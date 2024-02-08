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Как идет строительство новой объездной в обход Алушты

Как идет строительство новой объездной в обход Алушты - РИА Новости Крым, 08.02.2024

Как идет строительство новой объездной в обход Алушты

Строительство новой объездной дороги в обход Алушты находится на этапе подготовки площадки, вырубленные в ходе работ деревья компенсируют новыми высадками. Об... РИА Новости Крым, 08.02.2024

2024-02-08T11:09

2024-02-08T11:09

2024-02-08T11:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Строительство новой объездной дороги в обход Алушты находится на этапе подготовки площадки, вырубленные в ходе работ деревья компенсируют новыми высадками. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.Четырехполосную объездную дорогу в обход Алушты протяженностью около 8 км планируется построить к концу 2026 года. Из-за горного рельефа местности предусмотрено сооружение удерживающих подпорных стен, а также строительство двух транспортных развязок в разных уровнях и девяти искусственных сооружений – моста через реку Улу-Узень, двух путепроводов, виадука длиной более 178 метров и пяти путепроводов тоннельного типа. Стоимость строительства объекта – более 22,4 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:"Горбатый" мост в Симферополе полностью закроют для проезда на полгодаВ Крыму рассказали о готовности новой трассы из Симферополя в ЕвпаториюКрыму выделили еще более 70 млн рублей на дороги

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай лукашенко, строительство, дороги крыма, крым, минтранс крыма, алушта