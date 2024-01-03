"Елки в помощь": врач-психиатр дал советы на новогодние праздники
Как провести новогодние праздники с пользой для здоровья – психиатр
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуман в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СЕВАСТОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Главная задача новогодних каникул – общение с близкими и единение с природой. И все это – с минимумом алкоголя. Такое мнение РИА Новости Крым высказал севастопольский врач-психиатр Александр Пугачев.
"Новый год – это чудесный и самый добрый праздник в нашей жизни. И – Рождество. Это время для того, чтобы провести его со своими любимыми, супругами, родителям, детьми. Выехать куда-то", – констатировал Пугачев.
По его словам, жителям Крыма очень повезло. У них даже сейчас, "в текущем режиме высокого уровня террористической опасности есть масса возможностей отдохнуть, избегая каких-то глобальных мероприятий". Например, вдохнув запах елей и моря вдали от города.
"В Крыму природа и погода позволяют без проблем в выходные побывать на природе. Например, выехать к морю, в горы, посидеть и помедитировать, глядя на набегающую холодную волну", – советует врач.
Конечно же, гаджетов в праздники – чем меньше, тем лучше. То же относится к алкоголю, заметил Пугачев.
"Мы говорим о новогодних праздниках как о времени общения, а общение далеко не всегда сочетается с алкоголем. Поаккуратней с ним: это не отдых для организма. Если на все дни празднования люди уходят в непрерывное пьянство и поглощение пищи, это никакой пользы здоровью не несет. Наоборот, только нагружает. Надо беречь себя, и тогда все будет хорошо и в праздники, и после", – заключил психиатр.
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