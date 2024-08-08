https://crimea.ria.ru/20240808/rost-sprosa-na-zhd-poezdki-v-krym--za-leto-dobavleno-26-mln-biletov-1139466060.html

Рост спроса на ж/д поездки в Крым – за лето добавлено 2,6 млн билетов

Рост спроса на ж/д поездки в Крым – за лето добавлено 2,6 млн билетов - РИА Новости Крым, 08.08.2024

Рост спроса на ж/д поездки в Крым – за лето добавлено 2,6 млн билетов

В связи с беспрецедентно высоким спросом на железнодорожные поездки на юг России летом перевозчики увеличили число билетов, в частности на поезда в Крым... РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T20:08

2024-08-08T20:08

2024-08-08T20:08

поезд

гранд сервис экспресс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В связи с беспрецедентно высоким спросом на железнодорожные поездки на юг России летом перевозчики увеличили число билетов, в частности на поезда в Крым предложено дополнительно более 2,5 миллиона мест. Об этом сообщает пресс-служба компании РЖД.Южная транспортная прокуратура ранее начала проверку информации об удорожании и нехватке билетов на поезда дальнего следования, отправляющиеся с Черноморского побережья.Спрос на южное направление в компании называют беспрецедентно высоким: с мая по июль ФПК уже перевезла более 6,3 млн пассажиров, что почти на 4% больше прошлогодней цифры. "Гранд Экспресс Сервис" перевез 1,7 млн пассажиров в Крым – рост на 15% ."За первую неделю августа поездами ФПК в сообщении с Югом России перевезено более 600 тыс. пассажиров, "ГСЭ" – 159 тысяч пассажиров. В сообщении с курортами Юга России РЖД назначено наибольшее число поездов с максимально возможным количеством вагонов – 164 пары, включая поезда в Крым. За летний сезон они сделают более 36 тысяч рейсов", – добавили в компании.В связи с высоким спросом пассажирам советуют планировать поездки заранее, покупать билеты в момент открытия продажи на дату отправления поезда. Если прямых билетов не осталось, стоит рассмотреть возможность поездки с пересадками. Также можно оставить заявку в "Лист ожидания", который позволяет отслеживать появление билетов. С момента запуска сервиса 28 июня с его помощью приобретено более 67 тысяч билетов, за первые 8 дней августа – более 19 тысяч билетов, уточнили в пресс-службе.Читайте также на РИА Новости Крым:По Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажировПочти 3 млн пассажиров планируется перевезти в Крым поездами за летоПутин поручил обеспечить устойчивым мобильным интернетом железные дороги

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд, гранд сервис экспресс, российские железные дороги (ржд), новости, железная дорога, новости крыма, крым, логистика