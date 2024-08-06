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Путин поручил обеспечить устойчивым мобильным интернетом железные дороги - РИА Новости Крым, 06.08.2024
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Путин поручил обеспечить устойчивым мобильным интернетом железные дороги
Путин поручил обеспечить устойчивым мобильным интернетом железные дороги - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Путин поручил обеспечить устойчивым мобильным интернетом железные дороги
Президент России Владимир Путин поручил правительству России обеспечить устойчивую мобильную связь и доступ к интернету на федеральных автотрассах и... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T12:48
2024-08-06T12:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству России обеспечить устойчивую мобильную связь и доступ к интернету на федеральных автотрассах и железнодорожных путях. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития.Кроме того, российский лидер поручил кабмину рассмотреть возможность предоставления операторам связи льготных кредитов на модернизацию и увеличение мощности мобильных сетей связи LTE четвертого поколения и создание сетей связи стандарта 5G пятого поколения в городах с населением более одного миллиона человек, а также в столицах субъектов РФ.Вместе с тем правительству предписано проработать дальнейшее развитие группировки космических аппаратов в целях обеспечения связи и телерадиовещания в стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Мобильная связь в Крыму и на материке: где дешевлеФАС предупредила трех операторов связи из-за дополнительной платы в КрымуИсследование: мужчины тратят на связь больше женщин
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владимир путин (политик), новости, интернет, телефон, мобильная связь, железная дорога, россия, госсовет рф
Путин поручил обеспечить устойчивым мобильным интернетом железные дороги

Путин поручил обеспечить устойчивую сотовую связь на федеральных трассах и ж/д путях

12:48 06.08.2024
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству России обеспечить устойчивую мобильную связь и доступ к интернету на федеральных автотрассах и железнодорожных путях. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития.

"Правительству РФ <…> рассмотреть вопросы: обеспечения устойчивой связи и высокоскоростного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в малочисленных и приграничных населенных пунктах, удаленных районах и на территориях с массовым проживанием населения, а также на федеральных автомобильных дорогах и железнодорожных путях общего назначения", – говорится в документе.

Кроме того, российский лидер поручил кабмину рассмотреть возможность предоставления операторам связи льготных кредитов на модернизацию и увеличение мощности мобильных сетей связи LTE четвертого поколения и создание сетей связи стандарта 5G пятого поколения в городах с населением более одного миллиона человек, а также в столицах субъектов РФ.
Вместе с тем правительству предписано проработать дальнейшее развитие группировки космических аппаратов в целях обеспечения связи и телерадиовещания в стране.
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Владимир Путин (политик)НовостиИнтернетТелефонМобильная связьЖелезная дорогаРоссияГоссовет РФ
 
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