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"Романтика Нового года" прозвучит в доме Чехова в Ялте

"Романтика Нового года" прозвучит в доме Чехова в Ялте - РИА Новости Крым, 15.12.2023

"Романтика Нового года" прозвучит в доме Чехова в Ялте

В Доме-музее Чехова в Ялте уже создают новогоднюю атмосферу – 16 декабря там пройдет концерт солисток Севастопольского симфонического оркестра Любови Фатеевой и РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T07:44

2023-12-15T07:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Доме-музее Чехова в Ялте уже создают новогоднюю атмосферу – 16 декабря там пройдет концерт солисток Севастопольского симфонического оркестра Любови Фатеевой и Ирины Романовой. Дуэт виолончелисток исполнит программу "Романтика Нового года", сообщается на сайте музея.Впервые в Ялте будет представлена акапельная программа, уточняют виолончелистки на странице дуэта в соцсети."То есть будут две виолончели в своем натуральном звучании, без минусов и иных аккомпанементов", – пишут они.В стенах музея прозвучит музыка Астора Пьяццоллы, Генри Манчини, Людовико Эйнауди, Игоря Матвиенко, Майкла Джексона и других.Музеи Керчи накануне новогодних праздников приглашают своих гостей на театрализованные экскурсии, которые проходят в Музее древностей и в Лапидарии. Театрализованную экскурсию проводят сотрудники музея-заповедника – они же актеры музейного театра, которые сами написали сценарий.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый год 2024 в Крыму: чем удивят туристовСкала за рубль: шесть крымских "сезонов" Федора ШаляпинаНи строчки в Ялте: почему вдохновение покинуло поэта Семена Надсона

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