https://crimea.ria.ru/20231231/novogodnyaya-afisha-chto-posmotret-v-krymskikh-teatrakh-vo-vremya-kanikul-1133913879.html

Новогодняя афиша: что посмотреть в крымских театрах во время каникул

Новогодняя афиша: что посмотреть в крымских театрах во время каникул - РИА Новости Крым, 31.12.2023

Новогодняя афиша: что посмотреть в крымских театрах во время каникул

На главной сцене Русского театра идет спектакль по сказка Самуила Маршака "Двенадцать месяцев". Это дневной спектакль для школьников, который второго и третьего РИА Новости Крым, 31.12.2023

2023-12-31T14:17

2023-12-31T14:17

2023-12-31T14:42

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Крымский академический драматический театр им. ГорькогоНа главной сцене Русского театра идет спектакль по сказка Самуила Маршака "Двенадцать месяцев". Это дневной спектакль для школьников, который второго и третьего января пройдет в 11.00 и в 14.00, а в остальные – в 12.00 вплоть до 7 января.Вечерние представления для взрослых пройдут 3, 6 и 7 января. 3 января на камерной сцене состоится спектакль "Не бросайте пепел на пол" по пьесе современного российского драматурга Елены Скороходовой. На новой сцене театра 6 и 7 января будут играть игровой мистический детектив "Пять Жар-птиц в поместье ворона".Государственный академический музыкальный театр Республики КрымМузыкальный театр в Симферополе 1 и 2 января захватят… пираты. Здесь пройдет сказочное представление "Пиратский праздник – Новый год". В новогодние каникулы здесь будут показывать премьерный спектакль "Там, на неведомых дорожках", кроме того, вернутся в новогодний репертуар еще шесть сказок, поставленных раньше.По неведомым дорожкам дети смогут гулять вместе со сказочными героями почти каждый день. 3 января в 11.00 и в 14.00, а также 7 января в театре сыграют "Снежную королеву", 4 января к дневным детским спектаклям добавится вечерняя "Голубая камея" для взрослых. В сочельник, 6 января, артисты сыграют "Любовь с последствиями", а 8 января – "Царевну-лягушку" и музыкальную комедию "Па-де-де. Танец на двоих".Крымский академический театр куколНовогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой в этом театре будет проходить до 8 января. Кроме того, 6 января на сцене Дома Офицеров (Пушкина, 8) пройдет премьерный спектакль по сказке Оскара Уайльда "Великан-эгоист".2 и 3 января артисты покажут русскую народную сказка "Рукавичка", 4 января – зимнюю сказку "Снежные человечки и солнышко", 5 и 7 января - "Морозко",8 января состоится представление "Джаз Мороз", в ходе которого не Дед, а именно Джаз Мороз поднимет свою дирижерскую палочку и расскажет музыкальные истории, которые случились с ним в новогоднюю ночь.Севастопольский академический театр им. ЛуначарскогоАртисты театра имени Луначарского в этом году к новогоднему сезону приготовили две премьеры – "Тайну третьей планеты" для детей и "Пока часы двенадцать бьют" для взрослых. В этом спектакле они обещают показать восемь историй из жизни севастопольцев.Перед каждым детским спектаклем зрителей будут поздравлять Дед Мороз и Снегурочка.Премьера "Тайны третьей планеты" пройдет 2 января в 12.30, затем этот спектакль покажет 5 и 8 января в 10.00 и в 12.30.3 января в 10.00 и 12.30 на сцене театра Луначарского по кажут "Русалочку" по сказке Ганса Христана Андерсена.4 января в такого же время дети смогут посмотреть "Самую рыжую сказку" - музыкальное представление о настоящей дружбе, которая побеждает любую вражду.6 января вниманию юных зрителей будет представлен спектакль "Золотая муха", а седьмого – "Аленький цветочек".Сказку для взрослых "Пока часы двенадцать бьют" покажут 2, 3, 7 и 8 января в 18.30.4 января артисты театра сыграют романтическую комедию о любви со слегка детективным сюжетом – "Снегопад для Киры".Севастопольский театр юного зрителя2 и 3 января Нового года СевТЮЗ покажет своим юным зрителям русскую народную сказку "Морозко". 4 и 5 января на сцене театра произойдет чудо – на крышу лесной избушки запрыгнет козленок "Серебряное копытце" из одноименной сказки Бажова.6, 7 и 8 января дети смогут посмотреть новогодние приключения медвежонка Умки в спектакле "Умка ищет Новый год". Артисты не забыли и о родителях, для которых в праздничные дни будут проходить новогодние концерты – 2, 3 ,4 и 8 января.Под рождество театр юного зрителя проведет специальные показы вертепной истории в картинках "Рождество". Яркое действо соединяет в себе светлую радость праздника, вертепную драму и христианскую мистерию о рождении Спасителя. Показы состоятся 5, 6, 7 января.Читайте также на РИА Новости Крым:"Романтика Нового года" прозвучит в доме Чехова в ЯлтеДело сдвинулось: в Симферополе возобновилось строительство театра куколПоезд Деда Мороза отправился в путешествие по России: куда заедет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, крым, новый год, новый год 2024, новости, афиша, культура, отдых, новогодние каникулы в крыму