трассу "Таврида" соединят с курортами на востоке Крыма120 дорог и три моста отремонтируют в Севастополе за годСколько денег получит Крым на ремонт дорог в ближайшие три года
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ремонт и строительство дорог в крыму, дороги крыма, сергей аксенов, новости крыма, крым, инфраструктура, ао "вад", видео, симферополь, евпатория, логистика
В Крыму открыли новую трассу до Евпатории

В Крыму торжественно открыли движение по новой трассе Симферополь - Евпатория - Мирный

12:00 20.08.2024 (обновлено: 12:07 20.08.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Крыму открыли движение по трассе Симферополь - Евпатория - Мирный, протяженность второй очереди составляет 61,2 километра. В торжественной обстановке красную ленточку перерезал глава Республики Крым Сергей Аксенов, после чего, по традиции, по новой дороге проехала колонна строительной техники.
"Благодаря этой дороге мы уйдем от пробок, у нас стандартно каждое лето в районе города Саки собиралась большая пробка. Сейчас мы уйдем от этой ситуации", - сказал Аксенов.
Эта дорога первой технической категории. Она включает 17 развязок, включая восемь двухуровневых проездов для пропуска сельскохозяйственной техники. Средняя расчетная скорость движения по новой трассе - 100 км/ч, сказал генеральный директор АО "ВАД" Валерий Абрамов.

"Дорога четырехполосная на протяжении 55 километров, и около пяти - двухполосная. Она позволяет значительно сократить время в пути. Мы сейчас от Симферополя до Евпатории доезжаем за 25 минут", - сказал он.

Дорога начинается от трассы "Таврида" в районе старого терминала аэропорта Симферополя и идет до трассы на Мирный в обход города Саки и озера Сасык-Сиваш. Первый этап трассы протяженностью 25 километров открыли в конце 2021 года. Новый маршрут позволит значительно сократить время пути и разгрузить дорожную инфраструктуру Сак и Евпатории от транзитного движения. Стоимость строительства составила более 48 миллиардов рублей.
В ближайшие несколько лет в Крыму реализуются несколько крупных амбициозных дорожных объектов. В 2025 году будут завершены работы по строительству 2-го этапа южно-восточного обхода г.Симферополя (трасса Донское−Перевальное), в 2026 году будет построена дорога в объезд МДЦ "Артек" и завершены работы по обустройству инженерной защиты дороги Бахчисарай-Ялта. В 2027 году будут завершены работы по строительству обхода Алушты через с. Изобильное и автомобильной дороги Льговка-Грушевка-Судак.
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Ситуация на дорогах КрымаРемонт и строительство дорог в КрымуДороги КрымаСергей АксеновНовости КрымаКрымИнфраструктураАО "ВАД"СимферопольЕвпаторияЛогистика
 
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