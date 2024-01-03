https://crimea.ria.ru/20240103/chto-nasha-zhizn---igra-kak-provesti-prazdniki-vsey-seme-1126217069.html

Учиться, играя: лучшие настолки для всей семьи от эксперта

Учиться, играя: лучшие настолки для всей семьи от эксперта - РИА Новости Крым, 03.01.2024

Учиться, играя: лучшие настолки для всей семьи от эксперта

Новогодние и рождественские праздники – время побыть всем вместе. Можно смотреть телевизор, бесконечно есть, вместе гулять. А можно вспомнить "прошлый век" и... РИА Новости Крым, 03.01.2024

2024-01-03T08:44

2024-01-03T08:44

2024-01-03T08:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Новогодние и рождественские праздники – время побыть всем вместе. Можно смотреть телевизор, бесконечно есть, вместе гулять. А можно вспомнить "прошлый век" и сыграть в старые добрые настольные игры. Лото и карты, "Джанга" и "Монополия", "Мафия" и "Крокодил" – на любой вкус и возраст. В общем, для всей семьи.О том, какие игры самые модные, какие – самые интересные, говорим с тем, кто в настольных играх, что называется, съел собаку – Владиславом Попковым. Он – держатель клуба в Симферополе, очень увлеченный человек. И сыграл в своей жизни в сотни различных настольных игр. Ему есть, что с чем сравнить.Время семейное– Владислав, Вы сами с чего начинали?– В детстве родители со мной не играли, я вырос в 90-е, им надо было зарабатывать. Были, конечно, какие-то настольные игры, но заинтересовались мы этим чуть позже, наверное, где-то в середине 2000-х. Собрались с ребятами, заняться было нечем, нужны были какие-то интеллектуальные развлечения. Нашли в магазинах пару игр – "Колонизаторы", "Цитадель". Собрались, попробовали, начали играть, понравилось. Потом стали организовывать свои мероприятия, собирать ребят, кому интересно.Существует целое сообщество. Такие люди считают себя членами элитарного закрытого клуба. В американской культуре это называется термином "гик". Есть еще несколько различных терминов – "двибы", "дорки"… Они все отличаются по тому, насколько они социализированы и насколько они интеллектуально развиты. Гики – это что-то вроде верхушки этого айсберга, очень увлеченные и интеллектуально развитые люди. В больших городах – в Москве, в Питере – на игры много народу собирается, большие игротеки проводят. Мы в Крыму тоже пытаемся продвигать, у нас проходит такое мероприятие – слет любителей: снимаем пансионат на человек сто, собираемся там и три дня играем.– То есть фактически игровая зона в Крыму есть в виде вас?– Получается, что есть.– Если мы говорим об играх для всей семьи, ведь новогодние праздники как раз семейное время, то что это за игры?– Начнем с самого начала. Есть игры салонные, типа "Мафии", "Экивоков", "Имаджинаруима". Это игры для большой компании. А есть игры для человек восьми. Это что-то типа "Коды имен" – очень популярная игра, на коробке написано, что в прошлом году продано 8 млн экземпляров. Есть еще стратегические игры: бывают экономические стратегии, военные, стратегии цивилизаций... Это игры для опытных игроков, там детям делать нечего.Интересно, что современные настольные игры — это всегда тематика. Если старые, классические игры, типа крестиков-нолики, го, абстрактны, то современные настольные игры покупатель встречает по обложечке.– Кроме тематики, вероятно, игры различаются по времени их проведения. Для каких-то, наверное, нужен в квартире отдельный большой стол, и не все себе это могут позволить…– Самая большая по времени партия, гласит статистика игр, около шести дней. Это игра на тему африканской компании в Первой мировой войне. Но что касается времени партии, то обычно семейная игра длится от 45 минут до полутора часов – это оптимально, так как ни у кого сейчас времени много нет. И еще важно, чтобы она была легкая и понятная для всех.Отечественные игровые разработки– А есть ли игры, когда взрослый человек играет один, сам с собой? Существуют ли игры, придуманные для одного?– Огромное количество. И как только пришел ковид, эта тенденция стала захлестывать практически все игры, которые выходили во времена пандемии. На всех коробочках стали писать – "для 1-4 человек", тогда как ранее – "для 2-6". И в коробку стали добавлять набор карточек, которые пытались имитировать действия другого игрока. И поэтому уже сейчас правилом хорошего тона в стратегических играх является наличие соло-режима. Но я не сторонник этого. Настольные игры – это, прежде всего, живое общение.– У нас в основном продают переводы западных игр?– Да, большинство игр – это локализация западных. Международный рынок очень развит. Каждый год проходит несколько крупных выставок, на каждой из этих выставок показывают тысячи новинок. А на русском языке из этих тысяч, условно говоря, издается 100. Но существуют классные отечественные игры. За последние пару лет отечественный рынок очень сильно подтянулся, издатели проводят конкурсы, российские разработки выпускаются за границей на нескольких языках. Из последних русских хитов – "Кубическая рыбалка". Или, например, есть игра "Индустрия", где мы развиваем наше российское промышленное производство во времена начала 20 века. Эта игра переведена на 10 языков. Там на карточках изображены здания, которые реально можно увидеть в Москве. И это приятно и прикольно.Психология игры– Что вы посоветуете людям, особенно детям, которые начинают обижаться на то, что они проигрывают. Как у них не отбить охоту играть?– Это часть игры – уметь правильно проигрывать. Потому что игры прежде всего развивают навыки социализации, мышления. Даже если там нет какой-то стратегии, все равно сели за столом, поговорили, и ты уже получил какой-то навык, даже взрослый человек научился разговаривать с ребенком. Но, если у вас есть такое чадо, которое склонно к обидчивости, то существуют так называемые кооперативные игры. Это игры, где люди совместно играют против игры. Например, игра "Запретный остров". Там ничего нет запретного, просто по легенде высаживаемся экспедицией на остров, который начинает тонуть. И пока он не утонул, мы вместе действуем как группа, Таких кооперативных игр достаточно много, это целый жанр.– Чтобы дети не уставали, чтобы не надоедало им?– Для маленьких детей есть отдельные игры. Как правило, это игры на внимание, на реакцию, на тренировку памяти типа "Добля", "Барабашки", "Гонки цыплят". Ребенок отлично запоминает, а взрослый в этих играх, что интересно, может "тупить" очень долго.Считаю, что первая игра должна родителями быть подобрана очень правильно. Это – первое впечатление ребенка. Если ему пытаются втюхать что-то слишком простое, что ему не интересно, или что-то, что его не зацепит в визуальном плане, в плане процесса, то это может-быть его последнее знакомство с настольными играми.Дома у нас, как только есть время, мы собираемся и играем. Сейчас, например, мы проходим фэнтези-приключение, где рейнджеры защищают волшебную страну. И мои дети читают, считают, размышляют, общаются с папой в конце концов, а не только залипают в телефоне.В игре дети начинают думать, планировать заранее, становятся более собранными. Но вопрос в том, что ребенок сам не будет играть, с ним должны играть взрослые. И если взрослые просто кинут ребенка с игрой один на один – "на, мы тебе купили", то ничего хорошего из этого не получится. Надо сесть, поиграть, объяснить.Топ-3 игр от Владислава Попкова:– Для семейного досуга: "Каркассон" "Мачи Каро" "Большая бродилка".– Для взрослой компании до 8 человек: "Алиас", "Башня", "Кодовые имена",– Для романтических пар очень хороша игра "Для тебя".

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2024

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

авторы, общество, совет эксперта, психология, новый год 2024, семья