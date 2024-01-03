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"Елки в помощь": врач-психиатр дал советы на новогодние праздники

"Елки в помощь": врач-психиатр дал советы на новогодние праздники - РИА Новости Крым, 03.01.2024

"Елки в помощь": врач-психиатр дал советы на новогодние праздники

Главная задача новогодних каникул – общение с близкими и единение с природой. И все это – с минимумом алкоголя. Такое мнение РИА Новости Крым высказал... РИА Новости Крым, 03.01.2024

2024-01-03T07:44

2024-01-03T07:44

2024-01-03T07:44

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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Главная задача новогодних каникул – общение с близкими и единение с природой. И все это – с минимумом алкоголя. Такое мнение РИА Новости Крым высказал севастопольский врач-психиатр Александр Пугачев.По его словам, жителям Крыма очень повезло. У них даже сейчас, "в текущем режиме высокого уровня террористической опасности есть масса возможностей отдохнуть, избегая каких-то глобальных мероприятий". Например, вдохнув запах елей и моря вдали от города.Конечно же, гаджетов в праздники – чем меньше, тем лучше. То же относится к алкоголю, заметил Пугачев.Читайте также на РИА Новости Крым:Куда пойти с ребенком: новогодние премьеры в крымских театрахНовогодняя афиша: что посмотреть в крымских театрах во время каникулВисячая елка и нарядные кактусы - новогодний Крым для детей и взрослых

севастополь

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общество, мнения, совет эксперта, здоровье, психология, новый год 2024, севастополь