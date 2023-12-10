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В путешествие во времени приглашают музеи Керчи

В путешествие во времени приглашают музеи Керчи - РИА Новости Крым, 10.12.2023

В путешествие во времени приглашают музеи Керчи

В настоящее путешествие во времени попадают посетители театрализованных экскурсий в Керчи, которые проводятся в Музее древностей и в "Лапидарии". Мы побывали на РИА Новости Крым, 10.12.2023

2023-12-10T10:38

2023-12-10T10:38

2023-12-10T10:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В настоящее путешествие во времени попадают посетители театрализованных экскурсий в Керчи, которые проводятся в Музее древностей и в "Лапидарии". Мы побывали на одной из них и узнали, в чем уникальность такого формата.Театрализованную экскурсию проводят сотрудники музея-заповедника – они же актеры музейного театра, которые сами написали сценарий. Посетители в буквальном смысле совершают путешествие во времени. Начинается оно поздним вечером со слов: "Старый слуга зажигает огни этого дома".Пожилой мужчина встречает гостей во дворике старого особняка и приглашает всех пройти внутрь здания. Там царит темнота. Но тут же зажигаются свечи. Звучит классическая музыка.На улице холодно, а внутри дома тепло: его два этажа и многочисленные комнаты обогревают семь печек и каминов. Одна из печей сохранилась в здании до наших дней.Неожиданно на мраморной лестнице появляются новые действующие лица. Они обсуждают свои бытовые дела, словно не замечая посетителей.Связь с гостями из будущего есть только у слуги. Он ведет их дальше и рассказывает про готические стрельчатые окна особняка, высота которых пять метров. В одной из комнат на оконных рамах сохранились кованые ручки в виде химер, как на соборе Нотр-Дам де Пари во Франции.Посетители, словно в замочную скважину, подглядывают за чтением семьи местной газеты, за разговорами о коллекции древностей, обсуждением сестры с братом Месаксуди его любовного увлечения. Проводят гостей и в театральный зал с колоннами, на месте которого сейчас находится библиотека. И вдруг слышат, как Мария Константиновна, жена главы семейства, в ожидании гостей просит слуг приготовить для них чай и накрыть столы во дворе.В итоге этими гостями оказываются зрители экскурсии, которых приглашают за стол с самоваром. Приветствуя гостей, хозяева дома исполняют для них романс.После такой экскурсии кажется, что Музей древностей – это не только собрание различных коллекций, но и дом с душой, который хранит интересную историю некогда знаменитой семьи. Долгое время переполняют эмоции, сложно мысленно перенестись в день сегодняшний. Хочется оставаться в кругу гостеприимной семьи Месаксуди.В Восточно-Крымском музее-заповеднике рассказали, что в ближайших экскурсиях в декабре чаепитие во дворе дома Месаксуди запланировано. Если же будет непогода, то его перенесут в здание. Из-за небольшой вместительности помещения число посетителей экскурсии ограничено – до 15 человек. Проводят ее пока не на регулярной основе. Расписание публикуют на сайте Восточно-Крымского музея-заповедника.Семья Месаксуди – "табачные короли", крымские меценаты. Они сыграли значительную роль в развитии промышленности и культуры, решении социальных проблем Керчи на рубеже XIX-XX веков. Табачную фабрику основал Константин Месаксуди. У него с женой Марией Константиновной было восемь детей. Только у этой семьи в городе было электричество, а у одного из сыновей – Владимира Константиновича – единственный в Керчи автомобиль.Месаксуди принадлежали несколько домов в городе. Один из них – особняк, в котором сейчас находится Музей древностей. Исторические обстоятельства вынудили наследников табачной империи покинуть Россию. До сегодняшних дней в Керчи сохранились здания, построенные на средства Месаксуди. Кроме того, имеются воспоминания о благотворительной деятельности промышленников, в том числе о помощи сиротам и беднякам.В Музее каменных древностей "Лапидарии" театрализованная экскурсия "Греческий народ в северной стране" проводится каждое воскресенье. Здесь посетители словно случайно встречаются с Полем Дюбрюксом, археологом-любителем, который основал Музей древностей, и графиней Воронцовой. Из их разговора гости узнают об античной истории.Читайте также на РИА Новости Крым:Музей в Керчи готовит грандиозную экспозицию "Архитектура Боспора"Миллионный грант выиграли в "Лапидарии" Керчи на создание 3D-экспозиции Артефакты "Тавриды": в Керчи представили последние находки археологов

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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