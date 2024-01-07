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Исследование: мужчины тратят на связь больше женщин - РИА Новости Крым, 07.01.2024
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Исследование: мужчины тратят на связь больше женщин
Исследование: мужчины тратят на связь больше женщин - РИА Новости Крым, 07.01.2024
Исследование: мужчины тратят на связь больше женщин
Мужчины в России тратят на связь и домашний интернет больше, чем женщины. Такие данные содержатся в результатах исследований одного из российских банков,... РИА Новости Крым, 07.01.2024
2024-01-07T20:44
2024-01-07T20:44
психология
экономика
общество
россия
интернет
мобильная связь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Мужчины в России тратят на связь и домашний интернет больше, чем женщины. Такие данные содержатся в результатах исследований одного из российских банков, передает РИА Новости. "Средняя сумма платежа за услуги сотовых операторов в 2023 году у мужчин – 719 рублей, а у женщин заметно ниже – 554 рубля", - говорится в исследовании на основе анализа платежей в мобильном банке. При этом средний "мужской" чек за домашний интернет оказался также выше – 738 рублей против "женского" в 682 рубля. Аналитики также пришли к неожиданному выводу, что самая высокая средняя плата за домашний интернет в мобильном банке в 2023 году у россиян в возрасте от 51 года до 60 лет, их средний чек - 765 рублей. На втором месте клиенты в возрасте от 41 года 50 лет со средним чеком 726 рублей. Представители самого молодого поколения - младше 21 года - оплачивают интернет в среднем на сумму 697 рублей. Самый маленький средний чек - 667 рублей - оказался у клиентов в возрасте от 21 года до 40 лет.Читайте также: Учиться, играя: лучшие настолки для всей семьи от эксперта"Елки в помощь": врач-психиатр дал советы на новогодние праздникиЧто порадует подростка на Новый год
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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психология, экономика, общество, россия, интернет, мобильная связь
Исследование: мужчины тратят на связь больше женщин

Исследование оценило мужские и женские траты на интернет и связь

20:44 07.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта. Ранняя весна
Алушта. Ранняя весна - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Мужчины в России тратят на связь и домашний интернет больше, чем женщины. Такие данные содержатся в результатах исследований одного из российских банков, передает РИА Новости.
"Средняя сумма платежа за услуги сотовых операторов в 2023 году у мужчин – 719 рублей, а у женщин заметно ниже – 554 рубля", - говорится в исследовании на основе анализа платежей в мобильном банке.
При этом средний "мужской" чек за домашний интернет оказался также выше – 738 рублей против "женского" в 682 рубля.
Аналитики также пришли к неожиданному выводу, что самая высокая средняя плата за домашний интернет в мобильном банке в 2023 году у россиян в возрасте от 51 года до 60 лет, их средний чек - 765 рублей. На втором месте клиенты в возрасте от 41 года 50 лет со средним чеком 726 рублей. Представители самого молодого поколения - младше 21 года - оплачивают интернет в среднем на сумму 697 рублей. Самый маленький средний чек - 667 рублей - оказался у клиентов в возрасте от 21 года до 40 лет.
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