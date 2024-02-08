Как идет строительство новой объездной в обход Алушты
В Крыму компенсируют вырубленные при строительстве дороги в обход Алушты деревья – власти
© РИА Новости КрымСтроительство дороги в обход Симферополя в районе Мазанки
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Строительство новой объездной дороги в обход Алушты находится на этапе подготовки площадки, вырубленные в ходе работ деревья компенсируют новыми высадками. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.
"Строительство дороги находится на подготовительном этапе. Сейчас идет вырубка леса, там, где будет развязка в районе съезда на село Изобильное. В любом случае компенсационные мероприятия, связанные с восстановлением лесных насаждений, будут проведены. Какая площадь леса будет вырублена, такую же площадь мы восстановим на новом месте по согласованию с министерством экологии и природных ресурсов. Эти мероприятия включены в проект", - сказал Лукашенко.
Четырехполосную объездную дорогу в обход Алушты протяженностью около 8 км планируется построить к концу 2026 года. Из-за горного рельефа местности предусмотрено сооружение удерживающих подпорных стен, а также строительство двух транспортных развязок в разных уровнях и девяти искусственных сооружений – моста через реку Улу-Узень, двух путепроводов, виадука длиной более 178 метров и пяти путепроводов тоннельного типа. Стоимость строительства объекта – более 22,4 млрд рублей.
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