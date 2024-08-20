https://crimea.ria.ru/20240820/v-krymu-otkryli-novuyu-trassu-do-evpatorii-1139733142.html

В Крыму открыли новую трассу до Евпатории

В Крыму открыли новую трассу до Евпатории - РИА Новости Крым, 20.08.2024

В Крыму открыли новую трассу до Евпатории

В Крыму открыли движение по трассе Симферополь - Евпатория - Мирный, протяженность второй очереди составляет 61,2 километра. В торжественной обстановке красную... РИА Новости Крым, 20.08.2024

2024-08-20T12:00

2024-08-20T12:00

2024-08-20T12:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Крыму открыли движение по трассе Симферополь - Евпатория - Мирный, протяженность второй очереди составляет 61,2 километра. В торжественной обстановке красную ленточку перерезал глава Республики Крым Сергей Аксенов, после чего, по традиции, по новой дороге проехала колонна строительной техники. Эта дорога первой технической категории. Она включает 17 развязок, включая восемь двухуровневых проездов для пропуска сельскохозяйственной техники. Средняя расчетная скорость движения по новой трассе - 100 км/ч, сказал генеральный директор АО "ВАД" Валерий Абрамов. Дорога начинается от трассы "Таврида" в районе старого терминала аэропорта Симферополя и идет до трассы на Мирный в обход города Саки и озера Сасык-Сиваш. Первый этап трассы протяженностью 25 километров открыли в конце 2021 года. Новый маршрут позволит значительно сократить время пути и разгрузить дорожную инфраструктуру Сак и Евпатории от транзитного движения. Стоимость строительства составила более 48 миллиардов рублей.В ближайшие несколько лет в Крыму реализуются несколько крупных амбициозных дорожных объектов. В 2025 году будут завершены работы по строительству 2-го этапа южно-восточного обхода г.Симферополя (трасса Донское−Перевальное), в 2026 году будет построена дорога в объезд МДЦ "Артек" и завершены работы по обустройству инженерной защиты дороги Бахчисарай-Ялта. В 2027 году будут завершены работы по строительству обхода Алушты через с. Изобильное и автомобильной дороги Льговка-Грушевка-Судак. Читайте также на РИА Новости Крым:Трассу "Таврида" соединят с курортами на востоке Крыма120 дорог и три моста отремонтируют в Севастополе за годСколько денег получит Крым на ремонт дорог в ближайшие три года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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