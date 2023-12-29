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Что порадует подростка на Новый год - РИА Новости Крым, 29.12.2023
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Что порадует подростка на Новый год
Что порадует подростка на Новый год - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Что порадует подростка на Новый год
Многие сегодняшние подростки желают получить в подарок мобильный телефон, желательно из новинок и определенного бренда, или какой-то другой модный гаджет. Не... РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T21:31
2023-12-29T21:31
общество
совет эксперта
новый год 2024
наука и технологии
подарки
дети
эксклюзивы риа новости крым
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Многие сегодняшние подростки желают получить в подарок мобильный телефон, желательно из новинок и определенного бренда, или какой-то другой модный гаджет. Не все родители готовы финансово справиться с такими запросами, а некоторые принципиально не хотят. В каком случае новогодним сюрпризом должен стать именно гаджет, а когда ему можно и нужно выбрать достойную альтернативу? И как вообще подходить к выбору подарка подростку? С этими вопросами РИА Новости Крым помогала разобраться психолог и арт-терапевт Виктория Мартюшева. По словам Виктории, само по себе желание определенного подарка говорит о мечте или, как минимум, о потребности. Это касается любого человека, и подростки не исключение. Только, в отличие от взрослых, им в этот непростой период жизни бывает сложно понять себя. Сами они при этом могут быть абсолютно уверены, что уже во всем разобрались и знают, чего хотят. Задача родителей – проявить чуткость и терпение, прислушаться и понять, в чем суть стремлений.&lt;&lt; Легко ли быть молодым: а вы знаете язык подростков? Пройти тест &gt;&gt;В частности, далеко не всегда подросток желает гаджет ради гаджета: он желает то, что за ним стоит, что этот гаджет ему может дать, говорит психолог.При этом важно показать, что вы относитесь к потребностям подростка с пониманием и уважением – такой подход поможет сблизиться в отношениях с взрослеющим ребенком, а сам он будет вам за это признателен, добавляет Мартюшева.В зависимости от того, что его интересует, родители смогут очертить для себя круг возможностей удовлетворить потребности подростка. Вариантом альтернативного подарка может стать книга, скейт, коньки или ролики, косметика, билет на литературный вечер, сертификат на фотосессию или на курс для начинающих блогеров "Как строить свой личный бренд", спортивный инвентарь или туристическое снаряжение для будущих походов, краски или билет на мастер-класс.И добавляет: если ребенку для конкретных целей нужен именно гаджет, значит, пусть будет гаджет."Подростки – вчерашние дети, и тоже ждут чуда и подарков, тем более на Новый год. А чудо связано с мечтой. Если ваш подарок приблизит взрослеющего ребенка к его мечте – это будет чудом, настоящим новогодним волшебством".
https://crimea.ria.ru/20211221/mozhno-li-darit-detyam-raznye-podarki-na-utrennikakh---psikholog-1121802602.html
https://crimea.ria.ru/20211202/kakoy-podarok-mozhet-isportit-novyy-god-top-neudachnykh-idey-1121610985.html
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Анна Петрова
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4.7
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353
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общество, совет эксперта, новый год 2024, наука и технологии, подарки, дети
Что порадует подростка на Новый год

Лучшие подарки для подростков – совет эксперта

21:31 29.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШкольники
Школьники - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Многие сегодняшние подростки желают получить в подарок мобильный телефон, желательно из новинок и определенного бренда, или какой-то другой модный гаджет. Не все родители готовы финансово справиться с такими запросами, а некоторые принципиально не хотят. В каком случае новогодним сюрпризом должен стать именно гаджет, а когда ему можно и нужно выбрать достойную альтернативу? И как вообще подходить к выбору подарка подростку? С этими вопросами РИА Новости Крым помогала разобраться психолог и арт-терапевт Виктория Мартюшева.

По словам Виктории, само по себе желание определенного подарка говорит о мечте или, как минимум, о потребности. Это касается любого человека, и подростки не исключение. Только, в отличие от взрослых, им в этот непростой период жизни бывает сложно понять себя. Сами они при этом могут быть абсолютно уверены, что уже во всем разобрались и знают, чего хотят. Задача родителей – проявить чуткость и терпение, прислушаться и понять, в чем суть стремлений.
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В частности, далеко не всегда подросток желает гаджет ради гаджета: он желает то, что за ним стоит, что этот гаджет ему может дать, говорит психолог.

"В этом возрасте идет активный поиск своей идентичности, которая для подростка во многом связана со значимой для него группой сверстников. Он хочет завоевать их признание и авторитет. Гаджеты помогают в социализации, и в некотором смысле являются "опознавательными знаками", средствами идентификации себя как "своего". И здесь родителям важно помочь своим детям увидеть альтернативу: ты можешь быть "своим" не только с помощью гаджета или, например, модной вещи", – рассказывает Виктория.

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При этом важно показать, что вы относитесь к потребностям подростка с пониманием и уважением – такой подход поможет сблизиться в отношениях с взрослеющим ребенком, а сам он будет вам за это признателен, добавляет Мартюшева.
"Разговаривайте с детьми, узнавайте, чем они живут. Помимо гаджета, подросток может мечтать танцевать хип-хоп или покрасить волосы в синий цвет, может увлекаться аниме или литературой, хотеть вести свой личный блог, чтобы зарабатывать "лайки", или побывать на концерте какого-то конкретного исполнителя. Поговорите с ним об этом. Станьте его сообщником. Помогите реализовать его желание в приемлемой и безопасной форме", – говорит Виктория.
В зависимости от того, что его интересует, родители смогут очертить для себя круг возможностей удовлетворить потребности подростка. Вариантом альтернативного подарка может стать книга, скейт, коньки или ролики, косметика, билет на литературный вечер, сертификат на фотосессию или на курс для начинающих блогеров "Как строить свой личный бренд", спортивный инвентарь или туристическое снаряжение для будущих походов, краски или билет на мастер-класс.
"Здесь важно отметить, что, если маленьким детям важно держать в руках подарок, то подросткам важен сюрприз", – объясняет психолог.
И добавляет: если ребенку для конкретных целей нужен именно гаджет, значит, пусть будет гаджет.
"Подростки – вчерашние дети, и тоже ждут чуда и подарков, тем более на Новый год. А чудо связано с мечтой. Если ваш подарок приблизит взрослеющего ребенка к его мечте – это будет чудом, настоящим новогодним волшебством".
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Заголовок открываемого материала
21:31Что порадует подростка на Новый год
21:15Как оливье едят вне России: рецепты новогоднего салата от иностранцев
20:54В Севастополе в предпраздничные дни отключат свет: список адресов
20:38Памятка туристу: работа мобильной связи и интернета в Крыму и на материке
20:14Недосягаемы для ПВО Украины и НАТО: эксперт о российских ракетах Х-22
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