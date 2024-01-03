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"Елки в помощь": врач-психиатр дал советы на новогодние праздники - РИА Новости Крым, 03.01.2024
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"Елки в помощь": врач-психиатр дал советы на новогодние праздники
"Елки в помощь": врач-психиатр дал советы на новогодние праздники - РИА Новости Крым, 03.01.2024
"Елки в помощь": врач-психиатр дал советы на новогодние праздники
Главная задача новогодних каникул – общение с близкими и единение с природой. И все это – с минимумом алкоголя. Такое мнение РИА Новости Крым высказал... РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T07:44
2024-01-03T07:44
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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Главная задача новогодних каникул – общение с близкими и единение с природой. И все это – с минимумом алкоголя. Такое мнение РИА Новости Крым высказал севастопольский врач-психиатр Александр Пугачев.По его словам, жителям Крыма очень повезло. У них даже сейчас, "в текущем режиме высокого уровня террористической опасности есть масса возможностей отдохнуть, избегая каких-то глобальных мероприятий". Например, вдохнув запах елей и моря вдали от города.Конечно же, гаджетов в праздники – чем меньше, тем лучше. То же относится к алкоголю, заметил Пугачев.Читайте также на РИА Новости Крым:Куда пойти с ребенком: новогодние премьеры в крымских театрахНовогодняя афиша: что посмотреть в крымских театрах во время каникулВисячая елка и нарядные кактусы - новогодний Крым для детей и взрослых
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общество, мнения, совет эксперта, здоровье, психология, новый год 2024, севастополь
"Елки в помощь": врач-психиатр дал советы на новогодние праздники

Как провести новогодние праздники с пользой для здоровья – психиатр

07:44 03.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуман в Симферополе
Туман в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Главная задача новогодних каникул – общение с близкими и единение с природой. И все это – с минимумом алкоголя. Такое мнение РИА Новости Крым высказал севастопольский врач-психиатр Александр Пугачев.

"Новый год – это чудесный и самый добрый праздник в нашей жизни. И – Рождество. Это время для того, чтобы провести его со своими любимыми, супругами, родителям, детьми. Выехать куда-то", – констатировал Пугачев.

По его словам, жителям Крыма очень повезло. У них даже сейчас, "в текущем режиме высокого уровня террористической опасности есть масса возможностей отдохнуть, избегая каких-то глобальных мероприятий". Например, вдохнув запах елей и моря вдали от города.

"В Крыму природа и погода позволяют без проблем в выходные побывать на природе. Например, выехать к морю, в горы, посидеть и помедитировать, глядя на набегающую холодную волну", – советует врач.

Конечно же, гаджетов в праздники – чем меньше, тем лучше. То же относится к алкоголю, заметил Пугачев.
"Мы говорим о новогодних праздниках как о времени общения, а общение далеко не всегда сочетается с алкоголем. Поаккуратней с ним: это не отдых для организма. Если на все дни празднования люди уходят в непрерывное пьянство и поглощение пищи, это никакой пользы здоровью не несет. Наоборот, только нагружает. Надо беречь себя, и тогда все будет хорошо и в праздники, и после", – заключил психиатр.
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