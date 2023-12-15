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"Романтика Нового года" прозвучит в доме Чехова в Ялте - РИА Новости Крым, 15.12.2023
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"Романтика Нового года" прозвучит в доме Чехова в Ялте
"Романтика Нового года" прозвучит в доме Чехова в Ялте - РИА Новости Крым, 15.12.2023
"Романтика Нового года" прозвучит в доме Чехова в Ялте
В Доме-музее Чехова в Ялте уже создают новогоднюю атмосферу – 16 декабря там пройдет концерт солисток Севастопольского симфонического оркестра Любови Фатеевой и РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T07:44
2023-12-15T07:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Доме-музее Чехова в Ялте уже создают новогоднюю атмосферу – 16 декабря там пройдет концерт солисток Севастопольского симфонического оркестра Любови Фатеевой и Ирины Романовой. Дуэт виолончелисток исполнит программу "Романтика Нового года", сообщается на сайте музея.Впервые в Ялте будет представлена акапельная программа, уточняют виолончелистки на странице дуэта в соцсети."То есть будут две виолончели в своем натуральном звучании, без минусов и иных аккомпанементов", – пишут они.В стенах музея прозвучит музыка Астора Пьяццоллы, Генри Манчини, Людовико Эйнауди, Игоря Матвиенко, Майкла Джексона и других.Музеи Керчи накануне новогодних праздников приглашают своих гостей на театрализованные экскурсии, которые проходят в Музее древностей и в Лапидарии. Театрализованную экскурсию проводят сотрудники музея-заповедника – они же актеры музейного театра, которые сами написали сценарий.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый год 2024 в Крыму: чем удивят туристовСкала за рубль: шесть крымских "сезонов" Федора ШаляпинаНи строчки в Ялте: почему вдохновение покинуло поэта Семена Надсона
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ялта, музеи крыма, новости крыма, крым, культура
"Романтика Нового года" прозвучит в доме Чехова в Ялте

В Доме-музее Антона Чехова в Ялте зазвучит музыка Пьяцоллы и Майкла Джексона

07:44 15.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДом-музей А.П. Чехова в Ялте
Дом-музей А.П. Чехова в Ялте - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Доме-музее Чехова в Ялте уже создают новогоднюю атмосферу – 16 декабря там пройдет концерт солисток Севастопольского симфонического оркестра Любови Фатеевой и Ирины Романовой. Дуэт виолончелисток исполнит программу "Романтика Нового года", сообщается на сайте музея.

"Творческий дуэт Donna Cello 16 декабря в 16:00 в зале литературной экспозиции Дома-музея А.П.Чехова в Ялте исполнит для гостей хиты неоклассики, эстрадной музыки и любимые новогодние мелодии", – говорится в сообщении.

Впервые в Ялте будет представлена акапельная программа, уточняют виолончелистки на странице дуэта в соцсети.
"То есть будут две виолончели в своем натуральном звучании, без минусов и иных аккомпанементов", – пишут они.
В стенах музея прозвучит музыка Астора Пьяццоллы, Генри Манчини, Людовико Эйнауди, Игоря Матвиенко, Майкла Джексона и других.
Музеи Керчи накануне новогодних праздников приглашают своих гостей на театрализованные экскурсии, которые проходят в Музее древностей и в Лапидарии. Театрализованную экскурсию проводят сотрудники музея-заповедника – они же актеры музейного театра, которые сами написали сценарий.
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07:44"Романтика Нового года" прозвучит в доме Чехова в Ялте
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