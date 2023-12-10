В путешествие во времени приглашают музеи Керчи
Музей древностей и "Лапидарий" в Керчи приглашают в путешествие во времени
© РИА Новости КрымТеатрализованная экскурсия "Старый особняк зажигает огни" в Музее древностей в Керчи
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В настоящее путешествие во времени попадают посетители театрализованных экскурсий в Керчи, которые проводятся в Музее древностей и в "Лапидарии". Мы побывали на одной из них и узнали, в чем уникальность такого формата.
"Театрализованную экскурсию в Музее древностей, который находится в историческим здании – особняке семьи Месаксуди, табачных королей конца XIX века, мы начали проводить еще до пандемии. С тех пор появился уже третий вариант экскурсии", – уточнили в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике.
Театрализованную экскурсию проводят сотрудники музея-заповедника – они же актеры музейного театра, которые сами написали сценарий. Посетители в буквальном смысле совершают путешествие во времени. Начинается оно поздним вечером со слов: "Старый слуга зажигает огни этого дома".
Пожилой мужчина встречает гостей во дворике старого особняка и приглашает всех пройти внутрь здания. Там царит темнота. Но тут же зажигаются свечи. Звучит классическая музыка.
На улице холодно, а внутри дома тепло: его два этажа и многочисленные комнаты обогревают семь печек и каминов. Одна из печей сохранилась в здании до наших дней.
Неожиданно на мраморной лестнице появляются новые действующие лица. Они обсуждают свои бытовые дела, словно не замечая посетителей.
Связь с гостями из будущего есть только у слуги. Он ведет их дальше и рассказывает про готические стрельчатые окна особняка, высота которых пять метров. В одной из комнат на оконных рамах сохранились кованые ручки в виде химер, как на соборе Нотр-Дам де Пари во Франции.
Посетители, словно в замочную скважину, подглядывают за чтением семьи местной газеты, за разговорами о коллекции древностей, обсуждением сестры с братом Месаксуди его любовного увлечения. Проводят гостей и в театральный зал с колоннами, на месте которого сейчас находится библиотека. И вдруг слышат, как Мария Константиновна, жена главы семейства, в ожидании гостей просит слуг приготовить для них чай и накрыть столы во дворе.
В итоге этими гостями оказываются зрители экскурсии, которых приглашают за стол с самоваром. Приветствуя гостей, хозяева дома исполняют для них романс.
После такой экскурсии кажется, что Музей древностей – это не только собрание различных коллекций, но и дом с душой, который хранит интересную историю некогда знаменитой семьи. Долгое время переполняют эмоции, сложно мысленно перенестись в день сегодняшний. Хочется оставаться в кругу гостеприимной семьи Месаксуди.
В Восточно-Крымском музее-заповеднике рассказали, что в ближайших экскурсиях в декабре чаепитие во дворе дома Месаксуди запланировано. Если же будет непогода, то его перенесут в здание. Из-за небольшой вместительности помещения число посетителей экскурсии ограничено – до 15 человек. Проводят ее пока не на регулярной основе. Расписание публикуют на сайте Восточно-Крымского музея-заповедника.
© РИА Новости КрымМузей древностей в Керчи
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Музей древностей в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымТеатрализованная экскурсия "Старый особняк зажигает огни" в Музее древностей в Керчи
2 из 7
Театрализованная экскурсия "Старый особняк зажигает огни" в Музее древностей в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымТеатрализованная экскурсия "Старый особняк зажигает огни" в Музее древностей в Керчи
3 из 7
Театрализованная экскурсия "Старый особняк зажигает огни" в Музее древностей в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымТеатрализованная экскурсия "Старый особняк зажигает огни" в Музее древностей в Керчи
4 из 7
Театрализованная экскурсия "Старый особняк зажигает огни" в Музее древностей в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымТеатрализованная экскурсия "Старый особняк зажигает огни" в Музее древностей в Керчи
5 из 7
Театрализованная экскурсия "Старый особняк зажигает огни" в Музее древностей в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымТеатрализованная экскурсия "Старый особняк зажигает огни" в Музее древностей в Керчи
6 из 7
Театрализованная экскурсия "Старый особняк зажигает огни" в Музее древностей в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымТеатрализованная экскурсия "Старый особняк зажигает огни" в Музее древностей в Керчи
7 из 7
Театрализованная экскурсия "Старый особняк зажигает огни" в Музее древностей в Керчи
© РИА Новости Крым
1 из 7
Музей древностей в Керчи
© РИА Новости Крым
2 из 7
Театрализованная экскурсия "Старый особняк зажигает огни" в Музее древностей в Керчи
© РИА Новости Крым
3 из 7
Театрализованная экскурсия "Старый особняк зажигает огни" в Музее древностей в Керчи
© РИА Новости Крым
4 из 7
Театрализованная экскурсия "Старый особняк зажигает огни" в Музее древностей в Керчи
© РИА Новости Крым
5 из 7
Театрализованная экскурсия "Старый особняк зажигает огни" в Музее древностей в Керчи
© РИА Новости Крым
6 из 7
Театрализованная экскурсия "Старый особняк зажигает огни" в Музее древностей в Керчи
© РИА Новости Крым
7 из 7
Театрализованная экскурсия "Старый особняк зажигает огни" в Музее древностей в Керчи
© РИА Новости Крым
Семья Месаксуди – "табачные короли", крымские меценаты. Они сыграли значительную роль в развитии промышленности и культуры, решении социальных проблем Керчи на рубеже XIX-XX веков. Табачную фабрику основал Константин Месаксуди. У него с женой Марией Константиновной было восемь детей. Только у этой семьи в городе было электричество, а у одного из сыновей – Владимира Константиновича – единственный в Керчи автомобиль.
Месаксуди принадлежали несколько домов в городе. Один из них – особняк, в котором сейчас находится Музей древностей. Исторические обстоятельства вынудили наследников табачной империи покинуть Россию. До сегодняшних дней в Керчи сохранились здания, построенные на средства Месаксуди. Кроме того, имеются воспоминания о благотворительной деятельности промышленников, в том числе о помощи сиротам и беднякам.
В Музее каменных древностей "Лапидарии" театрализованная экскурсия "Греческий народ в северной стране" проводится каждое воскресенье. Здесь посетители словно случайно встречаются с Полем Дюбрюксом, археологом-любителем, который основал Музей древностей, и графиней Воронцовой. Из их разговора гости узнают об античной истории.
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