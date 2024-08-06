https://crimea.ria.ru/20240806/putin-poruchil-obespechit-ustoychivym-mobilnym-internetom-zheleznye-dorogi-1139394506.html

Путин поручил обеспечить устойчивым мобильным интернетом железные дороги

Путин поручил обеспечить устойчивым мобильным интернетом железные дороги - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Путин поручил обеспечить устойчивым мобильным интернетом железные дороги

Президент России Владимир Путин поручил правительству России обеспечить устойчивую мобильную связь и доступ к интернету на федеральных автотрассах и... РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T12:48

2024-08-06T12:48

2024-08-06T12:48

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству России обеспечить устойчивую мобильную связь и доступ к интернету на федеральных автотрассах и железнодорожных путях. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития.Кроме того, российский лидер поручил кабмину рассмотреть возможность предоставления операторам связи льготных кредитов на модернизацию и увеличение мощности мобильных сетей связи LTE четвертого поколения и создание сетей связи стандарта 5G пятого поколения в городах с населением более одного миллиона человек, а также в столицах субъектов РФ.Вместе с тем правительству предписано проработать дальнейшее развитие группировки космических аппаратов в целях обеспечения связи и телерадиовещания в стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Мобильная связь в Крыму и на материке: где дешевлеФАС предупредила трех операторов связи из-за дополнительной платы в КрымуИсследование: мужчины тратят на связь больше женщин

россия

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2024

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владимир путин (политик), новости, интернет, телефон, мобильная связь, железная дорога, россия, госсовет рф