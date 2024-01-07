https://crimea.ria.ru/20240107/issledovanie-muzhchiny-tratyat-na-svyaz-bolshe-zhenschin--1134031422.html

Исследование: мужчины тратят на связь больше женщин

Исследование: мужчины тратят на связь больше женщин - РИА Новости Крым, 07.01.2024

Исследование: мужчины тратят на связь больше женщин

Мужчины в России тратят на связь и домашний интернет больше, чем женщины. Такие данные содержатся в результатах исследований одного из российских банков,... РИА Новости Крым, 07.01.2024

2024-01-07T20:44

2024-01-07T20:44

2024-01-07T20:44

психология

экономика

общество

россия

интернет

мобильная связь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127843339_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ad7c73771f4244d9e6be003dd6b4663b.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Мужчины в России тратят на связь и домашний интернет больше, чем женщины. Такие данные содержатся в результатах исследований одного из российских банков, передает РИА Новости. "Средняя сумма платежа за услуги сотовых операторов в 2023 году у мужчин – 719 рублей, а у женщин заметно ниже – 554 рубля", - говорится в исследовании на основе анализа платежей в мобильном банке. При этом средний "мужской" чек за домашний интернет оказался также выше – 738 рублей против "женского" в 682 рубля. Аналитики также пришли к неожиданному выводу, что самая высокая средняя плата за домашний интернет в мобильном банке в 2023 году у россиян в возрасте от 51 года до 60 лет, их средний чек - 765 рублей. На втором месте клиенты в возрасте от 41 года 50 лет со средним чеком 726 рублей. Представители самого молодого поколения - младше 21 года - оплачивают интернет в среднем на сумму 697 рублей. Самый маленький средний чек - 667 рублей - оказался у клиентов в возрасте от 21 года до 40 лет.Читайте также: Учиться, играя: лучшие настолки для всей семьи от эксперта"Елки в помощь": врач-психиатр дал советы на новогодние праздникиЧто порадует подростка на Новый год

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психология, экономика, общество, россия, интернет, мобильная связь